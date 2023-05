Rudolf Ways feiert 80. Geburtstag: Immer ein politischer Mensch

Empfang für den Moosinninger Altbürgermeister

Von Friedbert Holz schließen

Moosinnings Altbürgermeister Rudolf Ways feiert 80. Geburtstag.

Moosinning – „Der Mensch stand und steht für dich immer im Mittelpunkt“, betonte Georg Nagler, Moosinnings amtierender Bürgermeister, in seiner Laudatio auf Rudolf Ways, der vor kurzem seinen 80. Geburtstag gefeiert hatte. Nun gab die Gemeinde ihrem Altbürgermeister (1996 bis 2008) und Ehrenbürger als Zeichen der Anerkennung einen Stehempfang im geschmückten Sitzungssaal des Rathauses, zu dem neben seiner Familie auch viele frühere Wegbegleiter und Freunde eingeladen waren.

Nagler gab einen kurzen Rückblick auf das Leben von Rudolf Ways: In Erding geboren, ließ er sich zunächst zum Schlosser ausbilden, legte danach sein Fachabitur ab, studierte Bauingenieur und war als Beamter im gehobenen Dienst bei der Deutschen Bundesbahn beschäftigt. „Du warst aber auch immer ein ,zoon politicon‘, aus dem Griechischen übersetzt ein politischer Mensch. Du hast dich für ein gedeihliches Zusammenleben in der Gesellschaft eingesetzt, hast Verantwortung übernommen“, sagte Nagler. So saß der Jubilar immerhin 40 Jahre lang im Kreistag, war von 1975 bis 2001 Ortsvorsitzender der SPD und zwölf Jahre lang Bürgermeister von Moosinning.

Vor allem Verkehrsprojekte wie der Ausbau der Ortsdurchfahrt oder die Aufnahme der Ortsumfahrung Moosinning–Eichenried in den Bundesfernstraßenplan gehen auf ihn zurück, aber auch der Bau des Bürgersaals Eichenried und des Friedhofs dort. Selbst im Sport glänzte Rudolf Ways, war Torwart und im Vorstand des örtlichen Fußballclubs, moderierte zeitweise Sportereignisse in der Gemeinde und engagiert sich immer noch als Ortsvorsitzender des Sozialverbands VdK für Ältere und Behinderte. Vor diesem Hintergrund darf er sich seit einem Jahr mit dem Ehrenbürgertitel schmücken, der wohl höchsten Auszeichnung einer Gemeinde.

In seinen Dank schloss Nagler auch die Ehefrau des Jubilars ein, überreichte Leni Ways einen Blumenstrauß. Rudolf Ways aber bekam vom aktuellen Rathauschef ein paar Reiseutensilien für dessen geplante Wallfahrt nach Altötting geschenkt: Blasenpflaster und einige Rosenkranz-Geheimnisse. Zudem wünschte er dem immer noch aktiven Skifahrer stets genügend Schnee und einen neugierigen Blick nach vorne.

Auch Landrat Martin Bayerstorfer würdigte Ways: „Du hast dich im Kreistag immer mit qualitativ wertvollen Einwürfen gemeldet, hast viele Entscheidungen maßgeblich mitbestimmt. Und du warst aktiv in jener schwierigen Zeit der Gebietsreform, die teilweise viel Ärger hervorgerufen hat.“ Er überbrachte Glückwünsche des Landkreises und ein Geschenk. Der Jubilar war sichtlich ergriffen. „Mir ist ganz warm geworden bei den Lobreden, und das schon deshalb, weil’s ein Sozialdemokrat nicht leicht hier im Landkreis hat“, scherzte der Geehrte. Doch er habe gelernt, Zeit seines Lebens zu kämpfen: privat, im Sport und in der Politik.

Die kleine Feier, bei der auf einer Leinwand Fotos aus dem Leben Ways’ liefen, wurde musikalisch umrahmt von zwei jungen Burschen: Jakob Beil (Gitarre/Eitting) und Felix Stangl (Steirische/Eichenried) unterhielten die Gesellschaft als „Da Beppo und da Jake“, schließlich traf man sich am kalten Buffet und stieß auf den Jubilar an.