Trödeln für den guten Zweck

Von: Bernd Heinzinger

Vor allem Spielzeug und Kinderkleidung konnte man beim 1. Moosinninger Hofflohmarkt auf dem Gaßner-Hof erwerben. Viele Interessierte gingen auf Schnäppchenjagd. © Bernd Heinzinger

Der 1. Moosinninger Hofflohmarkt war ein voller Erfolg. Dabei wurden auch Spenden für den Helferkreis Anton gesammelt.

Moosinning – Begann damit eine schöne neue Tradition in Moosinning? Diese Hoffnung hatte Bürgermeister Georg Nagler, als er am Samstag über den 1. Hofflohmarkt auf dem Anwesen der Familie Gaßner an der Erdinger Straße schritt. Den Flohmarkt organisierte der hiesige Bürgerblock, und der gute Zweck stand an diesem Tag im Vordergrund.

Bürgerblock-Vorsitzender und Gemeinderat Christian Nagler betonte, dass die Einnahmen dem Helferkreis Anton zugute kommen und damit dem 14-jährigen Buben, der im Oktober 2021 bei einem tragischen Unfall beide Hände verlor: „Dies war unsere Hauptmotivation. Das ganze Dorf hat bislang schon so viel Hilfsbereitschaft gezeigt, und wir wollten unseren Teil dazu beitragen“, so Christian Nagler. Er selbst und auch Hofbesitzer Franz Gaßner seien damals als Mitglieder der Feuerwehr bei dem Einsatz dabei gewesen.

Viele Schnäppchenjäger beim 1. Hofflohmarkt in Moosinning

Auf die Idee eines Hofflohmarkts sei der Bürgerblock gekommen, weil über solche Veranstaltungen in den vergangenen Jahren immer mehr berichtet wurde: „Sie kamen in Mode, und es ist eine gute Sache.“ Auf Standgebühren habe man explizit verzichtet, für die Verkäufer gab es sogar kostenlose Tische zum Aufstellen: „Heute verfahren wir nach dem Motto ,Bürger für Bürger‘“, betonte Christian Nagler: „In den heutigen Zeiten wird alles teurer. Wir wollten daher die Möglichkeit geben, Sachen günstig zu erwerben.“

Neben dem Stöbern an den verschiedenen Ständen auf der Jagd nach dem einen oder anderen Schnäppchen stehe dort auch die Kommunikation im Vordergrund. Das konnte man auch beim 1. Hofflohmarkt in Moosinning sehen. Die Sonne machte an diesem Tag zwar eine Pause, trotzdem strömten von Anfang an viele Interessierte auf den Gaßner-Hof.

Über den Erfolg des 1. Moosinninger Hofflohmarkts freuten sich (v. l.) Bürgermeister Georg Nagler, Sepp Höllbauer vom Helferkreis Anton sowie vom Bürgerblock Helmut Scharlach, Christian Nagler, Franz Gaßner und Georg Humplmair. © Bernd Heinzinger

An den Ständen gab es vor allem Spielzeug oder Kleidung für den Nachwuchs zu erwerben, aber auch die Großen fanden das eine oder andere Schmuckstück. Die Einnahmen von zwei Ständen, die Organisatoren bedankten sich hier ausdrücklich bei den Familien Harms und Kaiser, gingen komplett in die Spendensumme für den Helferkreis. Aber auch alle anderen machten mit, dazu kamen noch die Einnahmen vom Steaksemmel- und Getränkeverkauf.

So mancher Besucher des Hofflohmarkts besuchte anschließend den neuen Hofladen von Franz Gaßner, der sich über eine „Win-Win-Situation“ freuen durfte.

Nach schwerem Unfall: Dem 14-jährigen Anton geht es schon deutlich besser

Sepp Höllbauer vom Helferkreis Anton zeigte sich stolz über das Engagement des Bürgerblocks: „Mittlerweile sind im Ort so viele tolle Aktionen entstanden, sei es über die Gemeinde selbst oder die verschiedenen Vereine. Wir können weiterhin jeden Euro gebrauchen.“ Der 14-jährigen Anton durfte sich beispielsweise über ein Tablet für den Schulunterricht freuen. Das Wichtigste aber, so Höllbauer: „Ihm geht es mittlerweile schon deutlich besser. Der Anton hat sogar schon seine ersten provisorischen Prothesen.“

Bürgermeister Nagler freute sich, dass die Veranstaltung ein schöner Erfolg wurde, und betonte: „Bei uns im Ort sind die Aktionen kein Strohfeuer, sondern es gibt immer wieder welche über das Jahr verteilt.“ Der 1. Hofflohmarkt soll seiner Hoffnung nach nicht der letzte gewesen sein: „Ich bin überzeugt, dass es im kommenden Jahr eine Wiederholung gibt.“ Was am Ende für den Helferkreis heraussprang, wollte Christian Nagler nicht nennen: „Die Bereitschaft zu geben steht im Vordergrund, nicht die Summe.“

Weitere Informationen über den Helferkreis sowie kommende Veranstaltungen wie das Benefizkabarett mit Roland Hefter im Juli gibt es auf der Gemeindehomepage www.moosinning.de.