Moosinnings ältester Verein feiert Jubiläum

Von: Veronika Macht

Bei der Fahnenweihe im Jahr 1953 entstand das Bild oben – in der Mitte zu sehen sind die Festdamen. © Verein

Die Krieger- und Soldatenkameradschaft Moosinning wurde vor 150 Jahren gegründet. „Der Verein lebt“, sagt der Vorsitzende. Gefeiert wird mit Saugrillen und Gottesdienst.

Moosinning – Die Krieger- und Soldatenkameradschaft Moosinning ist der älteste Verein der Gemeinde Moosinning – und einer der ältesten Kriegervereine im Landkreis. Er wurde im Jahr 1873 als Krieger- und Veteranenverein Moosinning gegründet – also vor 150 Jahren. Dieses Jubiläum feiert der Verein am 30. Juni und 2. Juli.

Feldzugteilnehmer des Deutsch-Französischen Kriegs 1870/71 hatten die Vereinigung einst aus der Taufe gehoben. Nach dem Ersten Weltkrieg traten sämtliche heimgekehrten Soldaten bei. In der NS-Zeit wurde der Verein zwangsweise aufgelöst, nach dem Zweiten Weltkrieg untersagte die Besatzungsmacht die Tätigkeiten sämtlicher vaterländischer Vereine. Erst am 12. Juni 1952 wurde auf Anregung von Bürgermeister Andreas Kaiser und Josef Humplmair eine Versammlung zur Wiederbelebung und Neuorganisation des Vereins einberufen.

Der bisherige Vorsitzende Josef Eibl, der dieses Amt 35 Jahre lang innehatte, kam wegen seines hohen Alters zur Wiederwahl nicht in Frage. Stattdessen wurde Xaver Hainzl einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. „Er hatte maßgeblichen Anteil daran, dass unser Kriegerdenkmal an der Sebastianskapelle geschaffen wurde“, erklärt der heutige Vorsitzende Reinhard Pasch.

In neuer Vereinskleidung tritt die Krieger- und Soldatenkameradschaft zum 150-jährigen Gründungsfest an. Unser Bild links zeigt den Vorstand mit Vorsitzendem Reinhard Pasch (vorne, l.), Stellvertreter Georg Uschold (vorne, 4. v. l.), Kassier Robert Pichler (hinten, 4. v. l.), Schriftführer Stephan Deutscher (hinten, 2. v. r.) sowie der Fahnenabordnung mit (vorne, v. r.) Georg Schindlbeck, Johann Vieregg und Konrad Hörmannsdorfer sowie Beisitzer Hans Neumayr (hinten, 2. v. r.) und einigen Mitgliedern. © Erich Mansfeld

Das Denkmal wurde zum 80-jährigen Gründungsfest am 16. August 1953 feierlich eingeweiht. Dort sind auf vier Marmortafeln die Namen der Gefallenen und Vermissten der Kriege seit 1870 eingraviert. 1973 wurde das Denkmal durch einen Verkehrsunfall beschädigt, sodass sich der Verein um ein neues bemühen musste. Im Mai 1974 wurde es eingeweiht.

Hainzl blieb 22 Jahre lang Vereinschef, bis zu seinem Tod am 1. Februar 1974. Ihm folgte Josef Hiltmair, und nach dessen Tod übernahm Georg Uschold 1992 den Vorsitz, den er fast ein Vierteljahrhundert lang innehatte. Seit 2016 steht Pasch dem Verein vor, der aktuell 224 Mitglieder zählt.

Zu den Höhepunkten in der Vereinsgeschichte gehört, dass ihm am 26. Oktober 1969 das Ehrenband „mortui viventes obligant“ („Die Toten verpflichten die Lebenden“) des Bundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge verliehen wurde. 1973 feierte man das 100-jährige Gründungsfest, und zum 110-jährigen Bestehen im Jahr 1983 wurde eine neue Fahne geweiht.

Mittlerweile hat sich der Verein mit seinen Ausflügen einen Namen gemacht, an denen laut Pasch vorwiegend ältere Gemeindebürger teilnehmen, „weil die Fahrten auf ihre Bedürfnisse und Wünsche ausgerichtet sind“. Heuer führte die Tagesfahrt nach Kelheim, Kloster Weltenburg und zur Befreiungshalle. Die Vier-Tagesfahrt geht von 13. bis 16. Juli nach Prag und andere Städte in Tschechien.

Daneben sind auch der alljährliche Kameradschaftsabend beim Daimerwirt und das Gedenken am Volkstrauertag fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Gemeinde. Diese Traditionen möchte der Verein weiter pflegen und das Gedenken an die schlimmen Zeiten der vergangenen Kriege, aber auch an die vielen Opfer von Gewaltherrschaft in der Nachkriegszeit hochhalten.

Auf das Fest zum 150-jährigen Bestehen hat sich die Krieger- und Soldatenkameradschaft laut Pasch intensiv vorbereitet. Der Verein tritt mit neuer Vereinskleidung an und lässt ein neues Fahnenband weihen. Zwei Veranstaltungen prägen das Fest. Am Freitag, 30. Juni, sind alle ortsansässigen Vereine und die Dorfgemeinschaft eingeladen zu einem zünftigen Saugrillen beim Daimerwirt. Einlass ist ab 18 Uhr, das Essen beginnt um 19 Uhr. Musikalisch umrahmt wird der Abend von der Gruppe D‘Hockableiba.

Am Sonntag, 2. Juli, wird um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst mit Pater Darius auf der Gemeindewiese gefeiert, feierlich umrahmt und musikalisch begleitet von der Blaskapelle Moosinning. Danach folgt ein kurzes Gedenken am Kriegerdenkmal mit Kranzniederlegung. Anschließend wird beim Daimerwirt gefeiert.

„Das 150-jährige Gründungsfest ist für uns Anlass, nach vorne zu schauen“, sagt Pasch. „Wir möchten deutlich machen, dass der Verein lebt und auch nach 150 Jahren nicht aufhören wird, immer wieder bewusst zu machen, welche Schrecken durch Krieg und Vertreibung, aber auch durch Gewaltherrschaft entstanden sind und gerade aktuell in der Ukraine wieder täglich sichtbar werden.“ Man wolle zudem die alljährlichen Aktivitäten fortsetzen, „damit unseren Beitrag zum gesellschaftlichen Leben in unserer Gemeinde leisten und hoffen, dass wir dafür auch junge Leute und neue Mitglieder gewinnen können“.