Auffahrunfall auf der B 388

Nicht aufgepasst hat am Montagmorgen ein Autofahrer an der Einmündung der Straße nach Kempfing auf die B 388. Ein Unfall mit 1500 Euro Schaden war die Folge.

Moosinning - Laut Polizei fuhr eine Taufkirchenerin (51) gegen 8 Uhr auf der B 388 in einer Kolonne von Erding in Richtung Moosinning fuhr. Das vorderste Auto bremste und bog nach rechts Richtung Kempfing ab. Die 51-Jährige setzte zum Überholen an. In diesem Moment bog aus der Seitenstraße ein 34-Jähriger aus Oberding auf die B 388 ab. Er übersah die Überholerin. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. ham