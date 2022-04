Viele Glücksfälle für Moosinning

Von: Veronika Macht

Leitete seine erste Bürgerversammlung als Gemeindeoberhaupt: Georg Nagler (SPD). © Vroni Macht

Die Gemeinde Moosinning hat zahlreiche „Investitionen in die Zukunft“ getätigt, sagte Bürgermeister Georg Nagler (SPD) bei seiner ersten Bürgerversammlung im Amt.

Eichenried – Große Investitionen hat die Gemeinde Moosinning in den vergangenen zwei Jahren getätigt. Zwar ist der Schuldenstand dadurch sprunghaft angestiegen. Aber es waren „Investitionen in die Zukunft“, sagte Bürgermeister Georg Nagler (SPD) am Donnerstagabend bei seiner ersten Bürgerversammlung im Amt. Das Interesse der Moosinninger war jedoch mäßig. Zahlreiche Stühle im Bürgersaal Eichenried blieben leer.

„Wir haben in den vergangenen zwei Jahren als Kommune und als Gemeinderat sehr produktiv und zielgerichtet zusammengearbeitet und viele Dinge ermöglichen können“, resümierte Nagler.

Die Bürger scheinen mit dieser Arbeit zufrieden zu sein: Diskussionsbedarf bestand nicht, nur zwei Anfragen wurden gestellt – zum Breitbandausbau und zur Parksituation auf der Straße Untere Point. Über den Breitbandausbau sprach Nagler ausführlich beim Thema Infrastruktur (Bericht folgt), und die Parksituation will er sich vor Ort anschauen.

Schuldenstand wächst auf elf Millionen Euro

Zwar sei der Schuldenstand durch die Investitionen von 430 000 Euro (pro Einwohner: knapp 72 €) Ende 2020 auf gut elf Millionen Euro (pro Einwohner: 1940 €) ein Jahr später gestiegen. „Aber das waren Investitionen in die Zukunft. Wir konnten Grundstücke erwerben, auf denen wir für unsere Bürger Wohnraum schaffen und unsere Gemeinde weiterentwickeln können“, so Nagler.

Eines dieser Grundstücke ist das zentral gelegene des ehemaligen Gasthofs Maier. Man konnte nach dem Tod von Wirt Hans Maier rund 2700 Quadratmeter erwerben. „Was wir damit machen, wissen wir noch nicht. Wir haben es erst mal gesichert“, sagte Nagler. Als Glücksfall bezeichnete er, dass die Gemeinde auch das ehemalige Sparkassengebäude neben dem Rathaus kaufen konnte. Das soll bekanntlich erweitert werden, die Planungen für den Umbau laufen.

Grundstück für Feuerwehr: „Wie ein Sechser im Lotto“

Einen „ganz wichtigen Schritt in die Zukunft“ nannte Nagler das Baugebiet „Östlich Gfällach“, wo ein Mix aus Geschosswohnungsbau, Doppel- und Einfamilienhäusern entstehen soll (wir berichteten). Die Vergabe der gemeindlichen Grundstücke im Fördermodell ist für Ende 2022/Anfang 2023 geplant.

Daneben konnte die Gemeinde weitere Grundstücke erwerben, auf denen sie Bauland entwickeln will: Die Realisierung für den Bereich zwischen Amselweg und Vierergraben in Eichenried ist bis 2024 geplant. Und an der Neuchinger Straße sollen das neue Moosinninger Feuerwehrhaus und weitere Wohnbebauung entstehen – „für uns wie ein Sechser im Lotto“, sagte Nagler dazu. Hier ist die Erstellung eines Bebauungsplans bis 2026 vorgesehen.

Mehr Platz gibt’s auch fürs Gewerbe – Am Bleichbach nämlich für sechs weitere Parzellen (11 750 Quadratmeter). Der Bau der Erschließungsstraße hat begonnen.

Zur Finanzierung all dieser Projekte wurden Kredite aufgenommen, aber auch Grund verkauft. Wie berichtet, gehört dazu das Grundstück an der Sternstraße. Der Planentwurf dafür wird am kommenden Dienstag im Gemeinderat vorgestellt.

Erweiterungsbau der Grundschule: Einzug nach Ostern

Neuigkeiten konnte Nagler auch zum Sportgelände verkünden. Wie berichtet, wollte man ursprünglich mit einer großen Lösung das Umkleiden- und Duschenproblem des FC Moosinning sowie die Situation mit dem inzwischen geschlossenen Sportcafé Riff lösen. Angesichts der Kosten wurde aber die Handbremse gezogen.

Eine Arbeitsgruppe habe daraufhin Vorschläge erarbeitet: Der FCM soll das Duschgebäude „in Eigenverantwortung auf die Beine stellen“, während sich die Gemeinde ums Riff kümmert: Mittelfristig will man das Obergeschoss abreißen und neu aufbauen – inklusive Kiosk.

Viel weiter ist man da beim Erweiterungsbau der Grundschule Moosinning. Hier sollen Lehrer und Kinder nach Ostern einziehen. Die Kostenschätzung von knapp drei Millionen Euro werde eingehalten, freute sich Nagler. Künftig stehen dann elf Klassenzimmer zur Verfügung, auch für die Offene Ganztagsschule (OGTS).

Dankesworte richtete der Bürgermeister an seine Ratskollegen, aber auch ans Personal in Bauhof und Verwaltung. Im Rathaus gab es pensionsbedingt einige Wechsel. Mit Geschäftsleiterin Silvia Hermansdorfer „haben wir einen großen Glücksgriff gemacht“, ebenso mit Kämmerin Susanne Pröschkowitz. Besonders lobte er Christian Weigand aus dem Bauamt. Er habe voriges Jahr „Unglaubliches geleistet, speziell im Zuge der Ortsdurchfahrt Eichenried“ (Bericht folgt).

