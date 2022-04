Das Ende der Baustellen rückt näher

Von: Veronika Macht

Mit Ampeln wird derzeit der Verkehr am westlichen Ortsausgang von Moosinning geregelt. Hier wird die Entwässerung verbessert – eine von mehreren Baustellen in der Gemeinde, die heuer fertiggestellt werden. Es war die stundenlangen Gespräche wert. Bürgermeister Georg Nagler (SPD) über den breiteren Gehweg an der Ortsdurchfahrt Eichenried © Vroni Macht

Aufatmen dürften viele Verkehrsteilnehmer und Anwohner in den nächsten Wochen: In der Gemeinde Moosinning gehen mehrere Baustellen zu Ende.

Moosinning – Das vergangene Jahr war in Moosinning ein Jahr der Baustellen. An mehreren Straßen wurde gearbeitet. Nach der Winterpause gehen diese Arbeiten seit einigen Wochen weiter. Die größte Maßnahme dabei ist die Sanierung der Ortsdurchfahrt Eichenried – auch für ihn und die Verwaltung „ein hartes Stück Arbeit“, wie Bürgermeister Georg Nagler (SPD) in der Bürgerversammlung berichtete.

Frisch im Amt, habe es im Juni 2020 eine Begehung mit dem Staatlichen Bauamt Freising gegeben. Die Beschlusslage vom Oktober 2019 sei klar gewesen: An gewissen Stellen werde der Gehweg entlang der Bundesstraße nur 1,30 Meter breit sein, weil man nicht mehr Grund und die Straße definitiv eine Breite von 6,50 Meter bekomme. Mehr schaffe man nicht.



Auch sei es stets an einer schwierigen Stelle mit einem Pumpwerk des Abwasserzweckverbands (AZV) gescheitert. „Bis ich im Herbst bei einer AZV-Sitzung mit jemandem gesprochen habe und der meinte: ,Wenn Sie wollen, dass wir das wegtun, machen wir das weg‘“, sagte Nagler.

Bürgermeister, Gemeinderäte und Bürger setzen sich für breiteren Gehweg ein

Damit hätten die Gespräche erneut begonnen, „denn ein Nadelöhr war beseitigt“. Also habe er nochmals mit den Anliegern verhandelt, „und plötzlich war die Bereitschaft da. Es waren tolle Gespräche“, fasste der Bürgermeister zusammen. Eine Gehwegbreite von 2,75 Meter sei das Ziel gewesen, um zumindest das Zusatzschild „Fahrräder frei“ nutzen zu können. Fast überall sei dies geglückt.

Alle Gemeinderäte hätten mitgeholfen, und auch der Anfang des Jahres verstorbene Eichenrieder Hans Kloh habe sich stets „vehement“ für die Verbreiterung des Gehwegs an der B 388 eingesetzt. „Es war eine kollegiale Leistung von Anliegern und Gemeinderat. Ich danke allen Grundstückseigentümern, dass wir gemeinsam diesen Weg gegangen sind“, resümierte Nagler und ergänzte: „Es war die stundenlangen Gespräche wert.“ Denn man habe stets die Befürchtung gehabt: „Wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann wird es die nächsten 50 Jahre nicht mehr geändert.“

Seit 21. März gehen die Arbeiten an der B 388 in Eichenried weiter. Bis voraussichtlich 2. Mai werden östlich der Gfällachbrücke die Gehwege, eine sogenannte Fahrradschleuse, eine Querungshilfe und die Fahrbahn der Bundesstraße fertiggestellt. Von 2. bis voraussichtlich 20. Mai ist die Straße dann für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt – es wird der Flüsterasphalt eingebaut.

Ausbau der Sonnenstraße soll Ende Mai beendet sein

Ebenfalls seit 21. März wird an der B 388 am Ortsausgang von Moosinning beim Rewe wieder gearbeitet. Wie berichtet, gehen hier die Arbeiten an der Entwässerung zwischen Fehlbachstraße und Fasanenweg weiter. Dort wird der Verkehr noch bis voraussichtlich 20. Mai über eine Ampel geregelt und anschließend eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht, für die eine Vollsperrung für wenige Tage notwendig sein wird.

Ende Mai soll dann auch der Ausbau der Sonnenstraße beendet sein. „Ziel war es, die Geschwindigkeit zu verlangsamen und Parkplätze zu schaffen“, erklärte Nagler. Der südliche Abschnitt ist im vorigen Jahr bis auf die Asphaltdeckschicht und die Befestigung der Stellplätze fertiggestellt worden, nun werden die Arbeiten im Abschnitt Sternstraße–Erdinger Straße fortgeführt. Der Wasserzweckverband erneuert in dem Zuge die restlichen Hausanschlüsse, um dann mit den eigentlichen Straßenbauarbeiten fortzufahren. Eine knappe halbe Million Euro werde die Gemeinde diese Maßnahme kosten.

Auf einen Ausbau wartet auch der Reiherweg in Eichenried – unter der Voraussetzung, dass alle Anlieger auf der Nordseite einen städtebaulichen Vertrag mit der Gemeinde abschließen. „Die ersten Verträge wurden bereits unterzeichnet“, sagte Nagler und freut sich auf eine „gut ausgebaute Straße und einen Gehweg fast über die gesamte Länge“ sowie öffentliche Parkmöglichkeiten.

