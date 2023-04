Helferschwein baut das Ahrtal auf: Konvoi geplant

Von Wolfgang Krzizok schließen

Der Eichenrieder Helferschwein e.V. plant einen Konvoi ins Ahrtal. Der Verein hat aber noch seine Projekte für Bedürftige zuhause und für die Ukraine.

Eichenried – „So, und jetzt bauen wir das Ahrtal mit auf – von Bayern aus“, sagt Harry Hoyler und lacht. Der Vorsitzende des Moosinninger Vereins Helferschwein hat schon wieder ein neues Projekt: Ein Hilfskonvoi mit Baustoffen und Baumaterialien soll am Freitag, 19. Mai, in Richtung Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz rollen – zu Koordinator Tibor Shady mit seinem Team. Dafür braucht er Unterstützung.

Menschen helfen, das war die Intention, als Hoyler zusammen mit Freunden und guten Bekannten, darunter der Münchner SPD-Stadtrat und Liedermacher Roland Hefter sowie Comedian Markus Langer, den Verein in Eichenried aus der Taufe gehoben hat. „Mittlerweile hat das ungeahnte Ausmaße angenommen“, sagt Hoyler. Denn eigentlich wollte man nur in der Umgebung helfen.

Doch dann kam der Ukraine-Krieg. Und weil Hoylers Frau Elena aus der Ukraine stammt, rief er zu Sachspenden auf. „Bislang haben wir 105 Fahrzeuge mit Hilfsgütern, darunter 25 40-Tonner, nach Lemberg gebracht“, sagt er stolz. „Zuletzt sogar einen Rettungswagen, den die Aicher Ambulanz gespendet hat – der ist direkt nach Bachmut gebracht worden.“

„Bei einer Fahrt vergangenes Jahr, als in Paderborn gespendete Krankenbetten für die Ukraine vom Brüderkrankenhaus St. Josef abgeholt werden sollten, wurden wir aufs Ahrtal aufmerksam“, erzählt Hoyler. „Als in Paderborn dann plötzlich Krankenbetten und medizinische Geräte für einen 40-Tonner bereitstanden, beschloss ich, nicht leer dorthin zu fahren.“ Also belud er einen Lastwagen mit Baumaterialien, gespendet von den Firmen Hasit und Auer Baustoffe, die er quasi auf der Durchreise im Ahrtal ablieferte. „Die Freude dort war unglaublich“, erinnert er sich.

Hoyler und seine Helferschweine rufen nun Vereine und Institutionen auf, von der Dirndlschaft bis zum Fußballclub, Fahrzeuge mit Hilfsgütern, egal welche Größe und Menge, zu organisieren und mit ihm im Konvoi ins Ahrtal zu fahren – die Koordination übernehmen die Helferschweine.

Am Donnerstag, 18. Mai, ist Feiertag (Christi Himmelfahrt), „am Freitag, dem Brückentag, starten wir mit dem Konvoi“, kündigt Hoyler an. Zielort ist Erftstadt, wo sich ein Verteilzentrum für Baumaterialien aller Art befindet. Eine Liste, was alles benötigt wird, ist im Internet unter https://helferschwein.de/ zu finden. Für gespendete Baustoffe können übrigens bei Baustoffspenden NRW, Bonner Ring 57, 50374 Erftstadt Sachspendenbescheinigungen ausgestellt werden, auch für Transportkosten.

„Neben Sachspenden sind wir natürlich auch auf Geldspenden angewiesen, die 1:1 zum Kauf von Baustoffen verwendet werden“, verspricht Hoyler. „Außerdem werden noch 40-Tonner und Lkw-Fahrer benötigt.“ Wer helfen will, soll sich bei Hoyler unter Tel. (01 70) 5 11 61 75 melden. „Wir können jede Unterstützung brauchen“, betont er. „Es wäre doch gelacht, wenn wir nicht eine stattliche Zahl an Fahrzeugen zusammenbringen.“

Für sonstige Interessierte soll außerdem eine Busfahrt nach Erftstadt mit Ahrtalrundfahrt, Infoveranstaltung und Besuch des Flutmuseums organisiert werden. Am Freitagabend – nach dem Ausladen der Hilfsgüter – ist außerdem ein gemütliches Beisammensein mit Übernachtung geplant. Samstagfrüh geht es zurück, auf dem Rückweg wird noch beim Haribo-Lagerverkauf „eingekehrt“. Auch hierzu stehen demnächst Informationen auf der Helferschwein-Homepage.

„Falls jetzt irgendjemand meinen sollte, dass wir unser eigentliches ,Kerngeschäft’ vernachlässigen, den kann ich beruhigen“, meint Hoyler schmunzelnd. So habe der Helferschwein e. V. im vergangenen Jahr für Projekte im Umkreis mehr als 50 000 Euro gespendet, für Kinder, Rentner und mehr, „außerdem Sachspenden wie etwa Schlafsäcke für Obdachlose“, betont der Vereinsvorsitzende. „Aber jetzt wollen wir von Bayern aus ein Zeichen der Hilfe im eigenen Land setzen und einen Konvoi mit Baumaterial nach Erftstadt fahren – je mehr Leute dabei sind, desto besser.“