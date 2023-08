Kleinode im Kempfinger Kirchlein

Von: Bernd Heinzinger

Der Heilige Jakobus oder doch Jesus selbst? Um wen es sich bei diese Figur aus dem Jahr 1450 handelt, ist nicht ganz sicher. Lorenz Adelsberger zeigt die Holzfigur. © Bernd Heinzinger

Bei der Kirchen-Entdecker-Tour des KBW haben viele Interessierte die Kirche des Hl. Jakobus der Ältere in Kempfing erkundet.

Kempfing – Das Katholische Bildungswerk (KBW) Erding bietet eine interessante Kirchen-Entdecker-Tour durch den Landkreis an. Zuletzt machten die Referenten Lorenz Adelsberger und Nikolaus Hintermaier bei der St. Jakobus-Kirche in Kempfing (Gemeinde Moosinning) halt und erklärten den interessierten Besuchern einiges über das romanische Gebäude, das um das Jahr 1200 entstanden ist.

Das Gotteshaus ist dem heiligen Jakobus dem Älteren geweiht, erklärte Adelsberger ganz zu Beginn seiner kleinen Führung: „Aus ganz Europa zogen damals viele Gläubige entlang des Jakobuswegs und diesem Heiligen sind im Landkreis gleich sechs Kirchen geweiht.“ Ein Weg führt von Kempfing über Gaden bis nach Langenhang, führte der Experte weiter aus.

Der romanische Backsteinbau in Kempfing wurde erstmals im Jahr 1200 beurkundet, der Sattelturm dürfte dagegen aus dem 15. Jahrhundert stammen. Die Sakristei hat laut Adelseberger einen gotischen Stempel. Sicher ist, dass die Kirchenfenster im Jahr 1561 vergrößert wurden, es außerdem 1790 eine größere Sanierung der Gauben und der Friedhofsmauer gab. Der Hochaltar stammt aus der Zeit um 1690, sagte der Experte weiter.

Der romanische Backsteinbau in Kempfing wurde erstmals 1200 beurkundet. © Bernd Heinzinger

Es gab weitere Renovierungen, die letzte außen wie auch innen in den Jahren zwischen 2000 und 2005. Die Kempfinger Bürger brachten sich dabei viel ein, leisteten mehr als 2000 ehrenamtliche Arbeitsstunden. Außerdem sammelten sie viel Geld für die Kirche. Zur Eröffnungsfeier im Juli 2005 kam der damalige Weihbischof Bernhard Haßlberger. „Bei der Jakobuskirche halfen alle zusammen“, titelte die Heimmatzeitung bei der Gelegenheit. Und es hat sich gelohnt, heute erstrahlt das Gotteshaus wieder in schönem Glanz und beinhaltet eine Reihe von beeindruckenden Schätzen.

Die Jesuitentafel sorgte vor rund zehn Jahren für eine kuriose Geschichte. Damals rief ein Mann bei Lorenz Adelsberger an mit der Frage, ob er sich die Kirche nicht einmal anschauen dürfe. Als die beiden eintraten, kam die Frage, ob denn bekannt sei, woher besagte Tafel stamme: „Das wusste ich natürlich nicht“, blickte Adelsberger nun zurück. Der Mann habe ihm erzählt, dass es sich um eine Jesuitentafel aus dem Kloster Landsberg am Lech handle. Einst hätten zehn Stück existiert, heute sei jedoch nur das Exemplar in Kempfing erhalten.

Viele Interessierte waren zur Kirchen-Entdecker-Tour nach Kempfing gekommen. © Bernd Heinzinger

Das älteste Werk in der Kirche ist aber eine rund 56 Zentimeter große, sitzende Holzfigur im Apostelgewand mit einem Buch in der rechten und einem Fisch oder einem Brot in der linken Hand. Die spätgotische Holzfigur stammt aus der Zeit um das Jahr 1450. Um wen genau es sich dabei jedoch handelt, das ist nicht ganz sicher. Die Kempfinger jedenfalls gehen fest davon aus, dass es sich um ihren Kirchenpatron, den heiligen Jakobus den Älteren, handelt. Es könnte aber auch Jesus selbst sein, meinte der Experte.

Nach der kurzen Führung mit vielen interessanten Fakten sagte Nikolaus Hintermaier: „Es geht so viel Wissen über die Kirchen verloren. Daher bieten wir diese Entdecker-Tour an.“ Es gebe in den rund 150 verschiedenen Gotteshäusern im Landkreis überall wertvolle Schätze zu entdecken. Manchmal würden da durchaus Einbrecher angezogen, so sei in Kempfing etwa ein Schloss notwendig. Das bedauerte Hintermaier: „Mein Anliegen wäre es, dass die Kirchen Besuchern zu jeder Zeit offenstehen.“

Kirchen-Entdecker-Tour

Die nächste Kirchenführung im Rahmen der Kirchen-Entdecker-Tour des Katholischen Bildungswerks (KBW) Erding findet am Mittwoch, 13. September, von 18 bis 19.30 Uhr in St. Georg Riding (Gemeinde Fraunberg) statt. Nach der rund halbstündigen Kirchenführung gibt es einen Austausch über die Bedeutung der Kirche für die Gläubigen. Referenten sind Kirchenführerin Anna Weber und Nikolaus Hintermaier, Pastoralreferent und theologischer Referent beim KBW. Alle Informationen und Kontaktdaten stehen online auf www.kbw-erding.de.