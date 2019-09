Mooseisen Eichenried: Es regnet Medaillen und Pokale

Die Hufler von Mooseisen Eichenried waren bei der deutschen Meisterschaft erfolgreich.

Eichenried – Rund 600 Kilometer weit sind die Hufler von Mooseisen Eichenried heuer zur deutschen Meisterschaft im Hufeisenwerfen nach Bockenem im Kreis Hildesheim in Niedersachsen gefahren. Die lange Anreise hat sich gelohnt: Die Eichenrieder konnten gleich mehrere Titel mit nach Hause bringen.

In dem Disziplin German hat Adolf Dreiseitel bei den Herren den ersten Platz belegt. Dreiseitel holte mit Mario Hieber und Georg Semegi in der Disziplin German Mannschaft zudem Platz 2. Semegi schließlich sicherte sich auch in der Disziplin American Herren Silber.

Zudem wird bei der deutschen Meisterschaft auch die Tourwertung des Sportjahrs 2019 geehrt. Gewertet werden dafür die sechs besten Ergebnisse aus Qualifikationsturnieren plus die der DM. Dreiseitel, Hieber und Semegi standen in der Disziplin German Mannschaft ganz oben auf dem Treppchen, in der Disziplin German Herren war ebenfalls Dreiseitel der Beste. Silber holten sich Dreiseitel bei American Herren und Hieber bei German Herren. Semegi belegte Platz drei bei American Herren, und Martina Schrädobler als einzige Dame der Mooseisen sicherte sich den dritten Platz in der Disziplin American Damen.