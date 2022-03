Die jungen Entscheider: Neue Gemeinderäte im Kreis Erding

Teilen

Dreifach frischer Wind im Moosinninger Gemeinderat: Bei den Wahlen 2020 wurden mit Marie-Luise Eder, Franz Gaßner und Verena Fleischer gleich drei junge Bürger in den Gemeinderat gewählt. © Vroni Macht

Bei der Wahl waren sie höchstens 25 Jahre alt: Fünf Gemeinderäte aus dem südlichen Landkreis Erding ziehen eine erste Bilanz, wie es ist, so jung Politik zu machen.

Moosinning/Neuching/Wörth – Die junge Generation interessiert sich nicht für die Politik. Dieser Vorwurf ist oft zu hören. Einen Gegenbeweis liefert seit den Kommunalwahlen der südliche Landkreis. In mehreren Gemeinden sind seit März 2020 sehr junge Gemeinderäte im Amt. Für die Heimatzeitung zogen sie, zwei Jahre später, Bilanz.

Nicht immer nur meckern. Wenn sich etwas ändern soll, muss man selbst aktiv werden. Da sind sich Jura-Student Johannes Sachteleben (Bündnis 90/Die Grünen, Wörth), BWL-Studentin Verena Fleischer (Bürgerschaft Eichenried, Moosinning), Informatik-Studentin Marie-Luise Eder (SPD/Parteifrei, Moosinning), Landwirtschaftsmeister Franz Gaßner (Bürgerblock, Moosinning) und Zupfinstrumentenmacher Florian Hainz (SPD, Neuching) einig. Alle fünf wurden sehr jung in den Gemeinderat gewählt. Sachteleben war zur Wahl erst 19 Jahre alt, Eder 21, Gaßner 23, Fleischer 24 und Hainz 25. Damit sind sie die „Küken“ der Gemeinderäte im südlichen Landkreis.

Respektiert wurden sie dennoch von Beginn an als vollwertige Mitglieder: „Ich hatte nie das Gefühl, dass ich von den anderen nicht ernst genommen werde“, erzählt Fleischer. „Vielmehr kann ich von den älteren Kollegen viel lernen und bekomme auch andere Sichtweisen mit.“ Dass ihr Vater Werner aktuell für dieselbe Fraktion im Gemeinderat sitzt, sieht sie nicht als Problem. „Von ihm habe ich mitbekommen, dass man immer etwas tun kann, um das Leben in der Gemeinde lebenswerter zu machen.“ Immer einer Meinung sind die beiden aber keinesfalls: „Er ist mein Vorbild. Das heißt aber nicht, dass wir immer die gleichen Entscheidungen treffen.“

Grundsätzlich sei das Klima im Moosinninger Gremium sehr gut. Fleischer betont, dass sie „super aufgenommen“ wurde: „Ich war am Anfang schon nervös und habe mich mit den Wortmeldungen nicht so oft getraut“, sagt sie rückblickend. Inzwischen habe sie sich jedoch gut einarbeiten können und die nötige Unterstützung von allen Seiten bekommen.

Auch Gaßner und Eder fühlen sich im Moosinninger Gemeinderat akzeptiert und respektiert. Beide sind innerhalb der eigenen Familie die ersten, die sich kommunalpolitisch engagieren. Dennoch fühlen auch sie sich inzwischen gut eingearbeitet. „Natürlich ist mir das am Anfang schwergefallen. Vor allem bei baurechtlichen Geschichten fehlt einfach das Hintergrundwissen“, erklärt Gaßner und ergänzt: „Es werden ja viele Themen behandelt, bei denen sich in der vergangenen Periode schon einiges getan hat. Das haben wir da natürlich noch nicht so mitbekommen.“ Mit jeder Sitzung fühle er sich jedoch sicherer.

