Erste Hilfe kinderleicht: DLRG-Kurs im Kinderhaus St. Emmeram

Von: Veronika Macht

Teilen

Wie man einen Verband richtig anlegt lernten die Vorschulkinder in zwei Gruppen beim Erste-Hilfe-Kurs von Claudia Miklos (stehend). Auch Kinderhausleiterin Lisa Ertl und ihre Kollegin Cathrin Walkowiak (v. r.) packten mit an. Für die kleinen „Juniorhelfer“ gab es am Ende Urkunden von der DLRG. Wichtige Angaben beim Notruf Jubiläumsfest am 23. Juli © Vroni Macht

ür Erste Hilfe kann man kaum zu jung sein. Wie sie im Notfall richtig reagieren, lernten jetzt die Vorschulkinder im Katholischen Kinderhaus St. Emmeram.

Moosinning – Die Einrichtung wird heuer 50 Jahre alt. Um das zu feiern, hat das Team um Leiterin Lisa Ertl gemeinsam mit Firmen und Vereinen aus der Gemeinde etliche Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Den Auftakt machte nun der Ortsverband Erding der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), der am Moosinninger Weiher stationiert ist. Claudia Miklos, gelernte Kinderkrankenschwester und bei der DLRG aktiv, hatte nicht nur viele Informationen für die Mädchen und Buben dabei. Sie duften auch selbst Hand anlegen.

Dabei zeigte sich: Die Kinder wissen viel darüber, wie sie sich im Ernstfall richtig verhalten. „Wenn meine Mama zum Beispiel ohnmächtig ist, wähle ich die 112“, erklärte ein Mädchen und wusste auch: „Aber da darf man nur anrufen, wenn wirklich was passiert ist.“ Miklos erklärte den Kindern, dass sie am Telefon nicht nur ihren Namen nennen sollen, sondern auch was passiert ist, wie viele Verletzte es gibt und wo der Notfall passiert ist. „Je genauer ihr das beschreiben könnt, umso besser.“ Wichtig sei, auf Rückfragen zu warten.

Pflaster aufkleben und Verband anlegen war für die Kinder eine Leichtigkeit. Dass Kühlen mittels Kühlpads gegen Schwellungen helfen kann, wussten sie ebenfalls schon. „Und mit einer Rettungsdecke kann man jemanden einpacken, wenn er zum Beispiel draußen verletzt ist und es kalt ist“, erklärte Miklos, die zum Abschluss von den Kindern in die stabile Seitenlage gebracht wurde.

Die Mädchen und Buben hatten viel Spaß, und Kinderhausleiterin Ertl kann sich vorstellen, auch in Zukunft Erste-Hilfe-Kurse für die Vorschulkinder durchzuführen. Zunächst aber stehen weitere Aktionen im Rahmen des Jubiläumsjahrs an.

So kommt etwa die Feuerwehr zu Besuch, mit dem Gartenbauverein wird ein Hochbeet angelegt, und es gibt Fußballtraining mit der Sempt-Akademie. In Planung ist zudem ein Koch- und Backbuch mit Rezepten aus aller Welt, „denn wir haben hier im Kinderhaus viele verschiedene Kulturen“, sagt Ertl. Das Buch soll es beim großen Fest am 23. Juli zu kaufen geben.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

vam