Erneuter Straßenbauarbeiten: Hier kommt es zu Verkehrsbehinderungen

Von: Veronika Macht

Behinderungen durch Bauarbeiten: Ab Montag wird in der Eichenrieder Ortsdurchfahrt und auf Moosinninger Straßen wieder gebaut. (Archivfoto) © Straßenbauamt

Ab kommender Woche beginnen in Moosinning und Eichenried nach der Winterpause wieder Straßenbauarbeiten an der B 388.

Moosinning – Nach der Winterpause gehen in der Gemeinde Moosinning die Straßenbauarbeiten weiter. Sowohl in Eichenried, als auch am westlichen Ortsausgang von Moosinning in Richtung Eichenried rollen wieder die Baufahrzeuge an. Es wird auch wieder zu Straßensperrungen kommen.

Bürgermeister Georg Nagler (SPD) berichtete im Gemeinderat, dass ab Montag, 21. März, die Restarbeiten im Zuge der Ortsdurchfahrt Eichenried erledigt würden. „Hierbei wird zunächst der Bereich östlich der Gfällachbrücke weiter ausgebaut.“ Bis voraussichtlich 2. Mai werden hier die Gehwege, eine sogenannte Fahrradschleuse, eine Querungshilfe und die Fahrbahn der Bundesstraße fertiggestellt.

Straßenbauarbeiten: Genauer Zeitpunkt für Vollsperrung steht noch aus

Von 21. März bis voraussichtlich 8. April muss deshalb zunächst die Fahrbahn der B 388 etwas eingeengt werden, ab 8. April ist eine Ampelregelung notwendig, teilt das Straßenbauamt zum genauen Ablauf in den kommenden Wochen mit. Von 2. bis voraussichtlich 20. Mai ist die Bundesstraße in Eichenried dann für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. In dieser Zeit werden die lärmmindernde Asphaltdeckschicht eingebaut sowie die dafür notwendigen Vor- und Nacharbeiten vorgenommen. Über den genauen Zeitpunkt der Vollsperrung und die notwendigen Umleitungsstrecken informiert das Staatliche Bauamt Freising rechtzeitig.

Ebenfalls ab Montag, 21. März, werden die Arbeiten zur Sanierung der Straßenentwässerung im Bereich des westlichen Ortseingangs von Moosinning zwischen Fehlbachstraße und Fasanenweg weitergeführt. „Hierbei wird zunächst der nördliche Teil fertiggestellt, der voriges Jahr bereits bearbeitet wurde, danach wird die südliche Fahrspur saniert“, berichtete der Bürgermeister.

Straßenbauarbeiten: Straßenbauamt mit bisheriger Asphaltschicht unzufrieden

Wie bereits im vergangenen Jahr, werden die Arbeiten hier wieder unter Vollsperrung einer Fahrspur durchgeführt. Der Verkehr wird nach Informationen des Staatlichen Bauamts Freising bis voraussichtlich 20. Mai über eine Baustellenampel geregelt.

Anschließend wird eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht, für die zwar eine Vollsperrung, jedoch nur für wenige Tage notwendig ist. „Die Asphaltschicht wird dann bis zum Billesberger gezogen, also bis dort hin, wo voriges Jahr bereits Arbeiten stattfanden, aber wir und auch das Straßenbauamt damit nicht zufrieden waren. Da kommt eine neue Schicht drüber, dass es sauber ist“, erklärte Bürgermeister Nagler. VRONI MACHT

