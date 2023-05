Neue Flüchtlingsunterkunft in Eichenried? Der Bürgermeister klärt auf

Von: Hans Moritz

Teilen

Moosinnings Bürgermeister Georg Nagler verspricht maximale Transparenz. © Vroni Macht

Eichenried – An der Birkenstraße in Eichenried soll eine Asylunterkunft entstehen. Im Ort ist Unruhe. Was ist geplant? Wir fragten den Moosinninger Bürgermeister Georg Nagler (44/SPD).

Herr Nagler, wie läuft es mit den Flüchtlingen in Eichenried?

Seit November 2022 befinden sich durchschnittlich 35 Asylsuchende in der alten Turnhalle. Dabei handelt es sich um türkische Kurden, die hier eine Unterkunft gefunden haben. Es wurde aber stets kommuniziert, dass die Turnhallenbelegung nur eine Übergangslösung sein kann und darf. Zum einen soll die Turnhalle wieder dem Vereinssport zugänglich gemacht werden, zum anderen ist es keine Unterkunft, die ich mir für hilfesuchende Menschen – aufgrund der fehlenden Privatsphäre und der Beengtheit – längerfristig vorstellen kann.



Unser Eindruck ist: Es klappt mit den Nachbarn.



Ja. Mir wird immer wieder von Nachbarn mitgeteilt, dass es zu keinen Problemen gekommen ist und die Unterkunft im Alltag teilweise gar nicht mehr wahrgenommen wird. Es sind neue Nachbarn.



Im Ort macht die Nachricht die Runde, an der Birkenstraße sei eine Asylunterkunft geplant ist – stimmt das?



Wie bereits angesprochen, stellt die Turnhallenbelegung nur eine Übergangslösung dar. Mein Bestreben und das des Gemeinderates ist, hierfür eine Alternative zu schaffen, um zum einen die Turnhalle wieder frei machen zu können und zum anderen, um unserer Aufgabe – der Unterbringung von Asylsuchenden – gerecht zu werden. Wir müssen diese Herausforderung annehmen. An der Birkenstraße verfügt die Gemeinde über ein Grundstück, auf dem eine Asylunterkunft realisiert werden soll.



Was soll hier entstehen und mit welchem Zeitplan?



Es soll eine Containerlösung für bis zu 50 Personen werden. Dabei soll ein Augenmerk auf Sozialräume und ein hohes Maß an Wohnqualität gelegt werden. Wir sind hier am Beginn des Prozesses, deswegen kann ich über den Zeitplan nur spekulieren. Der Vorteil hierbei ist, dass wir als Gemeinde Grundstückseigentümer sind und wir die Installierung in eigener Verantwortung realisieren können. Damit sind wir Herr des Geschehens und nicht Getriebene. Denn man muss immer bedenken: Wenn wir als Kommune nichts zur Asylunterbringung anbieten, wird über kurz oder lang jemand anderes etwas anbieten.



Geht es um zusätzliche Geflüchtete oder um eine bauliche Alternative für die Halle?



Es geht um eine bauliche Alternative für asylsuchende Menschen. Über die Belegung kann die Gemeinde nicht entscheiden. Aber wie bereits gesagt, hat die Gemeinde bis dato keine alternative Unterbringungsmöglichkeit. Diese Alternative soll geschaffen werden.



Hat Moosinning sein Kontingent nicht erfüllt?



Die Gemeinde Moosinning ist Teil der kommunalen Familie und stets ein Partner des Landkreises. Denn die Herausforderung der Unterbringung von Geflüchteten kann nur Hand in Hand partnerschaftlich gemeistert werden. Deswegen versuchen wir als Kommune, Angebote zu realisieren.



Viele Bürger sind in Sorge – wie sieht Ihre Informationspolitik aus?



Ich verstehe die Sorgen und Ängste der möglichen Nachbarschaft. Aus diesem Grunde hat die Gemeinde alle unmittelbaren Anlieger zu einem Informationstreffen eingeladen – an diesem Dienstag um 18 Uhr im Rathaus. Wir wollen zeigen, wie es zur Standortwahl gekommen ist. Es ist mir ein Anliegen, dass die Information der Anlieger direkt durch die Gemeinde erfolgen soll. Leider werden immer wieder fehlerhafte Aussagen kolportiert, um Ängste zu schüren. Deswegen ist es umso wichtiger, direkt mit den Anliegern ins Gespräch zu kommen.

Welche Antworten wollen Sie ihren Bürgern geben, die vielleicht um ihre Sicherheit bangen?



Wir wollen durch bauliche Qualität und durch die Umsetzung von Sozialstandards eine Bleibe realisieren, die zu einem harmonischen Miteinander beiträgt. Außerdem kann ich auf die Erfahrungen der Nachbarschaft der Schulturnhalle verweisen, die bis dato nur positives Feedback gegeben hat.

ham