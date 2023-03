Moosinning: Kräuterfrühschoppen soll zum Klassiker werden

Das Vorstandsduo Gerlinde Eschbaumer und Maria Gunderlach (stehend, v. l.) im Kreise seiner Damen. © Vroni Vogel

Mit viel Schwung und neuen Ideen hat die Gemeinschaft katholischer Frauen Moosinning ihr Jahresprogramm gestaltet. In der Hauptversammlung im Oberwirt gab Schriftführerin Sabine Penzenstadler einen beeindruckenden Rückblick mit vielen Fotos zu den gut 15 Veranstaltungen.

Moosinning – Der Verein wird seit den vergangenen Wahlen im Vorstandsduo von Maria Gunderlach und Gerlinde Eschbaumer geführt. Gunderlach freute sich über den regen Zuwachs von 15 Neumitgliedern seit 2020. Der Verein hat derzeit 258.

Es war richtig viel los, zum Beispiel die Teilnahme am 100-jährigen Gründungsfest des Patenvereins, der katholischen Frauengemeinschaft Eichenried, der Oktoberrosenkranz mit Bewirtung, der Christkindlmarkt der Vereine, Weiberfasching und und und. Das Kräuerbuschenbinden im Kindergarten zum 50. Geburtstag der Betreuungseinrichtung sei sehr gut angekommen. Nebenher gab es für die Kinder auch selbst gemachte Kräuterlimonade und Brote mit Kräuterbutter – ein Konzept, das auch im Ferienprogramm beim „Oacher“, dem Anwesen der Familie Huber, zum Tragen kam und für so viele Anmeldungen gesorgt habe, dass es eine Warteliste gegeben habe. „Die Kinder haben super mitgemacht“, freute sich Penzenstadler. Das bewährte Angebot soll im diesjährigen Beitrag für das Ferienprogramm beibehalten werden.

Premiere hatte im abgelaufenen Jahr auch der Kräuterfrühschoppen beim Oberwirt im Anschluss an die festliche Messe zu Mariä Himmelfahrt. In fröhlicher Runde stieß man mit gesundem „Hoiswasser“ (Salbeisirup mit Wasser) an. Es wurden zudem Kräuterradler und -aufstriche kredenzt. Dieser besondere Frühschoppen soll zur Tradition werden. „Das wird fest ins Programm aufgenommen“, versprach Gunderlach.

Ein großer Erfolg sei überdies die erstmals angebotene Suppenküche beim Christkindlmarkt der Vereine gewesen. Diese Neueinführung will die Gemeinschaft katholischer Frauen ebenfalls weiterführen. Nachdem heuer das Maibaumgeschehen das gemeindliche Leben bestimmt, soll im April kein Ausflug abgehalten werden – zu einem späteren Zeitpunkt im Jahresprogramm schon.

Im Vorjahr ging’s unter anderem ins Theaterzelt nach Riedering zur Aufführung „Gsindlkind“. Der gute Teamgeist der Frauen wurde gelobt und die fleißige Mithilfe bei den vielen Veranstaltungen.

Sozial engagierte man sich mit Spenden an den Helferkreis Anton, an eine an MS erkrankte Mutter aus Eitting und an die örtliche Schule.

Auch Ehrungen gab’s. In Abwesenheit wurden Resi Bauer und Maria Obermaier für 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.

VRONI VOGEL