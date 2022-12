Bettinas (24) Traum wird Wirklichkeit - Kuchenbäckerin mit Hofladen und eigenem Café

Von: Alexandra Anderka

Hofladen: Hier bietet Bettina Gaßner ein vielfältiges Angebot. Neben eigenen Produkten hat sie Lebensmittel von rund 20 regionalen Lieferanten in den Regalen stehen. © Alexandra Anderka

Landfrauen-Besuch: Bettina Gaßner (24) aus Moosinning im Landkreis Erding erzählt, wie sie ihren Lebenstraum verwirklicht hat.

Moosinning – Etliche Kunden schauen verdutzt, wenn sie in Gaßner’s Hofladen und Café in Moosinning mit der Chefin sprechen wollen und die junge Dame vor ihnen zu verstehen gibt: „Da sind Sie bei mir schon richtig.“ Die Reaktionen seien dann aber durchweg positiv, erzählt die 24-jährige Bettina Gaßner strahlend.

Moosinning: Bettina Gaßner erfüllt sich Lebenstraum

Vor ziemlich genau einem Jahr hat die gelernte Büromanagerin zusammen mit ihrem Mann Franz (26) den Hofladen mit angegliedertem Café eröffnet. Und sie hat es nicht bereut: „Es läuft gut.“ Besonders freue es sie, wenn die Einheimischen bei ihr einkaufen und ihr Café unterstützen. „Vorige Woche haben 40 Senioren bei mir gefrühstückt“, erzählt sie.

Seit 2014 hilft die junge Frau, die aus dem Gemeindeteil Eching stammt, auf dem Kartoffelhof der Gaßners mit. Damals fuhr sie noch täglich mit der S-Bahn zu ihrem Bürojob nach München. „Das war okay, und ich bereue auch nicht, dass ich die Ausbildung gemacht habe, denn jetzt kann ich das Wissen gut brauchen. Aber eigentlich habe ich schon immer gewusst, dass ich was anderes will.“

Hofladen und Café in Moosinning: Bettina Gaßner erzählt von großer Leidenschaft

Ihre große Leidenschaft ist das Kuchenbacken. Jeden Nachmittag steht sie in der Wirtschaftsküche und schiebt, je nach Bedarf, fünf bis acht Kuchen in den Ofen, vom Rührkuchen bis zur Torte – alle für den Verkauf am nächsten Tag im Café. Noch immer liebe sie diese Tätigkeit, wenngleich sie die Kuchen mittlerweile nicht mehr so gerne esse: „Wenn man dauernd Cremes und Teig probieren muss, isst man sich zwangsläufig ab.“

Aus dieser Leidenschaft ist auch die Idee mit dem Hofcafé entstanden. „Franz und ich haben immer wieder mal darüber gesprochen.“ Richtig Form angenommen hat die Idee aber erst, als während der Pandemie das Geschäft auf dem Kartoffelhof fast zum Erliegen kam.

Moosinning: „Wir müssen den Hof auf mehrere Standbeine stellen“

„Meine Schwiegereltern haben einen Schälbetrieb und beliefern neben Altenheimen und Krankenhäusern auch Gasthäuser mit geschälten Kartoffeln. Plötzlich ist dieses Geschäft eingebrochen“, erinnert sich Gaßner. Der Hofladen hingegen, den es damals in einer kleineren Version schon gab, erfuhr einen Aufschwung. „Da wurde uns klar: Wir müssen den Hof auf mehrere Standbeine stellen.“ Und so wurde aus Bettina Gaßners Traum vom Hofladen mit Café Wirklichkeit. Besonders dankbar ist sie ihren Schwiegereltern Christine und Franz: „Sie haben uns bedingungslos unterstützt, ohne sie hätten wir die finanzielle Last ja auch gar nicht stemmen können.“

Wegen neuer Vorschriften musste die Lagerhalle für die Kartoffeln neu gebaut werden. In diesem Zug wagten die Gaßners den Neuanfang und schlossen das schmucke Café mit geräumigem Hofladen an, in dem man „eigentlich seinen Standard-Wocheneinkauf erledigen kann“, meint die Besitzerin.

Kartoffeln, Kraut, Kürbis, Kohl, Zucchini, Salate und Melone gibt es je nach Jahreszeit aus eigenem Anbau. „Kürbis und Kraut pflanzen wir noch per Hand an“, betont die Landfrau. Auch Mehl, Marmeladen und Eingelegtes für die Brotzeit stammen vom Gaßner-Hof. Rund 20 Direktvermarkter, alle aus der Umgebung und meistens persönlich bekannt, beliefern den Hofladen, sodass ein reichhaltiges Angebot gewährleistet ist.

„Das Café und der Hofladen sind das, was ich mir immer gewünscht habe“

Seit diesem Jahr gibt es auch wieder Hirschfleisch aus eigener Zucht. Besonders stolz mache das Opa Franz (88): „Er hat damit angefangen, und mein Mann belebt die Zucht jetzt wieder.“ Auch ihr machen die Tiere Freude. Wenn neben der vielen Arbeit ein wenig Zeit bleibt, packt die 24-Jährige altes Brot ein und füttert das Wild auf der Weide.

Als Quereinsteigerin ist die junge Frau bei sich angekommen: „Das Café und der Hofladen sind das, was ich mir immer gewünscht habe. Hier treffe ich Menschen, kann mit ihnen ratschen.“ Besonders glücklich ist sie, wenn die Kunden ihre Kuchen loben.

An Weihnachten ist bei den Gaßners nur an den beiden Feiertagen Pause. Diese verbringen sie mit den beiden großen Familien und essen „auf jeden Fall Sauerbraten von eigenen Hirsch“, verrät Gaßner (Rezept siehe unten).

Rezept: Sauerbraten von der Hirschkeule Zutaten: 1 Kilo Hirschfleisch aus der Keule, 2 Zwiebeln, 1-2 Möhren, 1 Petersilienwurzel, 1 Knollensellerie, Salz, Pfeffer, 2 EL Öl, 300 ml Rotwein, 1 Beutel Sauerbratensoße, 1 Lorbeerblatt, 1 Gewürznelke, 3 Thymianzweige, 80 g Mandelstifte, 2 EL Wildpreiselbeeren, 80 g getrocknete Cranberrys. Zubereitung: Das Fleisch kalt abspülen und trocken tupfen. Die Zwiebeln schälen und hacken. Möhren, Petersilienwurzel und Sellerie putzen und in Würfel schneiden. Das Fleisch salzen, pfeffern und in einem Bräter im heißen Öl rundherum anbraten. Zwiebeln und Gemüsewürfel im Fett kurz anbraten. Den Backofen auf 150 Grad (Umluft 130 Grad) vorheizen. Den Rotwein und 300 ml Wasser zum Gemüse geben, aufkochen und die Sauerbratensoße einrühren. Das Hirschfleisch, das Lorbeerblatt, die Nelke und die Thymianzweige in die Soße geben, Deckel auflegen und alles im heißen Backofen circa zwei Stunden lang garen. Die Mandelstifte in einer beschichteten Pfanne ohne Fett rösten. Das Fleisch aus dem Ofen nehmen und warm stellen. Die Soße durch ein Sieb passieren. Die Preiselbeeren und Cranberrys darin erhitzen, die Soße abschmecken. Das Fleisch mit Mandelstiften und Soße servieren. and

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Erding finden Sie auf Merkur.de/Erding.