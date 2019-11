Seltene Zeckenart in Moosinning

Um eine Buntzecke handelt es sich bei dem Fund in Moosinning.

Hundehalter glaub an gefährliche Hyalomma – Uni prüft Fund

von Hans Moritz schließen

Ein Hundehalter fand eine Zecke an seinem besten Freund und schickte sie, in dem Glauben eine gefährliche Hyalomma-Zecke gefunden zu haben, an die Uni Hohenheim.