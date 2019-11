Krachendes Ende einer CSU-Karriere - ein Kommentar

Der Kommunalwahlkampf hat einen ersten, ziemlich schmutzigen Höhepunkt erreicht. In Moosinning tobt ein interner CSU-Streit. Derweil ergrünt der schwarze Landrat. Und die Grünen träumen von einer neuen Welt. Der Wochenendkommentar von Redaktionsleiter Hans Moritz

Wer glaubte, bei der Moosinninger CSU sei die unterste Schublade schon lange aufgezogen worden, wurde in der Aufstellungsversammlung eines Besseren belehrt. Der 21. November 2019 wird als der Tag in Erinnerung bleiben, an dem der Ortsverband gezeigt hat, wie tief man sinken kann und welch dreckige Wäsche man waschen kann.

Bürgermeisterin Pamela Kruppa behauptet, sie sei aus den eigenen Reihen beleidigt und bedroht worden. Deswegen habe sie den Kontakt zu Fraktion und Vorstand abgebrochen. Sollte dieser massive Vorwurf stimmen, stellt sich die Frage: Warum geht Kruppa damit erst jetzt an die Öffentlichkeit, denn das Tischtuch ist schon lange zerschnitten? Warum hat sie weder Orts- noch Kreisvorstand informiert oder gar Anzeige erstattet? Zweifel an ihrer Darstellung sind angebracht.

Kruppas politisches Aus bei der CSU könnte krachender nicht ausfallen. Dabei galt sie 2008 als Hoffnung über den Ort hinaus. Ihr politisches Ende muss das noch nicht bedeuten. Gut möglich, dass die in Ungnade gefallene Bürgermeisterin mit einer eigenen Liste daherkommt.

Die CSU kann vorerst aufatmen. Wenn sie in Moosinnig überhaupt noch Chancen hat, das Amt zu retten, dann mit Manfred Lex. Hätte Kruppa die interne Abstimmung gewonnen, wären reihenweise Gemeinderatskandidaten abgesprungen. Verteidigt sie – unter welchen Umständen auch immer – ihr Amt doch, geht die Hängepartie weiter.

***

Was haben Markus Söder und Martin Bayerstorfer gemeinsam? Beide sind in etwa gleich alt, waren mal jüngste Abgeordnete im Landtag und gelten in der CSU als ausgebuffte Strategen. Jetzt eint sie die urplötzliche grüne Einfärbung. Söder hat beim Bienen-Volksbegehren seine Öko-Ader entdeckt. Bayerstorfer zieht nach: Im Strukturausschuss des Kreistags geht es am Montag um den fahrradfreundlichen Landkreis, ein Plastikvermeidungskonzept und Klimaschutz für die Gebäude. Verdammt viel Öko in einer Sitzung.

Aber auch in der Ausländerpolitik demonstriert Bayerstorfer Wandlungsfähigkeit. Auf einmal werden fast alle Anträge auf Arbeitserlaubnis bewilligt. Und er setzt sich dafür ein, dass Geflüchteten nach Abschluss einer Lehre bei der Weiterbeschäftigung keine Steine mehr in den Weg gelegt werden.

Was Söder und Bayerstorfer unterscheidet: Der Ministerpräsident plünderte für seine Wiederwahl die Staatskasse. Dem Landrat reicht Sanftmut. So schön kann Wahlkampf sein. Aber was kommt danach?

***

Die Erdinger Grünen träumen derweil von einer autofreien Altstadt (wie die SPD), von weitläufigen Flaniermeilen, von einer Stadthalle „fernab jeglicher Kommerzialisierung“. Oh, wie lieblich. Dass die Innenstadthändler in existenzieller Konkurrenz zu den Gewerbegebieten mit Parkplätzen vor der Ladentür stehen, dass auch öffentliche Einrichtungen finanziert werden müssen, das passt nicht in die grüne Traumwelt. Aber versprechen kann man im Wahlkampf ja Vieles.