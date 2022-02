„Man weiß nie, was rauskommt“

„Ich kann keine kleinen Bilder“: Claudia Aicher mit den drei Moosinninger Bürgermeistern (v. l.) Georg Nagler, Andreas Wachinger und Werner Fleischer. „Irgendwann hatte ich den Dreh raus“ © Wolfgang Krzizok

Es gibt wieder eine neue Ausstellung im Moosinninger Rathaus: Claudia Aicher präsentiert ihre Bilder.

Moosinning – Weil ihr während der Pandemie öfter langweilig war, hat Claudia Aicher das Malen für sich entdeckt. Jetzt stellt die Moosinningerin ihre Bilder im Rathaus aus – und die drei Bürgermeister waren bei der Vernissage beeindruckt.

Alle drei Monate wird abwechselnd einem Künstler aus der Region die Möglichkeit gegeben, seine Werke im Moosinninger Rathaus zu präsentieren. „Als die Wände in den Gängen beim Umbau einen Tag kahl waren, hat man gemerkt, dass die Akustik plötzlich ganz anders ist und alles viel kühler wirkt“, sagte Bürgermeister Georg Nagler bei der Ausstellungseröffnung. Er sei zwar ein Kunstbanause, „aber ich habe ein ästhetisches Empfinden“, betonte er. Aichers Bilder seien auf alle Fälle eine Bereicherung fürs Rathaus: „Do kimmt a Gfui rei.“

„Ich habe es der Mama zu verdanken, dass ich hier bin“, berichtete die 56-jährige Moosinningerin. „Die hat es im Gemeindeblatt gelesen, dass man im Rathaus ausstellen darf.“ Aicher erzählte, dass sie alle ihre Bilder daheim für die Ausstellung eingesammelt habe, „und es ist genau aufgegangen. Es hätte keins weniger sein dürfen, aber auch keins mehr.“

Die Mutter zweier Töchter ist bei einem großen IT-Unternehmen für Banken und Sparkassen beschäftigt. Am Höhepunkt der Pandemie habe man ja bekanntlich nichts unternehmen dürfen. „Da habe ich jeden Tag von 7 bis 15 Uhr gearbeitet, war um 15.30 Uhr daheim und habe dann bis 23 Uhr Fernseh geschaut“, erzählte sie. Also musste ein Hobby her. Ihre Freundin Brigitte Grau habe sie eingeladen, mit ihr zusammen zu malen, „und dann habe ich einen Ehrgeiz entwickelt“.

Sie habe sich der sogenannten Pouring-Technik verschrieben, habe dazu stundenlang Youtube-Videos angeschaut, „und irgendwann hatte ich den Dreh raus“, sagte Aicher. Diese Art des Malens sei nicht billig, denn man brauche viele und auch hochwertige Acryl-Farben, erklärte die 56-Jährige. Nicht zuletzt wegen der relativ hohen Kosten schrecke das Pouring viele ab. „Das Schöne am Pouring ist: Man weiß nie, was rauskommt“, sagte sie. „Es gibt irre viele Techniken.“ Und was eine ihrer Eigenheiten sei: „Ich kann keine kleinen Bilder.“

Beim Malen könne sie wunderbar abschalten, betonte Aicher. Sie habe keine festen Mal-Zeiten und mache sich auch keinen Druck. Aber wenn sie sich vornehme, ein Bild zu malen, „dann muss ich allein sein und bin dann auch total vertieft“. Da gebe es auch keine Musik und keinen Fernseher, und sie gehe auch nicht ans Telefon, sondern sei nur auf ihr Werk konzentriert.

„Die Kunst als kontemplativer Akt der Versenkung“, meinte dazu Bürgermeister Nagler. 3. Bürgermeister Andreas Wachinger fand es „sehr schön, dass da im Rathaus diese Bilder hängen“, und Vize-Bürgermeister Werner Fleischer meinte zu Aicher: „Vielleicht wollen Sie ja mal im Bürgersaal ausstellen.“

Soweit wolle sie jetzt noch nicht denken, sagte die 56-Jährige. „Ich bin nicht bekannt. Mich freut es einfach, wenn jemand sagt: ,Wow! Das gefällt mir‘“, entgegnete Aicher, deren im Rathaus ausgestellte Bilder auch gekauft werden können. „Es sind alles Unikate, und meine Bilder haben auch keine Namen“, meinte sie abschließend und fügte an. „Wenn ich ein Bild male – auch Auftragsarbeiten sind möglich –, dann weiß ich vorher nie, was rauskommt.“