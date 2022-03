Moosinning will zurück in den Verdichtungsraum

Von: Veronika Macht

Die Gemeinde Moosinning war im Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern schon einmal dem sogenannten Verdichtungsraum zugeordnet. Dorthin will sie jetzt wieder zurück. © Vroni Macht

Moosinning – Die Gemeinde Moosinning war im Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern – dem Zukunftskonzept der Staatsregierung – schon einmal dem sogenannten Verdichtungsraum zugeordnet. Vor rund zehn Jahren änderte sich dies – Moosinning wurde in den allgemeinen ländlichen Raum runtergestuft. Geht es nach der Kommune und Bürgermeister Georg Nagler (SPD), soll sich dies mit der jetzigen Teilfortschreibung des LEP wieder ändern.

Im aktuellen LEP-Entwurf der Bayerischen Staatsregierung hat sich die Strukturkarte für den Landkreis Erding verändert. Die Große Kreisstadt soll demnach weiterhin zum Verdichtungsraum gehören, ebenso die Gemeinde Forstern. Neu ist, dass die S-Bahn-Kommunen Wörth und Ottenhofen raus sind aus dieser Kategorie, dafür wurde Oberding neu aufgenommen.

„Oberding, Hallbergmoos, Ismaning, Erding – unsere Nachbargemeinden sind im Verdichtungsraum. Wir, die direkt angrenzen, sehen uns auch bereit und berechtigt, in diesen Kreis aufgenommen zu werden“, sagte Nagler im Gemeinderat. Er erinnerte daran, dass Moosinning vor rund zehn Jahren aus dem Verdichtungsraum runtergestuft worden sei.

Nun wolle man den Willen der Gemeinde ausdrücken, „da wieder rein zu kommen. Wir haben Zuzug und Siedlungsdruck von München raus, eine hohe Belastung mit der Bundesstraße und dem Pendlerverkehr. Ich sehe uns ganz klar auch im Verdichtungsraum“, machte Nagler deutlich.

Nach welchen Kriterien die Eingruppierung in die Kategorien „allgemeiner ländlicher Raum“, „ländlicher Raum mit Verdichtungsansätzen“ oder „Verdichtungsraum“ genau erfolge, konnten auf Rückfrage aus dem Gremium weder er noch Geschäftsleiterin Silvia Hermansdorfer erklären. „Wir sind damit auf jeden Fall nicht ganz glücklich und werden das auch so weitergeben an das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“, erläuterte Nagler zur Stellungnahme der Gemeinde.

Darin gehe es auch um die kommunale Selbstverwaltung und Planungshoheit, „die uns peu à peu weggenommen wird“. Nagler sprach das Thema Ressourcenverbrauch an. „Das ist ein wichtiger Aspekt. Es gibt bereits den Grundsatz Innen- vor Außenverdichtung. Aber wir brauchen auch Planungssicherheit“, sagte Nagler.



„Es ist die Grundintention unserer Hoheit, über unser Gebiet zu bestimmen – und das bestmöglich ressourcenschonend und effizient. Ich denke, dass wir das auch mit Maß und Ziel machen. Das muss auf alle Fälle Bestand haben.“

Ebenfalls aufgenommen wurde in die Stellungnahme eine ablehnende Haltung zur 3. Startbahn am Flughafen München. Andreas Humplmair (CSU) erklärte, er würde diesen Punkt gerne aus dem gemeindlichen Schreiben streichen. „Ich bin nicht für und auch nicht gegen die 3. Startbahn. Ich finde nur nicht, dass es unsere Aufgabe ist, dazu eine Stellungnahme abzugeben“, sagte er. Die anderen Punkte halte er für wesentlich wichtiger – wie Nagler etwa auch, wie die Gemeinde klassifiziert wird. Die Startbahn sei für ihn indes „sehr nachrangig“.

Anneliese Ways (SPD/parteifrei) hingegen sagte, sie würde diesen Punkt behalten, „weil ich denke, wir sind hier auch betroffen“. „Ob wir so betroffen sind wie andere? Das eher weniger, aber ich sehe das als Solidarität mit den anderen Kommunen im Landkreis“, erklärte Nagler und bat darum, den Absatz nicht aus der Stellungnahme zu streichen, „um ein Zeichen zu setzen, dass wir die 3. Startbahn als obsolet betrachten. Ich persönlich sehe sie als überholt und würde damit gerne unsere Mitkommunen unterstützen“, sagte Nagler. Mehrheitlich folgte das Gremium diesem Appell.

