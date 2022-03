Gefährdet ein Kreisel die Ortsumgehung?

Von: Veronika Macht

Teilen

Die Bundesstraße B 388 kreuzt im Westen Moosinnings mit dem Fasanenweg (l.) in Richtung Kindergarten und der Einfangstraße (r.) in Richtung Rewe und Sportgelände. Bürgermeister Georg Nagler findet, hier würde ein Kreisverkehr mehr Sicherheit bringen. Manfred Lex sieht das aus mehreren Gründen kritisch. © Vroni Macht

In Moosinning wurde über einen möglichen Kreisverkehr an B 388 diskutiert. Gemeinderat Manfred Lex befürchtet, dass ein Kreisel die Ortsumgehung gefährden könnte.

Moosinning – Die Idee, am westlichen Ortsrand von Moosinning einen Kreisverkehr zu bauen, ist nicht neu. Schon 2011 noch vor dem Bau des dortigen Rewe-Markts gab es entsprechende Überlegungen. Jetzt könnte das Thema wieder aktuell werden. Spruchreif ist zwar noch lange nichts, aber Bürgermeister Georg Nagler (SPD) hält an der Idee fest. Kritisch sieht einen Kreisel an der Bundesstraße indes CSU-Rat Manfred Lex – auch mit Blick auf eine mögliche Ortsumgehung .

„Damit habe ich ein persönliches Problem“, sagte Lex im Gemeinderat, als es um das Finanz- und Investitionsprogramm für die kommenden Jahre ging. Darin nämlich sind für Planungen und Ausführung Mittel zumindest angesetzt – im nächsten Jahr 20 000 Euro, in 2024 und 2025 jeweils 150 000 Euro.

„Das werde ich so nicht mittragen. Wir können das als Gemeinde nicht finanzieren. Das ist eine Bundesstraße, und dafür ist der Bund zuständig, nicht wir“, monierte Lex, der in der Zuständigkeit nicht das einzige Problem sieht. „Meines Erachtens gefährden wir mit dieser Maßnahme unsere Umgehungsstraße für Moosinning und Eichenried. Wenn wir als Gemeinde dem Bund einen Kreisverkehr finanzieren, setzen wir das Signal, dass wir uns langfristig und gewollt auf ein hohes Verkehrsaufkommen durch die Ortschaft einstellen und somit keinen Bedarf an einer Umgehungsstraße haben“, schilderte Lex seine Befürchtung. Er wäre dafür, dass sich die Gemeinde stattdessen für die Umfahrung einsetze, „damit das Projekt mal voran- und der Verkehr aus der Gemeinde rauskommt“.

Bei einer Begehung mit dem Straßenbauamt und der Polizei sei deutlich geworden, dass an besagter Stelle kein Bedarf sei: Das Bauamt habe einen Kreisel abgelehnt mit der Einschränkung, dass er durchaus denkbar wäre, wenn ihn die Gemeinde selbst bezahlen würde. Es liegt noch keine Kostenschätzung vor, aber an der B 472 westlich von Schongau werde gerade ein Kreisverkehr gebaut – für eine Million Euro. „Diese Kreisverkehre an Bundesstraßen sind von der Größe her genormt, wir werden da also sicher auch mit einer Million Euro dabei sein“, mahnte Lex. Dieses Geld solle man lieber für Kindergärten oder die eigenen Staßen ausgeben, befand er.

Lex stellte fest: „Wir wären die einzige Gemeinde in der Bundesrepublik, die dem Bund einen Kreisverkehr finanziert. Damit habe ich persönlich ein Problem.“ Zwar fände auch er es schön, wenn dort ein Kreisel gebaut würde, gab der CSU-Rat zu. „Aber das ist nicht Aufgabe der Gemeinde, und wir können das auch nicht finanzieren, außer wir haben so viel Geld übrig, dass wir sagen, das spielt keine Rolle.“

Bürgermeister Nagler bestätigte, dass nach Auskunft des Straßenbauamts durchaus eine Chance auf einen Kreisel bestehe, wenn die Gemeinde ihn selbst bezahle. „Davor hieß es immer, das geht gar nicht. Nun haben wir eine Möglichkeit gesehen, deshalb haben wir diese Chance aufgegriffen und die Gelder in die Planung aufgenommen“, erklärte Nagler. „Wer die Situation kennt, weiß, dass das eine sehr sinnvolle Sache wäre. Da ist der Rewe, es geht zum Kindergarten, dort herrscht viel Verkehr. Ich bin immer noch ein Fan von dem Kreisverkehr, einfach hinsichtlich der Sicherheit“, so Nagler.

Für heuer habe man bewusst noch keine Gelder eingestellt, sondern erst für die nächsten Jahre zur Planung. „Wie das dann realisierbar ist, ist eine andere Sache. Aber ich würde weiter versuchen, diesen Weg zu gehen“, sagte Nagler

Lesen Sie auch Riesiger Solarpark in Hallbergmoos geplant: Der Strom reicht für 10 000 Haushalte Hallbergmoos soll ein neues Leuchtturmprojekt bekommen. An der B 301 ist ein knapp 40 Hektar großer Photovoltaikpark mit Erlebnisgastronomie geplant. Riesiger Solarpark in Hallbergmoos geplant: Der Strom reicht für 10 000 Haushalte Kommentar: Landrat sieht seine zweite Chance Die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine sind da. Für den Erdinger Landrat Martin Bayerstorfer bedeutet das eine zweite Chance, kommentiert Redaktionsleiter Hans Moritz. Kommentar: Landrat sieht seine zweite Chance

Zum Thema Umgehungsstraße erklärte der Bürgermeister, dass man bestrebt sei, „sie zu forcieren“. Es habe auch neue Gespräche mit dem Straßenbauamt gegeben. Die Behörde bewerte 2022 das Verkehrsaufkommen und die möglichen Trassen neu, auch werde es heuer eine Begehung des Planungsbüros geben. Das Straßenbauamt habe voriges Jahr eine europaweite Ausschreibung durchgeführt, um ein Büro zu finden, welches das Projekt Moosinning begleite.

Selbst wenn jetzt alles flott gehe: Man müsse dennoch mit einer Zeitspanne zwischen zehn und 15 Jahren rechnen. „In dieser Zeit wärde die Sicherheit für unsere Bürger ein wichtiger Aspekt für eine Kreisverkehr. Aber ob der nun kontraproduktiv ist, das weiß ich nicht“, gab Nagler zu. In jedem Fall werde das Verkehrsaufkommen in den nächsten zehn bis 15 Jahren noch zunehmen, prophezeite er.

„Meine Befürchung ist halt, dass gesagt wird: Die Ortsdurchfahrt Eichenried ist ausgebaut, Moosinning ist ausgebaut, mit einem Kreisverkehr wird für eine gewisse Verkehrsberuhigung gesorgt – wozu brauchen wir da eine Umgehung?“, wiederholte Lex sein Anliegen.

Gesprächsbedarf bestand dazu bei den anderen Ratsmitgliedern nicht. Letztlich war Lex der Einzige, der – wie angekündigt – gegen das Finanz- und Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 stimmte.

vam