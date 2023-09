Wespennest abgefackelt, Haus angezündet

Von: Hans Moritz

Von oben und unten bekämpften die Feuerwehren den Dachstuhlbrand in Moosinning. © Hans Moritz

Sehr fahrlässig gehandelt hat am Mittwochabend der Eigentümer eines Wohnhauses an der Neuchinger Straße in Moosinning. Zugleich dürfte er einen Verstoß gegen das Naturschutzgesetz begangen haben.

Moosinning - Am Abend wollte der Bewohner nach Angaben von Feuerwehr und Polizei ein Wespennest unter dem Dachüberstand entfernen. Dazu soll er einen Gasbrenner eingesetzt haben – mit fatalen Folgen. Denn es verbrannte nicht nur das Wespennest. Die Flammen griffen auch auf das Dach über.



Gegen 19.15 Uhr wurden die Feuerwehren Moosinning, Altenerding und Notzing wegen eines Dachstuhlbrandes alarmiert, zudem Polizei und Rettungsdienst.



Die Feuerwehrleute mussten das Dach teilweise abdecken, um die Glutnester zu löschen.



Claudia Fiebrandt-Kirmeyer, Sprecherin des Landratsamtes, weist auf Anfrage darauf hin, dass Wespen geschützt seien und ihre Nester nicht zerstört werden dürften. Verstöße gegen diesen Passus im Naturschutzgesetz werden ihren Worten zufolge mit Geldstrafen von bis zu 10 000 Euro geahndet, bei Hornissen sogar mit bis zu 50 000 Euro. Die Entfernung dürfe nur das letzte Mittel sein. Nester könnten auch abgehängt werden. Auch eine Umsiedlung ist möglich – aber nur in Absprache mit den Behörden. ham