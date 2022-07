Moosinninger CSU will nach Corona „wieder loslegen“

Von: Friedbert Holz

Ehrungen beim Ortsverband der CSU Moosinning (v. l.): Bayerns Familienministerin Ulrike Scharf, Johann und Magdalena Stimmer, Georg Ways, Ortsvorsitzende Manuela Marheineke und Georg Brummer. © friedbert Holz

Der CSU-Ortsverband Moosinning plant eine Reihe an Aktionen im Herbst. Bei der Jahreshauptversammlung wurden langjährige Mitglieder geehrt.

Moosinning – „Pandemiebedingt war nicht sehr viel los im vergangenen Jahr“, bedauerte die Moosinninger CSU-Ortsvorsitzende Manuela Marheineke bei der jüngsten Jahreshauptversammlung im Gasthof Oberwirt. Das soll sich heuer aber wieder ändern, und so stellte sie das Programm bis zum Jahreswechsel vor. Zudem gab Familienministerin Ulrike Scharf einen Einblick in ihr neues Arbeitsfeld.

„Nach den Sommerferien wollen wir wieder loslegen“, sagte Marheineke. Unter anderem mit zwei Abendveranstaltungen zum Thema Energie, am 26. September im Gasthof Oberwirt in Moosinning und am 6. Oktober im Gasthaus Stangl in Eichenried. Schon am 1. Oktober wartet die Ortsgruppe auf prominenten Besuch: Landtagspräsidentin Ilse Aigner wird zum Thema Erntedank sprechen, ein regionaler Markt ist ebenfalls beim Oberwirt geplant. Schließlich ist für November noch ein CSU-Stammtisch vorgesehen, und am 8. Januar 2023 gibt’s einen Neujahrsempfang mit Scharf.



Bereits jetzt hatte Bayerns Familienministerin vor den etwa 40 Gästen Gelegenheit, ihr neues Arbeitsfeld vorzustellen. Sie berichtete von der Herausforderung, Kita- und Schulplätze für ukrainische Flüchtlingskinder zu organisieren, warb für Wasserkraft als regenerative Stromquelle und forderte mehr Anerkennung für Pflegeberufe sowie genügend Mittel für Ganztagesschulen.



Scharf durfte anschließend mit Manuela Marheineke noch einige Moosinninger CSU-Mitglieder für deren langjährige Zugehörigkeit zur Partei ehren. Für 50 Jahre wurden Johann Lommer, Georg Ways, Richard Bauer und Georg Brummer (Eichenried) ausgezeichnet. 40 Jahre sind Magdalena und Johann Stimmer dabei. Für 20 Jahre Parteizugehörigkeit wurden Elisabeth Lenz, Christian Kressirer und Manfred Stangl (beide Eichenried) geehrt.



Mit einigen Zahlen beendete Marheineke die Versammlung: Derzeit gehören 110 Mitglieder der Ortsgruppe an, die im vergangenen Jahr 21 Aus- und vier Eintritte zu verzeichnen hatte. Rund 8700 Euro betrugen die Einnahmen in die Vereinskasse, bei etwa 9100 Euro Ausgaben. Der Kassenstand beträgt rund 4000 Euro. Revisor Hermann Gerschlauer bestätigte eine saubere Finanz-Führung.

