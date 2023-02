„Die Gemeinde ist stolz auf euch“

Von: Wolfgang Krzizok

Die Zukunft der Gemeinde Moosinning: Die Bürgermeister Georg Nagler (l.) und Werner Fleischer (r.) sowie Wirtschaftsreferent Andreas Humplmair (hinten) ehrten die erfolgreichen Auszubildenden und Schüler (ab 2. v. l.) Josef Hofer, Stefanie Wutz, Annalena Eder, Manuel Kiesswetter, Leon Ostermair, Johannes Hermansdorfer und Maximilian Gandl. © Wolfgang Krzizok

Die Freude und der Stolz standen ihnen ins Gesicht geschrieben.

Moosinning – Sieben junge Gemeindebürger wurden im Moosinninger Rathaus für ihre außergewöhnlichen Leistungen in der Berufsausbildung oder in der Schule geehrt. „Habt keine Angst, eine Entscheidung zu treffen und werft nicht gleich die Flinte ins Korn, wenn es einmal nicht läuft“, gab ihnen Bürgermeister Georg Nagler mit auf ihren weiteren Weg.

Der Moosinninger Gemeindechef begrüßte zusammen mit seinem Vize Werner Fleischer und Wirtschaftsreferent Andreas Humplmair die erfolgreichen jungen Leute mit ihren Angehörigen im Sitzungssaal des Rathauses – so wie während der Pandemie. Früher habe die Ehrung immer in der Bürgerversammlung stattgefunden, mit entsprechend Publikum, aber der kleinere und familiäre Rahmen habe sich bewährt und werde deshalb beibehalten, erklärte Nagler: „So kommt man wenigstens zum Ratschen und erfährt auch mal die Geschichten dahinter.“

Als Realschullehrer habe er ständig Schüler auf dem Weg zum Abschluss begleitet und oft festgestellt, dass Schüler Angst vor einer Entscheidung hätten, wie ihr weiterer Weg sei. Weiterführende Schule oder Beruf – und wenn ja, welcher? „Viele haben sich gedrückt und die Entscheidung geschoben, weil sie Angst hatten, einen Weg einzuschlagen, der das ganze Leben bestimmt“, stellte Nagler fest. „Ich habe ihnen immer gesagt: Das ist keine Entscheidung fürs Leben.“ Wenn man eine Lehre beginne, dann sollte man sie auch beenden. „Aber man muss das dann nicht unbedingt zehn oder zwanzig Jahre machen.“ Der Schulabschluss sei eine „Meilenstein, aber man kann dann immer noch andere Wege einschlagen“.

Der Bürgermeister erzählte dann seine Lebensgeschichte, wie er nach der Realschule zunächst Polizist werden wollte, dafür aber zu jung gewesen sei. Fachoberschule, Bundeswehr, Ausbildung zum Chemielaboranten seien die nächsten Schritte gewesen. Danach habe er den Entschluss gefasst, Politikwissenschaften zu studieren. Das sei aber nur mit der Allgemeinen Hochschulreife möglich gewesen. Dazu habe er dann noch eine zweite Fremdsprache lernen müssen – in seinem Fall war es Latein im „Crashkurs“. „Den direkten Weg habe ich nicht kennengelernt, aber jeder Weg hat mich weitergebracht“, betonte Nagler. „Rückblickend hat mich jeder Schritt zu dem gemacht, was ich heute bin.“

Andreas Humplmair, der die Ehrung als Wirtschaftsreferent der Gemeinde vorbereitet hatte, meinte, der Sitzungssaal im Rathaus sei „ein toller Rahmen, um so ein schönes Ereignis zu feiern“. Die Ehrung für die erfolgreichen Auszubildenden und Schüler sei eine „coole Geschichte“, betonte er in seiner kurzen Ansprache.

„Bildung ist ein lebenslanger Prozess, den junge Menschen oft als eine Pflicht sehen“, sagte Humplmair. Er gab den jungen Menschen mit auf den Weg: „Gebt’s jetzt Gas, nutzt eure Leidenschaft und eure Energie.“ Der Wirtschaftsreferent griff Naglers Vergleich vom „Meilenstein“ auf und sagte: „Das ist etwas Festes, Großes, an dem man sich orientieren kann.“ Was man brauche, um erfolgreich zu sein, seien in erster Linie „eure Motivation, Ausdauer und Köpfchen beziehungsweise handwerkliche Fähigkeiten“. Die jungen Menschen, die von der Gemeinde geehrt werden, könnten stolz auf sich sein, stellte Humplmair fest und fügte an: „Und wir als Gemeinde sind stolz auf euch.“

Anschließend rief der Wirtschaftsreferent die Jugendlichen, die übers ganze Gesicht strahlten, einzeln nach vorne und überreichte ihnen namens der Gemeinde eine Urkunde und ein kleines Geschenk. Die Geehrten stellten sich dann noch vor, erzählten kurz von ihrer schulischen oder beruflichen Laufbahn und ihren Zielen, ehe es zum gemütlichen Teil überging. Da wurden dann viele lockere Gespräche geführt – und auch „die Geschichten dahinter“ erzählt.

Die Geehrten

Ausbildung: Annalena Eder (Berufsschulabschluss für Kaufleute und Büromanagement/Notendurchschnitt 1,1); Maximilian Gandl (Berufsschulabschluss zum Land- und Baumaschinenmechatroniker/1,0); Josef Hofer (Berufsschulabschluss zum Fachlageristen/1,3); Stefanie Wutz (Studium – Abschluss als Hauswirtschafterin/1,6).

Schule: Johannes Hermansdorfer (Allgemeine Hochschulreife, Anne-Frank-Gymnasium Erding/1,0); Manuel Kiesswetter (Realschulabschluss, Staatliche Realschule Oberding/1,1); Leon Ostermair (Qualifizierter Mittelschulabschluss, Mittelschule Finsing/1,9).