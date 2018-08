Moosinning: Affront gegen Kruppa und den FCM

Eklat im Moosinninger Gemeinderat: Der einzige Tagesordnungspunkt der Sondersitzung wurde auf Antrag der SPD und mit Zustimmung der CSU abgesetzt, zum Missfallen der vielen Zuhörer – und von Bürgermeisterin Pamela Kruppa.

Moosinning– Voll besetzt waren nicht nur die Parkplätze hinter dem Moosinninger Rathaus. Außergewöhnlich viele Zuhörer waren am Donnerstagabend in den Sitzungssaal gekommen, darunter fast der komplette Vorstand des FC Moosinning und viele Vereinsmitglieder. Der einzige Tagesordnungspunkt lautete nämlich: Errichtung eines neuen Dusch- und Umkleidegebäudes im Stadion. Der Punkt sollte bereits im Juni behandelt werden, war damals aber abgesetzt worden.

Bürgermeisterin Pamela Kruppa (CSU) hatte die Sitzung gerade eröffnet, da meldete sich Josef Romir (SPD) zu Wort. Er beantragte, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen. „Wesentliche Punkte in der Beschlussvorlage fehlen, um abstimmen zu können“, meinte der Fraktionssprecher. Im Juni hätte die Bürgermeisterin den Auftrag bekommen, sich mit allen Beteiligten an einen Tisch zu setzen – das sei nicht erfolgt, so Romir.

Es sei damals kein Beschluss gefasst worden, „damit ist auch kein Auftrag erteilt worden“, entgegnete Kruppa. „Ich halte nichts mehr von Workshops oder kleinen Runden. Dafür machen wir bei solchen Themen Sondersitzungen, damit wir umfassend informieren können und totale Transparenz haben.“ Die Bürgermeisterin erklärte unmissverständlich: „Ich mache keine Besprechungen mehr im kleinen Rahmen.“

Bei der Abstimmung dann die Überraschung, denn den SPD-Antrag unterstützte unter anderem die gesamte CSU-Fraktion – mit Ausnahme der Bürgermeisterin, sodass er mit 11:6 Stimmen angenommen und der Punkt abgesetzt wurde. Sportreferent Georg Humplmair (Bürgerblock Moosinning) schimpfte fassungslos: „Was ist denn das jetzt für ein Zirkus?“

Es folgte eine teils heftige Diskussion. Es sei schwierig, im größeren Kreis eine Einigung zu erzielen, daher plädiere er für kleine Runden, meinte etwa Richard Döllel (SPD). „Die wird es von meiner Seite aus nicht geben“, wiederholte Kruppa. „Wir hatten mehrere Workshops, da ist nichts herausgekommen, weil die, die nicht dabei waren, mit manchen Sachen dann wieder nicht einverstanden waren.“ Genervt fügte sie an: „Das kann gerne mein Stellvertreter Manfred Lex machen, wenn er mich im Urlaub mal vertritt. Ich jedenfalls werde keine Workshops mehr veranstalten.“

Romir versuchte zu erklären, warum er den Absetzungsantrag gestellt hatte. „Ich habe befürchtet, dass die Abstimmung über den Beschluss negativ ausgehen würde.“ Die Bürgermeisterin klärte auf: „Es hätte doch kein Beschluss erfolgen müssen, aber wir hätten es ausführlich diskutieren können.“ Die Zuhörer hatten zu diesem Zeitpunkt den Sitzungssaal bereits kopfschüttelnd verlassen.

„Sehr bedauerlich“ fand die Bürgermeisterin auchnoch am Tag danach den Sitzungsverlauf. Die angedachten Containerlösungen für Duschen und Umkleiden am FCM-Gelände seien für sie als Zwischen- oder auch Dauerlösung nicht rentabel. Das Thema Neubau habe man bereits in Fraktionssprecher-Runde durchgesprochen. Danach habe es einen nicht-öffentlichen Workshop gegeben mit Gemeinderäten und Vereinsvertretern. Über alles sei geredet worden. Die Zahlen seien auf dem Tisch gelegen.

Nach der Absetzung in der Juni-Sitzung habe es nochmals eine Besprechungsrunde gegeben. Und jetzt werde wieder alles infrage gestellt. Kruppa hatte geplant, in der Sondersitzung am Donnerstag den FCM-Verantwortlichen Gelegenheit zu geben, ihre Pläne vorzutragen. Danach hätte es eine offene Diskussion geben sollen. Das sei so vereinbart gewesen, sagt die Bürgermeisterin. Umso mehr sei sie jetzt enttäuscht, dass es offensichtlich innerhalb des Gemeinderats Absprachen gegen habe.

„Bei mir ist die Enttäuschung fast noch größer“, sagte FCM-Vorsitzender Karl Thumbs am Tag danach. „Das war die selbe Zirkusvorstellung wie vor zwei Monaten“, schimpfte er. „Wir haben in dem Workshop alle Pläne und sämtliche Kostenrechnungen vorgelegt. Ich weiß nicht, was sie noch alles brauchen.“ Kruppa hatte zum Ende der Sitzung gesagt, dass sie das Thema demnächst wieder auf die Tagesordnung setzen werde. „Dann sollen sie aber gleich sagen, wenn sie nicht wollen, dann mache ich an dem Abend was anderes“, meinte Thumbs.