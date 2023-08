„Ein fast schon freundschaftliches Verhältnis“

Von: Wolfgang Krzizok

Eine lange Liste mit Bauprojekten hat Moosinnings Bürgermeister Georg Nagler in seinem Büro im Rathaus. © WK

Moosinnings Bürgermeister Georg Nagler spricht im Interview über die Zusammenarbeit im Gemeinderat und Mammutprojekte in seiner Gemeinde.

Moosinning – Die erste Hälfte der aktuellen Legislaturperiode ist vorbei. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation: Die Bürgermeister und ihre Gemeinderäte hatten keine leichten drei Jahre. Zeit für eine Halbzeit-Bilanz. Heute: Moosinnings Bürgermeister Georg Nagler (45, SPD).

Herr Nagler, wie war die erste Hälfte Ihrer ersten Amtszeit?

Die ersten 1000 Tage sind wie im Flug vergangen. Ab dem ersten Tag ist man in Verantwortung und sofort gefordert. Ich muss oft daran denken, was meine Tochter gesagt hat auf die Frage, was ihr Vater eigentlich arbeitet: „Mein Papa arbeitet nicht, der muss Entscheidungen treffen.“ (lacht).

Was war neu für Sie?

Die Offenheit der Bürger im direkten Gespräch, in denen sie ihre Wünsche, aber auch ihre persönlichen Schicksale darlegen. Man wird oft um Hilfe gebeten und versucht zu helfen, wo es geht. Ein Paradebeispiel ist der Helferkreis Anton. Solidarität über alle Grenzen hinweg. Was da gelaufen ist, war unglaublich beeindruckend und prägend.

Noch mal zurück zur Aussage Ihrer Tochter: Welche Entscheidung war die erste, die Sie getroffen haben?

Das war das Thema Badeinsel im Weiher. Die Situation haben viele anders bewertet. Ich habe mich damals in die Sachlage eingelesen und entschieden, dass die Insel wieder platziert werden soll, was sich als richtig erwies. Als Bürgermeister kann man Dinge anstoßen und – in einem gewissen Maße – auch manchmal direkt umsetzen.

Gab es auch unangenehme Entscheidungen?

Nicht unangenehme – eher herausfordernde, wie zum Beispiel beim Thema Flüchtlingsunterbringung. Das Landratsamt hatte im Oktober 2022 signalisiert, dass es nicht mehr weiß, wo es die zugewiesenen Flüchtlinge unterbringen kann. Ich sah und sehe es als kommunale Aufgabe, den Landkreis hier zu unterstützen. Die Turnhalle in Eichenried, die damals nicht im Schulbetrieb genutzt wurde, war die einzige Liegenschaft, die wir in dieser Notsituation anbieten konnten. Ich wollte den Landkreis nicht im Regen stehen lassen und habe deshalb die Halle als Notlösung angeboten. Für mich war es nach wie vor die richtige Entscheidung.

Container waren ja auch mal angedacht.

Wir haben immer gesagt, dass die Turnhalle eine Notlösung darstellt. Deshalb haben wir uns auf die Suche nach einem Alternativstandort begeben und gemeindeeigene Örtlichkeiten betrachtet, um dort in Eigenregie eine qualitativ hochwertigere Unterbringung zu realisieren. Wir haben die Anlieger in einer Veranstaltung darüber informiert, und natürlich gab es Vorbehalte. Aber dadurch konnte ein Prozess angestoßen werden, in dem nun Privateigentümer Alternativen einbringen. Das Ziel muss immer sein, um bessere Lösungen zu ringen. Aber nichts tun ist keine Alternative.

Was waren die größten Projekte bisher – und wurde alles umgesetzt?

Die ersten drei Jahre sind sehr gut gelaufen, was vor allem an der sachorientierten, wertschätzenden Zusammenarbeit im Gemeinderat lag. Angefangen vom Waldkindergarten über das Haus für Kinder in Eichenried bis zur Erweiterung der Moosinninger Grundschule sowie die Umwandlung der Mittagsbetreuung zur Offenen Ganztagsschule. Dann die Rathauserweiterung und die Ortsdurchfahrt Eichenried.

Ein Mammutprojekt.

Allerdings. Eine große Herausforderung für die Anlieger, aber auch für Verwaltung, Gemeinderat und für mich als Bürgermeister. Es war eine einmalige Chance für eine qualitative Verbesserung der Sicherheit – Stichwort Gehwegverbreiterung – für unsere Bürger für die nächsten 30, 40 Jahre. Und diese Chance haben wir genutzt. Es hat sich gelohnt.

