Bäckerei Ways: Neuanfang mit Kuchen und Quiches

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Frische Backwaren bietet Haydar Günel seinen Kunden sieben Tage die Woche. © Krzizok

Die Bäckerei Ways in Moosinning hat wieder geöffnet: Der neue Pächter will aus dem Laden einen Treffpunkt für den Ort machen.

Moosinning – Lange waren die Bäckereien an der Dorfstraße in Moosinning und der Hauptstraße in Eichenried nach dem Rückzug von Ludovic Gerboin verwaist. Doch seit einigen Wochen ist in beiden Stuben wieder Leben eingekehrt. Während es in Eichenried seit kurzem die Backharmonie gibt, bleibt in Moosinning der Name Bäckerei Ways auch unter dem neuen Pächter Haydar Günel erhalten.

Der 38-jährige Türke Günel lebt mit seiner Frau Meltem und den drei Kindern seit vielen Jahren in München. „Ich komme aus der Gastro, habe lange im Hotel gearbeitet und zuletzt ein eigenes Frühstückscafé betrieben“, erzählt er. Seinen Vorgänger in Moosinning kennt er nicht, und er habe folglich auch keinerlei Kontakt zu ihm gehabt. „Auf den Laden bin ich übers Internet aufmerksam geworden und habe mich schließlich dazu entschieden, ihn zu pachten.“

Es ist Schwerstarbeit, die der 38-Jährige verrichtet. Er hat sieben Tage die Woche geöffnet, Montag bis Freitag von 6 bis 16 Uhr, Samstag und Sonntag von 6.30 bis 12 Uhr – und er schmeißt den Laden komplett alleine. „Ab und zu hilft mir meine Frau, aber vielleicht kommt bald eine Hilfskraft dazu“, hofft er. Einen Teil seiner Ware bekommt Günel von der Firma Ratschiller geliefert, den Rest bereitet er in kleinen Backöfen auf.

Außerdem sind da noch die Torten und Kuchen. „Die backe ich alle selber“, betont der 38-Jährige stolz. Und sie erfreuen sich mittlerweile großer Nachfrage, fügt er an. Zwischen sechs und acht Kuchen und Torten verkauft er am Tag. Dazu hat er auch regelmäßig Quiches im Angebot – auch die macht er selbst.

Experimente wie sein Vorgänger, der unter anderem Hefeöl aus altem Gebäck als Ersatz für Palmöl hergestellt und Algenbrot verkauft hat, werde er nicht machen. Bisher ist Günel mit dem Geschäft „sehr zufrieden“, wie er sagt. „Am Vormittag läuft es super, am Nachmittag könnte es ein bisschen mehr sein.“

Um das Geschäft noch weiter anzukurbeln und die Bäckerei zu einem kleinen Treffpunkt zu machen, wird er demnächst umbauen. „Im Februar oder März werde ich den Laden ein wenig umgestalten“, erklärt der 38-Jährige. „Der Backofen kommt nach hinten, zu den bisherigen Sitzmöglichkeiten kommen einige Stehtische dazu, und dann möchte ich auch Frühstück anbieten.“

Begeistert ist Günel von seinen Kunden, die vorwiegend aus der Gemeinde Moosinning kommen. „Die sind alle sehr nett“, stellt er fest und fügt lachend hinzu: „Da bin von München ganz was anderes gewöhnt.“ Ob er denn nicht überlegt, von München nach Moosinning umzusiedeln? „Also mir gefällt es auf dem Dorf, ich würde sofort umziehen“, sagt der 38-Jährige. „Aber meine Frau ist ein Stadt-Fan.“ Und Haydar Günel ergänzt schmunzelnd: „Vielleicht kann ich sie ja irgendwann überreden.“

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.