Auch Eder blickt auf zwei Jahre zurück, in denen sie viel gelernt habe: „Mit Dingen wie Baurecht war man davor einfach nicht in Kontakt.“ Viel Einarbeitung hätten auch die Haushaltsberatungen gebraucht. „Das ist schon fordernd und einiges an Zeitaufwand, aber damit rechnet man schließlich auch. Ich wurde sehr gut an die Hand genommen, und die älteren Kollegen standen mir bei Fragen immer zur Seite.“

Eder ist froh, dass sich im Moosinninger Gemeinderat seit 2020 mit Gaßner und Fleischer gleich zwei weitere junge Menschen engagieren. „Es ist wichtig, dass auch wir Jungen die Politik aktiv mitgestalten. Politik betrifft uns schließlich alle.“ Von den Bürgern sieht Eder die Wahl als Vertrauen, das ihr entgegengebracht wurde. „Der Gemeinderat war vorher deutlich älter. Ich könnte mir vorstellen, dass die Bürger weniger zufrieden mit der Politik waren und sich junges Blut gewünscht haben“, vermutet sie. Gleiches denkt Fleischer: „Wahrscheinlich war man mit der vorherigen Zusammensetzung nicht mehr so zufrieden.“ Gaßner bestätigt: „Die Leute haben sich frischen Wind gewünscht.“

Unterstützung durch weitere junge Mitglieder hat Johannes Sachteleben in Wörth nicht. „Natürlich war man anfangs schnell überfordert“, erinnert er sich. Gerade beim Thema Bauen habe man sehr schnell viel Neues lernen müssen. „Da habe ich durch mein Studium in Sachen Baurecht zum Glück einen Vorteil.“ Mit Fragen habe er sich immer an seine Kollegen wenden können.

Das Gefühl, nicht respektiert zu werden, hatte auch er nie. Vielmehr wird Sachteleben innerhalb der Gemeinde Anerkennung entgegengebracht. „Viele waren anfangs überrascht, dass ich das so jung wirklich machen möchte, aber es wird auch anerkannt“, erzählt er.

Weniger überraschend war die Kandidatur von Florian Hainz in Neuching. Er hatte sich bereits 2014 zur Wahl gestellt, erst 2020 hat es geklappt: „Mir war es schon immer ein Anliegen, dass auch jüngere Gemeindebürger vertreten sind. Deshalb habe ich mich aufstellen lassen. Frischer Wind schadet nicht.“

Hainz hat sich in den vergangenen Jahren im Gemeindeleben engagiert. Durch das Amt als 2. Vorsitzender des Burschenvereins sowie der Mitgliedschaft im Fußball- und im Schützenverein hat sich sein Bekanntheitsgrad gesteigert. Jetzt engagiert er sich an der Seite seines Vaters Otto Hainz im Gemeinderat: „Das ist schon hilfreich. Er kennt sich aus und kann mir Tipps geben.“ Dennoch sind auch die beiden nicht immer einer Meinung. „Wir haben oft komplett unterschiedliche Ansichten. Außerdem ist mein Vater eher energischer, ich bin zurückhaltender“, verrät er. Grundsätzlich erfülle das Amt seine Erwartungen. „Manches ist nicht so leicht in der Umsetzung, wie man sich das erhoffen würde. Oft schränken die Gesetze da ziemlich ein.“

Nach den ersten zwei Amtsjahren sind sich alle Fünf einig: Trotz Aufwand macht das Amt Spaß, und sie wollen weiterhin viel in ihrer Gemeinde bewirken. Dass alle bislang lediglich unter Pandemieeinschränkungen im Gremium mitwirken konnten, stört sie weniger. „Wir kennen es nicht anders“, erklärten alle. „Ich kann mir vorstellen, dass die Bürgernähe unter normalen Bedingungen noch mehr da wäre“, vermutet Eder.

Verunsichern lassen sich die jungen Politiker davon jedoch nicht. Auch nicht durch Kritik, die einige Gemeindebürger an den Entscheidungen der fünf immer wieder üben. „Natürlich hört man auch im Privatleben mal Vorwürfe. Man kann sich mit seinen Entscheidungen schon unbeliebt machen“, weiß Fleischer. Allerdings sei es Sinn der Sache, Entscheidungen für die Gemeinde zu treffen. „Dass das der eine oder andere persönlich nimmt, kann vorkommen.“

VON JULIA ADAM

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.