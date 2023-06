Polizei rettet verletzten Falken

Von: Veronika Macht

Einen verletzten Falken haben Polizisten in Moosinning gerettet. Auf Facebook werden sie dafür gefeiert.

Moosinning - „Auf Streifenfahrt nehmen unsere Kolleginnen und Kollegen ihre Umgebung genau wahr und haben auch den Blick fürs Detail“, schreibt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord auf seiner Facebook-Seite zu dem Foto oben. In Moosinning nämlich hatte eine Streife am Montag einen verletzten Falken am Wegesrand entdeckt und ihn nach Voranmeldung in die Klinik für Vögel, Kleinsäuger, Reptilien und Zierfische in Oberschleißheim gebracht, wo dem Tier geholfen worden sei.

„Danke, dass ihr genau hingesehen habt“, heißt es weiter auf der Seite – ein Dank, den viele User unterstützen: Hunderte Menschen haben dem Foto bislang ein Like geschenkt.

Einen tierischen Einsatz hat am Wochenende auch die Wasserwacht Wörth erlebt. Sie fing eine Hausgans wieder ein, die am Wörther Weiher ausgebüxt war.