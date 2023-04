Moosinnings Feuerwehr hat keine Zukunftssorgen

Von: Veronika Macht

Ehrungen bei der Feuerwehr Moosinning (v. l.): Bürgermeister Georg Nagler, 2. Kommandant Sebastian Weinzierl, Lukas Mayr (Feuerwehrmann), Juliana Webersberger (Löschmeisterin) Zehetmair Markus (20 Jahre Mitglied), Tim Oberndorfer (Feuerwehrmann), Gregor Bauer (10 Jahre), Fabian Vieregg (10 Jahre und Maschinist), Sebastian Fruth (20 Jahre) sowie Kommandant Stefan Nagler. © Feuerwehr Moosinning

Die Moosinninger Feuerwehr ist gut aufgestellt. Voriges Jahr hatte sie 47 Einsätze zu bewältigen. Auch der Nachwuchs ist stark vertreten.

Moosinning – Die Feuerwehr Moosinning ist gut aufgestellt Truppe. Das zeigte sich in der Jahreshauptversammlung beim Daimerwirt. Dort berichtete Kommandant Stefan Nagler, dass die Wehr 79 Aktive zählt, darunter 37 Atemschutzgeräteträger, 22 Maschinisten, zehn Gruppen- und sieben Zugführer.

Einer Pressemitteilung zufolge fanden im vorigen Jahr acht Übungen statt, ebenso ein Motorsägenkurs und Übungen zur Einweisung ins neue TLF 3000. 47 mal mussten die Moosinninger ausrücken, zu sieben Bränden, 36 Technischen Hilfeleistungen, einem ABC-Einsatz Gas und sechs sonstigen Einsätzen wie Kirchenzügen. Die neue Alamierungs-App Alamos sei erfolgreich in Betrieb genommen worden.

Daneben kam auch das gesellige Leben nicht zu kurz. Vorsitzender Robert Scharlach berichtete von der Beteiligung an der Aktion „Saubere Landschaft“, von der Florianskirche der Kirchengemeinde St. Emmeram und vom Grillfest. „Ein besonders großer Erfolg war das Dorffest mit Oldtimertreffen, auf dem bei schönstem Wetter, mit vielen historischen Fahrzeugen und unter großem Publikumsandrang gefeiert wurde.“ Vor allem die beiden letztgenannten Veranstaltungen spülten Geld in die Kasse, sodass man am Jahresende „einen kleinen Gewinn“ verbuchen konnte.

Scharlach berichtete weiter vom Vergleichswatten gegen den Torpedo Club, bei dem die Feuerwehr „einen sehr knappen Sieg“ verbuchen konnte. Das Jahr rundete die Weihnachtsfeier mit Christbaumversteigerung ab.

Heuer fand bereits der sehr gut besuchte Faschingsball beim Daimerwirt statt, und bei der 50-Jahr-Feier der Gemeindebücherei verkaufte die Wehr Weißwürste und führte ihre Fahrzeuge vor. Das Dorffest mit Oldtimertreffen auf der Gemeindewiese soll am 25. Juni stattfinden, geplant sind auch Vergleichswatten, Weihnachtsfeier und im Februar 2024 der Faschingsball. Und ein großes Ereignis wirft ebenfalls seine Schatten voraus: ein gemeinsames Gründungsfest mit der Feuerwehr Eichenried im Jahr 2025. Das grobe Programm stehe, „die Detailplanung nimmt Fahrt auf“.

Planungen laufen auch fürs neue Feuerwehrhaus. Bürgermeister Georg Nagler berichtete, dass man fünf Gerätehäuser in der Umgebung besichtigt habe, „um möglichst schnell ein optimales und passendes Konzept für die neue Unterkunft erarbeiten zu können“. Er betonte dabei die „äußerst gute Zusammenarbeit“ zwischen Kommandanten und Gemeindeführung. Die Wünsche und Anforderungen der Feuerwehr an die neuen vier Wände seien stets realistisch und würden in die Bedarfsplanung aufgenommen sowie finanzielle Mittel im Haushalt vorgehalten.

Lob gab es vom Bürgermeister auch für die Jugendarbeit. Moosinning habe kein Nachwuchsproblem. Das bestätigte auch Jugendwartin Juliana Webersberger, die von 21 Jugendfeuerwehrlern berichtete. Fünf wechseln in den kommenden Monaten in die aktive Truppe.

Bürgermeister Nagler bedankte sich bei der aktiven Truppe. Ganz besonders erfreulich sei die „schon fast generationenübergreifende Zusammenarbeit“ zwischen Jung und Alt, welche in der Feuerwehr Moosinning so gut funktioniere. vam

Ehrungen & Ernennungen

10 Jahre Dienst: Gregor Bauer, Maximilian Hemmer, Markus Hemmer, Sebastian Humplmair, Fabian Vieregg, Florian Huber.

20 Jahre Dienst: Sebastian Fruth, Markus Zehetmaier.

Bestandene Maschinistenausbildung: Fabian Vieregg.

Beförderung zum Löschmeister und bestandene Gruppenführerausbildung: Juliana Webersberger.

Ernennung zum Feuerwehrmann: Tobias Obermaier, Lukas Mair, Andreas Ellmauer, Tim Oberndorfer.

Ehrenzeichen: Erwin Hupfer, Robert Scharlach.