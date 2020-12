Leuchtender Radlader

Sowas sieht man nicht alle Tage: Die Firma Schindlbeck hat in Moosinning eine ihrer Baumaschinen weihnachtlich dekoriert.

Seit vergangenem Sonntag strahlt dieser Radlader in Moosinning weihnachtlich. Die Firma Franz Schindlbeck, Spezialist für Abbrucharbeiten, Bauschuttrecycling und Erdbewegungen, hat die Baumaschine CAT 972 am Firmensitz an der Dorfstraße beleuchtet. Sie wird dort voraussichtlich bis 10. Januar stehen bleiben, kündigt das Unternehmen an. Jedes Jahr dekoriert die Firma eine Baumaschine mit Lichterketten und sorgt damit für eine kleine Weihnachtsüberraschung für Jung und Alt. Heuer wurden LED-Schlangen auf einer Länge von 82 Metern angebracht. Der Radlader ist 25 Tonnen schwer und hat eine fünf Kubikmeter große Schaufel.