Wie schaut es beim Maier-Wirt-Areal aus?

Wenn es schnell gehen muss, dann muss man sich am Anfang Zeit lassen. Spaß beiseite: Die Gemeinde konnte das Areal sichern, das war gut so. Aber klar ist auch, dass dieses Projekt aufgrund der finanziellen Dimension nicht von der Gemeinde alleine und nicht von jetzt auf gleich gestemmt werden kann. Es bietet sich hier eine Gestaltungschance, die wollen wir nutzen. Aus diesem Grund haben wir einen Arbeitskreis gebildet und eine Bürgerumfrage angestoßen, um auch die Wünsche der Bürgerschaft aufzugreifen und einfließen zu lassen.

Was waren die Erkenntnisse aus der Umfrage?

Wir haben 147 Fragebögen erhalten. Die meisten wünschen sich einen zentralen Platz der Begegnung, eine kleine Gastronomie, zum Beispiel mit einem Eiscafé, und dass der prägende Biergarten erhalten bleibt. Insgesamt gibt es sehr viele Schnittpunkte mit den Vorstellungen des Gemeinderats und des Arbeitskreises.

Welche Projekte stehen in der zweiten Hälfte Ihrer Amtszeit auf der Agenda?

Wichtig ist auf alle Fälle das Thema Hochwasserschutz. Ich war vor einigen Monaten im Ahrtal, dort wird einem die Gewalt und die Gefahr des Wassers bewusst. Der Bleichbach in Moosinning war nach 2013 auch 2021 wieder richtig gefüllt. Da müssen wir weiter an den Grundstücksverhandlungen dranbleiben, um das Hochwasserschutzkonzept umsetzen zu können.

Wie schaut es beim Thema Seniorenwohnheim aus?

Bedarf und Notwendigkeit sind auf jeden Fall gegeben. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat im Flächennutzungsplan bereits ein Sondergebiet aufgenommen, um hier die nächsten Schritte anzustoßen. Diese können aber nur gemeinsam mit dem jeweiligen Grundstückseigentümer und einem Betreiber gegangen werden.

Ein großes und aktuelles Thema ist die Energie.

Energie ist eine große gesamtgesellschaftliche Herausforderung, welcher wir uns natürlich auch annehmen. So unterstützt der Gemeinderat aktuell zwei Freiflächenphotovoltaikanlagen, eine in Eichenried und eine in Zengermoos. Bei gemeindlichen Neubauten werden PV-Dachanlagen selbstverständlich mitgedacht. Und auch das Thema Windkraftanlagen auf unserem Gemeindegebiet wird in den nächsten Jahren wieder Fahrtwind aufnehmen.

Kann man es sich eigentlich noch leisten, in der Gemeinde zu bauen oder günstig zu wohnen?

Leider ist für viele Bauwillige auch in unserer Gemeinde der Traum vom Eigenheim in weite Ferne gerückt. Wir als Gemeinde konnten zwar in den letzten drei Jahren einige Grundstücke für das Fördermodell aktivieren und sind aktuell dabei, die Erschließung für das Baugebiet östlich Gfällach anzustoßen. Doch aufgrund der gestiegenen Bodenrichtwerte auf 1200 Euro, der Zinsentwicklung sowie der Unwägbarkeiten auf der einen Seite und den starren Zugangskriterien zum Fördermodell – Stichwort Einkommensgrenzen – auf der anderen Seite, wird es immer schwieriger, den „Bauwunsch“ mit dem „Baukönnen“ zu matchen.

Was waren bislang die schönsten Momente?

Es gab viele tolle Momente, die in Erinnerung bleiben, zum Beispiel wunderbare Gespräche mit Bürgern. Sicherlich die Eröffnung der Bundesstraße, wo man gesehen hat, dass sich die investierte Zeit und die gemeinsame Kraftanstrengung gelohnt hat. Und wenn man in die strahlenden Gesichter der Schüler beim Rathausbesuch oder bei der Eröffnung des Waldkindergartens sieht.

Wie ist die Zusammenarbeit im Gemeinderat?

Wir haben ein kollegiales, fast schon freundschaftliches Verhältnis, das von gegenseitiger Wertschätzung und Respekt geprägt ist. Hart in der Sache, aber wohlwollend beim gemeinsamen Dämmerschoppen.

Werden Sie für eine zweite Amtszeit antreten?

Warum nicht? Wenn ich die drei Jahre Revue passieren lasse, waren es drei gute Jahre, und ich freue mich auf die zweite Halbzeit. Man kann als Bürgermeister was bewegen, man kann Menschen unterstützen, man kann helfen – es ist eine Berufung.