Seit 50 Jahren Heimat für kleine Juwelen

Von: Veronika Macht

Lauter fröhliche Gesichter sah man beim Fest zum 50. Jubiläum des Kinderhauses St. Emmeram Moosinning. © Vroni Macht

Das Katholische Kinderhaus St. Emmeram Moosinning gibt es seit 50 Jahren. Dieses Jubiläum wurde am Samstag mit einem großen Gartenfest gefeiert.

Moosinning – „50 Jahre Kinderhaus – das ist ein halbes Jahrhundert, in dem viel gelacht und viel erlebt wurde, aber sicher auch die eine oder andere Träne geflossen ist. Das alles gehört zum Leben dazu“, sagte Kinderhausleiterin Lisa Ertl, nachdem die Mädchen und Buben mit Stäben mit bunten Bändern und roten Herzen mit der Zahl „50“ in den Garten einmarschiert waren.

Seit 1972 liege den Verantwortlichen das Wohl der Kinder am Herzen. „Wir bringen ihnen spielerisch christliche Werte und kirchliche Feste näher“, sagte Ertl. „Mehrere Generationen von Kindern, Eltern und Beschäftigten sind schon ein- und ausgegangen, sie haben ihre Spuren bei uns hinterlassen. Viele bringen mittlerweile mit Freude ihre Kinder und Enkel zu uns, das macht uns stolz“, ist in der Festschrift zu lesen.

Pfarrer Mayer zur Eröffnung: „Das Werk ist gelungen“

Zum Beginn des Tages wurde mit Dekan Michael Bayer ein Gottesdienst gefeiert, musikalisch gestaltet von Markus Nissl. Die Katholische Kirchenstiftung St. Emmeram Moosinning ist seit Anfang an Träger der Einrichtung. „Das Werk ist gelungen. Das Haus steht und ist mit Leben erfüllt“, zitierte Bayer das Geleitwort des damaligen Pfarrers Franz X. Mayer anlässlich der Eröffnung des Kinderhauses 1972. „Daran hat sich nichts geändert, das Haus ist nach wie vor mit Leben gefüllt“, sagte der Dekan.

Die Fürbitten lasen die Vorschulkinder. „Halte alle Krankheiten von uns fern“, lautete eine. „Halte auch weiter deine schützenden Hände über uns“, eine andere.

Anlässlich seines 50. Jubiläums hat das Katholische Kinderhaus St. Emmeram Moosinning ein Koch- und Backbuch mit multikulturellen Lieblingsrezepten zusammengestellt. © Vroni Macht

Der Elternbeirat nutzte das Fest, um den Mitarbeiterinnen für ihr „Herzblut und Engagement“ zu danken. Die Eltern seien „super dankbar, dass wir euch unsere größten Schätze jeden Tag anvertrauen können“. Diesen Gedanken griff Bürgermeister Georg Nagler auf. „Wenn man das Funkeln in den Augen der Kinder sieht, dann weiß man: Das sind alles kleine Juwelen, die hier geschliffen werden.“ Die Kirche als Träger nannte Nagler einen „wirklich guten Partner“. In seinem kurzen Grußwort klangen aber auch kritische Töne an – an der aktuellen Personalsituation in der Kinderbetreuung: „Hier herrscht, wenn man so will, ein Pflegenotstand.“

Das Kinderhaus wurde vor 50 Jahren gemeinsam mit Pfarrheim und Bücherei am Gartenweg gebaut – für insgesamt eine Million Mark. Heute besuchen 50 Kinder die zwei Kindergarten- sowie die Krippengruppe, darunter fünf Integrationskinder. Zum Team gehören neben Ertl auch Claudia Pippich, Catrin Walkowiak, Heike Leiner, Monika Jehl, Melanie Babutzka, Julia Heus, Nicole Attensberger, Hauswirtschaftskraft Sonja Nitzl und Hausmeister Manfred Weiß.

50 Jahre Kinderhaus St. Emmeram Moosinning: Kinder kommen voll auf ihre Kosten

Fürs Jubiläum hatten die Kleinsten aus der Hasengruppen sowie die Kindergartenkinder der Sonnen- und Käfergruppe Aufführungen einstudiert, die Vorschulkinder mit den Country Gringos Line Dance. Der Garten war mit bemalten Steinen, Luftballons und großen Krepp-Blumen dekoriert. „50 Jahre singen, tanzen springen“, stand auf einer dieser Blumen, „50 Jahre Freunde finden“ auf einer anderen. Sitzgelegenheiten waren unter den Bäumen aufgestellt.

Nach dem Mittagstisch kamen die Kinder voll auf ihre Kosten. Sie rockten beim Auftritt von Musiker Andi Starek, gingen im Sandkasten auf Schatzsuche, amüsierten sich beim Klick-Klack-Theater und bekamen zum Abschluss Seifenblasenschwerter geschenkt. „Es war total schön, wir sind sehr zufrieden und auch sehr erleichtert, dass das Wetter gehalten hat“, bilanzierte Ertl.

Für die Kinder ist das Jubeljahr noch nicht vorbei. Wie berichtet, hatte das Team die Idee, ihnen mit Firmen und Vereinen Moosinning Stück für Stück näher zu bringen. Vieles hat schon stattgefunden – vom Kräuterbuschenbinden mit der Frauengemeinschaft bis zum Vorlesetag mit den Damen der Bücherei. Weitere Aktionen stehen noch an, auch im neuen Kindergartenjahr. Für die Unterstützung dabei, aber auch beim Jubiläumsfest sowie beim Koch- und Backbuch (siehe Kasten) dankte Ertl den „großartigen Sponsoren“.

Von Afrikanischen Piroggen bis Zimtschnecken: Koch- und Backbuch mit Lieblingsrezepten Anlässlich seines 50. Jubiläums hat das Katholische Kinderhaus St. Emmeram Moosinning ein Koch- und Backbuch mit multikulturellen Lieblingsrezepten zusammengestellt. Die Familien der Kinderhaus-Kinder und die Mitglieder des Teams haben verraten, wie ihre liebsten Speisen zubereitet werden. Dabei spiegelt sich die verschiedenen Nationen im Kinderhaus wider. Auf knapp 100 Seiten finden sich Vor-, Haupt- und Nachspeisen, von Afrikanischen Piroggen bis Zupfbrot, von Hackbraten bis Pad Thai, von Crumble bis Zimtschnecken. Auch ein Rezept für eine glückliche Familie ist dabei. Außerdem verrät Dekan Michael Bayer sein Rezept für Lamm im Tontopf, und Bürgermeister Georg Nagler kocht Shakshuka, ein beliebtes Gericht in Israel. Gedruckt wurde das Buch in einer Auflage von 350 Stück bei der Druckerei Präbst in Dorfen, unterstützt von zahlreichen Sponsoren. „Wir wollten eine Erinnerung an das Jubiläum schaffen, die bleibt“, sagt Kinderhausleiterin Lisa Ertl, die für Organisation und Text verantwortlich zeichnete. Und ihre Oma Edith Ertl hat die Gestaltung des Deckblatts übernommen. Ein Exemplar kostet 15 Euro, zu haben im Kinderhaus unter Tel. (0 81 23) 12 21 oder per E-Mail an

St-Emmeram.Moosinning@kita.ebmuc.de. vam