Kaffee, Kuchen und Spenden bringen 1000 Euro für Anton

Von: Veronika Macht

Der Erlös der Hobbykünstler-Ausstellung in Höhe von 1000 Euro ging an den Helferkreis Anton. Darüber freuen sich (v. l.) Josef Höllbauer, Reinhard Pasch, Kulturreferent Josef Romir und Bürgermeister Georg Nagler. © Vroni Macht

Besucher der Kunst- und Hobby-Verkaufsausstellung in Eichenried zeigten sich spendabel. So konnten 1000 Euro an den Helferkreis Anton überwiesen werden.

Moosinning – Schmiedearbeiten und Schnitzereien, Kunstkarten und Kuschelkissen, Aquarelle und Armbänder: Die Bandbreite an künstlerischem Schaffen, die bei der Kunst- und Hobby-Verkaufsausstellung vorigen November im Bürgersaal in Eichenried gezeigt wurde, war riesig. Ähnlich groß war die Spendenbereitschaft der Besucher. Beim Verkauf von Kuchen und Getränken kam so viel zusammen, dass nun 1000 Euro an den Helferkreis Anton gespendet wurden.

Bei der Übergabe im Rathaus zeigte sich Bürgermeister Georg Nagler noch immer beeindruckt von der Ausstellung. „Es war schön anzusehen, wie viele Hobbykünstler den Weg in die Öffentlichkeit getan haben.“ Er dankte nicht nur ihnen, sondern auch Kulturreferent Josef Romir, der gemeinsam mit Verwaltungsmitarbeiterin Runhild Rüdiger die Schau initiiert, organisiert und begleitet hatte.

Romirs Vorgängerin als Kulturreferentin, Katrin Hennig, hat bekanntlich vorigen Sommer den Gemeinderat verlassen. „Sie hatte aber noch die ersten Infos zur Ausstellung gestreut, um ein möglichst großes Publikum dafür zu sensibilisieren“, blickte Romir zurück. Er selbst war bereits von 2002 bis 2008 Kulturreferent, und schon damals habe es die Hobbykünstlerausstellung gegeben, allerdings noch in der Aula der Schule. „Der Bürgersaal Eichenried war für mich auch ganz was Neues“, gestand Romir.

Nächstes Jahr möchte der Referent wieder aktiv werden und mit den Künstlern in Kontakt treten, sodass für 2024 wieder eine Ausstellung geplant ist und der bisherige Rhythmus von zwei Jahren beibehalten werden kann. „Also eine Moosinninger Biennale“, kommentierte Nagler. Ein Fotobuch zur Ausstellung können sich interessierte Künstler im Rathaus abholen, laut Romir gibt es noch einige Exemplare.

Schnell sei man sich einig gewesen, dass der Erlös unter anderem aus dem Verkauf von Kaffee, Kuchen und Getränken sowie Spenden an den Helferkreis Anton gehen soll. Das Backwerk, von riesigen Blechkuchen bis hin zu Torten, hätten überwiegend die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte gebacken – oder in letzterem Fall eher deren Frauen, fügte Romir augenzwinkernd an.

Stellvertretend für den Helferkreis nahmen Nagler, Reinhard Pasch, Vorsitzender der Krieger- und Soldatenkameradschaft Moosinning, und Schützenmeister Josef Höllbauer von den Falke-Schützen Moosinning die Spende entgegen. Pasch berichtete seit der Gründung des Helferkreises im Dezember 2021 von einer „Fülle und Breite an Spenden von unterschiedlichen Vereinen, Initiativen, Firmen und Privatpersonen, auch von außerhalb der Ortschaft. Das hätten wir nie gedacht. Es ist phänomenal, was sich die alle einfallen haben lassen.“

Höllbauer fügte an: „Und es geht so weiter.“ So war man zu einem Charity-Golfturnier in Egmating eingeladen (Bericht folgt), und bei einer Hochzeit in Moosinning demnächst werde eine Spendenbox aufgestellt.