12.500 statt 1000 Euro: Teurer Torpedo-Antrag war Kommunikationspanne

Nicht 12.500 Euro, sondern nur 1000 Euro hätten die Torpedos Moosinning gerne von der Gemeinde als Zuschuss gehabt. „Eine klassische Kommunikationspanne“, sagt Torpedo-Chef Alex Auerweck.

Moosinning – Für Aufruhr hatte ein Antrag des Torpedo-Clubs im Moosinninger Haupt- und Finanzausschuss gesorgt. Darin hieß es, dass der Verein einen Zuschuss in Höhe von rund 12 500 Euro für das Maibaumfest mit Kabarett beantrage. Nun hat sich herausgestellt, dass der Antrag von den Torpedos gar nicht so gewollt und nur aufgrund eines Kommunikationsproblems mit der Verwaltung im Moosinninger Rathaus zustande gekommen war.

„Da muss jemand was komplett falsch verstanden haben, wir haben nie 12 500 Euro gefordert“, sagt Alex Auerweck, Vorsitzender der Torpedos, die heuer wieder einen Maibaum in Moosinning aufstellen werden. „Wir wollten lediglich einen Zuschuss für die kulturelle Pflege des Maibaumaufstellens.“ Dabei handle es sich um Materialkosten für das Herrichten des Baums, erklärt Auerweck. „Die Farbe zum Streichen, die Taferl und so weiter.“ Diesen Zuschuss habe man auch die letzten Male immer beantragt, „und die Kosten dafür belaufen sich auf insgesamt rund 1000 Euro“.

Auerweck erzählt, er habe im Rathaus angerufen, was man tun müsse, um einen solchen Antrag zu stellen. Dabei sei ihm von der Verwaltung sinngemäß gesagt worden: „Schicken Sie mal alles rein.“ Er habe daraufhin eine Kostenliste für das gesamte Maibaumfest geschickt, inklusive Kabarett, Zelt, Miete für Geschirr, Gläser und mehr – insgesamt rund 12 500 Euro.

Offenbar sei dann die gesamte Kostenaufstellung als Antrag im Ausschuss gelandet. „Eine klassische Kommunikationspanne“, wie Torpedo-Chef Auerweck lachend versichert. „Die Kosten für das ganze Fest tragen wir natürlich selbst.“