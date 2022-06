In Moosinning bleiben Hunde teuer

Von: Bernd Heinzinger

Die Hundesteuer in Moosinning ist mit am höchsten im ganzen Landkreis Erding. © Christophe Gateau

Der Gemeinderat Moosinning lehnt einen Antrag auf Senkung der Hundesteuer ab. In der Gemeinde hat man mit die höchsten Sätze im Landkreis Erding.

Moosinning – Ist die Hundesteuer in Moosinning zu teuer? Laut Meinung eines Bürgers auf alle Fälle, er stellte deshalb den Antrag, die jährlichen Kosten für die Vierbeiner zu senken. Die Gemeinderäte sehen dafür jedoch keinen Grund.

In Moosinning kostet der erste Hund 50 Euro pro Jahr, der zweite bereits 125 Euro. Wer drei oder mehr Hunde in seinem Besitz hat, muss für diese 250 Euro jährlich bezahlen, bei Kampfhunden steigt die Summe gar auf 800 Euro. Den Antragsteller störten vor allem die Kosten für den ersten und zweiten Hunde. Er stellte eine Vergleichsrechnung für den Landkreis Erding auf und kam hier auf durchschnittliche Kosten von 37 beziehungsweise 62 Euro. Seine Bitte lautete daher, die Hundesteuer in Moosinning auf einen „angemessenen Betrag“ zu reduzieren. Bei der konkreten Summe dachte er an den Landkreisdurchschnitt.

Im Gemeinderat am Dienstagabend präsentierte Bürgermeister Georg Nagler (SPD) eine genaue Auflistung, wie andere Kommunen damit verfahren. In der Tat bewegte sich Moosinning dabei am oberen Ende, war bei der Steuer für den zweiten Hund sogar an allererster Stelle im Landkreis Erding. Ein konkretes Beispiel: In Pastetten zahlen Hundehalter seit heuer – das hatte der Gemeinderat erst im März 2021 beschlossen – 50 Euro für das erste Tier pro Jahr, für das zweite 110 Euro, für das dritte 210 Euro und für das vierte sowie jedes weitere 310 Euro. Für jeden Kampfhund sind pauschal 500 Euro fällig.

Die Kommunen seien bei der Festlegung des Steuersatzes allerdings weitgehend frei, erklärte der Bürgermeister, die Kosten müssten sich beispielsweise nicht aus dem Aufwand der Gemeinde für die Beseitigung des Kots errechnen. Gerichtlich wurde die maximale Höhe der Hundesteuer auf die durchschnittlichen Kosten der Hundehaltung begrenzt, und diese liegen laut einer Internetrecherche derzeit bei ungefähr 30 bis 200 Euro je Monat.

In Moosinning diene die Hundesteuer, wie alle anderen Abgaben auch, der Gesamtdeckung des Haushalts. Die jährlichen Einnahmen belaufen sich auf ungefähr 18 000 Euro. In der Sitzung kam schnell die Meinung auf, dass die Steuersätze, die man damals aufgestellt hatte, auch heute noch passen. Der Betrag für den zweiten Hund sei zwar etwas hoch, das Gremium habe sich damals aber sicherlich etwas dabei gedacht.

Andreas Eschbaumer (CSU) und Franz Gaßner (Bürgerblock Moosinning) folgten dieser Einschätzung und sahen ebenfalls keinen Grund, etwas zu verändern. Bürgermeister Nagler brachte daher schnell den Beschlussvorschlag zur Abstimmung. Einstimmig entschieden sich die Gemeinderäte dafür, dass an den Zahlen bei der Hundesteuer nichts verändert wird.

