Drei Titel zum Geburtstag

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Stolze Sieger: Moosinnings Sportreferent Helmut Scharlach (r.) gratulierte den Eichenrieder Huflern (v. l.) Christian Range, Georg Semegi, Torsten Grahl, Christian Kressirer, Adolf Dreiseitel, Alfred Zehetmeier, Moni Kammerer, Mario Hieber, Martina Schrädobler, Michael Stöckel, Julia Hieber, Michael Kapfinger, Robert Buchmann (verdeckt), Petra Borgo und Rosi Kressirer. © MK-Kreativfoto

Gleich doppelten Grund zum Feiern hatte Mooseisen Eichenried.

Eichenried – Zum einen wurde der Verein 20 Jahre alt, zum anderen durfte er die offenen bayerischen Meisterschaften im Hufeisenwerfen ausrichten – und sich zudem über mehrere Titel freuen.

Vorsitzender Torsten Grahl strahlte am Samstag schon in der Früh mit der Sonne um die Wette. Der Feier-Tag wurde eröffnet mit der Bayernhymne, gesungen von Mooseisen-Schriftführerin Moni Kammerer, und einem Wurfwettbewerb der örtlichen Prominenz. Dabei setzte sich das Team der drei Bürgermeister Georg Nagler, Werner Fleischer und Andreas Wachinger durch.

Mit Begeisterung dabei: Beim Promi-Wettbewerb ließen (v. l.) Leo Brenninger, Florian Weiß, Stefan Huber, Stefan Stangl, Willy Röse sowie die drei siegreichen Bürgermeister Andreas Wachinger, Werner Fleischer und Georg Nagler die Hufeisen fliegen. © MK-Kreativfoto

Insgesamt 36 Teilnehmer hatten sich für die fünf Wettbewerbe angemeldet, geworfen wurde in den Disziplinen German und American. „Der Unterschied ist die Entfernung“, erklärte Grahl. Bei der Disziplin German beträgt der Abstand vom Abwurf bis zum Stab für Frauen und Männer jeweils neun Meter. Hier gibt es getrennte Einzelwertungen und eine Mannschaftswertung, bei der auch gemischte Teams gebildet werden können. Die erzielten Punkte werden addiert. Bei der Disziplin American beträgt die Entfernung vom Abwurf zum Stab bei den Frauen 8,27 Meter und bei den Männern 11,27 Meter. Hier gibt es nur Einzelwertungen, gespielt wird im K.o.-System.

Wenngleich die Teilnehmerzahl nicht so hoch war wie in den vergangenen Jahren bei bayerischen Meisterschaften, zeigte sich der Mooseisen-Vorsitzende zufrieden. „Während der Pandemie sind bei den Vereinen viele abgesprungen“, sagte Grahl. „Aber ich freue mich, dass trotzdem so viele gekommen sind.“ Einige Teilnehmer waren aus dem Raum Stuttgart und Mannheim angereist, eine Gruppe sogar aus der Schweiz. „Unsere Gäste haben nicht schlecht gestaunt, als mittags eine Gruppe vom befreundeten Trachtenverein Ismaning gekommen ist und Volkstänze aufgeführt hat“, berichtete Grahl schmunzelnd.

Nach dem German-Wettbewerb durfte bei Mooseisen richtig gejubelt werden, denn die Eichenrieder holten sich alle drei Titel. Bei den Männern gewann Mario Hieber, bei den Frauen Martina Schrädobler, und in der Teamwertung hatte die Mannschaft Adolf Dreiseitel, Mario Hieber und Georg Semegi die Nase vorn.

In der Disziplin American gab es dann in den beiden Wettbewerben lediglich einen Podestplatz für die Gastgeber: Moni Kammerer wurde Zweite bei den Frauen.

Gut gezielt ist halb getroffen: Beim German-Wettbewerb hatte Moni Kammerer (r.) Pech, aber bei der Disziplin American wurde die Lokalmatadorin Zweite. © Wolfgang Krzizok

Nach der Siegerehrung blickte Grahl noch auf die Vereinsgeschichte zurück. Sepp Maier und Klaus Jansen seien damals bei einigen Veranstaltungen der Country Gringos dabei gewesen, hätten dort das Hufeisenwerfen ausprobiert und sich schließlich dazu entschlossen, einen eigenen Verein zu gründen, sagte er. „Zwölf Leute haben am 20. Juli 2002 beim Stanglwirt Mooseisen aus der Taufe gehoben“, erinnerte Grahl. Bereits 2004 hatte der Verein erstmals die bayerischen Meisterschaften ausgerichtet.

Schwierig gestaltete sich die Suche nach einer festen Bleibe. Der erste Trainingsplatz wurde an der Gfällachstraße hinter dem Grundstück von Sepp Maier angelegt. Doch nach Protesten der Nachbarn musste der Verein weiterziehen zum Moosinninger Fußballplatz. „Doch weil sich der Trainingsplatz hinter dem Tor befand, durfte während der Fußballspiele nicht geworfen werden“, meinte Grahl schmunzelnd. Es ging weiter aufs Grundstück von Res Hamberger an die Eicherloher Straße und schließlich auf die Wiese neben der Metzgerei Brummer in Eichenried. Ein Bauwagen fungierte damals als Vereinsheim. „Nach drei Jahren wurde der Platz auf der Wiese nicht mehr genehmigt, und es folgte der Umzug aufs jetzige Vereinsgelände an der Birkenstraße.“ Dort durfte schließlich das Vereinsheim gebaut werden, der alte Bauwagen steht jetzt auch dort und dient als Lager.

42 Mitglieder hat der Verein, darunter 16 aktive Werfer. Grahl, der seit neun Jahren Vorsitzender ist, nutzte die Gelegenheit, um sich bei der Gemeinde für die Unterstützung zu bedanken. „Die Gemeinde steht hinter uns, und dafür sind wir sehr dankbar“, betonte er und freute sich darüber, dass viele Gemeinderäte am Vereinsgelände vorbeigeschaut haben. Auch die Moosinninger und Eichenrieder Bevölkerung habe – wie immer – großes Interesse gezeigt, meinte der glückliche Vorsitzender.

Zum Abschluss des Tages war die Crazy Huflernight angesagt. In den beiden aufgestellten Zelten gab es Gesangseinlagen, Überraschungen und Musik mit DJ Rudi. Torsten Grahl strahlte immer noch und freute sich über einen rundum gelungenen Tag.