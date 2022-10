Kunstvolles Moosinning: Vorbereitung für Hobbykünstler-Ausstellung im Bürgersaal läuft

Von: Klaus Kuhn

Freuen sich auf zwei schöne Ausstellungstage im Eichenrieder Bürgersaal: Die Künstler sind in die Planung der Werkschau eingestiegen. Das Spektrum ist breit. Einige sind zum ersten Mal dabei Große Bandbreite © Kuhn

Die Zwangspause für die Kunst ist auch in der Gemeinde Moosinning vorbei. Und diejenigen, die in und um Moosinning künstlerisch tätig sind, haben sie erkennbar genutzt. Sichtbar wird das bei der Ausstellung der Hobbykünstler aus der Gemeinde, die am 26. und 27. November im Bürgersaal in Eichenried stattfindet.

Eichenried – Der Rahmen der vergangenen Jahre dürfte bei der diesjährigen Ausstellung nicht mehr reichen. Kulturreferent Josef Romir muss nun nämlich 24 Künstler unterbringen, der Platz wird nur bedingt größer. Eingebunden werden deshalb nun auch das Tiefgeschoss, wo eine Drechselwerkstatt unterkommen wird. Schon jetzt machen die Künstler auf die Räumlichkeit aufmerksam, damit dieser Teil der großen Werkschau nicht übersehen wird. Geöffnet ist die Ausstellung an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr.

Kürzlich ging es bei einem Treffen darum, wie die Ausstellung technisch organisiert werden kann. Es gibt keine Galerie-Leisten im Bürgersaal, die das Aufhängen von Bildern gestatten würden. Also müssen die Organisatoren sich mit Stellwänden helfen, die der Bauhof aber erst einmal anschaffen muss.

Erstmals, so der Vorschlag des Kulturreferenten, gibt es einen zusätzlich Gang, der mit Stellwänden gestaltet wird, die Kunstwerke zeigen.

Noch unklar ist, wer wie viele Arbeiten mitbringen wird. Das macht die Organisation nicht einfacher. Es gibt etliche Stellwände von einer leichteren Bauart, die für schwere Glasrahmen ungeeignet sein könnte.

Romir freute sich über die vielen Personen, die bei dem Organisationstreffen dabei waren, und darüber, dass es viele neue Gesichter gebe. Es herrschte eine lockere Stimmung, einer der Teilnehmer hatte sogar ein Fotobuch der letzten Ausstellung mitgenommen und stieß damit auf großes Interesse.

Unsicher ist laut Romir noch, welche Aufenthaltsmöglichkeiten für die Gäste geschaffen werden können. „Wir hatten hier Stehtische“, berichtete er und zeigte auf die Stirnseite des Raums Richtung Parkplatz, gegenüber der Theke. Unsicher sei, ob die Corona-Lage derlei wieder gestatte. Es bestand aber Einigkeit darüber, dass es auf jeden Fall wieder einen Café-Betrieb wie in den früheren Jahren geben solle. Wie Romir berichtete, solle jeder, der etwas verkaufen wolle, dies auch tun können.

Die Bandbreite der Ausstellung ist riesig: Großformatige Aquarelle und Schnitzereien, Strickwaren und Schmiedearbeiten, Collagen und Grafiken werden dabei sein, und entsprechend groß ist auch der Infrastrukturbedarf der Kunstschaffenden. Das stellt eine weitere Herausforderung für den Cheforganisator dar. Romir wird nämlich die Anordnung der Aussteller festlegen. „Oder will das jemand anders machen?“, fragte Romir, ohne aber einen anderen Vorschlag zu bekommen.

Die Aussteller:

Michael Appel (Moosinning), Schmiedearbeiten; Maria Bötsch-Ramin (Erding), Malerei; Renate Dreiseitel (Eichenried), Malerei; Finni Foierl-Mansfeld (Moosinning), Fotografie; Marianne Geschwindt (Erding), Häkel- und Strickarbeiten; Jessica Gschlößl (Moosinning), Portraits, bemalte Schuhe; Juliane Hölz (Freising), Holzarbeiten, Keramik; Beate Hofmeister (Eichenried), Malerei; Simon Hofmeister (Eichenried), Schnitzerei; Martin Hörmannsdorfer (Inning am Holz), Federzeichnungen, Aquarelle; Maria Kurz (Königsdorf), Kunstkarten; Klaudia Lanzinger (Erding), Kuschelkissen; Marcus Maag (Moosinning), Zeichnungen; Brigitta Matejka (Hörlkofen), Aquarelle; Sabine Penzenstadler (Moosinning), Malerei; Fritz Penzenstadler (Moosinning), Drechseleien; Hans Pichlmeier (Moosinning), Fotografie; Michael Plötz (Eichenried), Keramik, Drechslerei, Holzarbeiten; Werner Raupach (Eichenried), Weihnachtskrippen; Roswitha Rosenhuber (Erding), Dekostrickwaren, Bastelarbeiten; Kerstin Rozeboom (Moosinning), Häkelperlketten, Armbänder, Papierarbeiten; Marcela Scherzer (Gaden), Filzsachen, Bilder; Erna Schiekofer (Moosinning), Strick-, und Häkelarbeiten; Reinhold Schmalzl (Gaden), Holzskulpturen.