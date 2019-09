Seat-Fahrer missachtet Vorfahrt - 2000 Euro Sachschaden

Gekracht hat es am Samstagnachmittag in Moosinning. Ein Neuchinger hatte die Vorfahrt eines Moosinningers missachtet.

Moosinning - Ein VW-Fahrer (22) aus Moosinning war am Samstag gegen 15.20 Uhr auf der Erdinger Straße in Richtung Eichenried unterwegs. Zeitgleich befuhr ein Seat-Fahrer (43) aus dem Gemeindebereich Neuching die Sonnenstraße und wollte nach links in die Erdinger Straße, ebenfalls in Fahrtrichtung Eichenried, einbiegen.

Dabei missachtete er laut Polizeibericht die Vorfahrt des VW-Fahrers, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und auf den Seat auffuhr. Es entstand Gesamtschaden von geschätzt 2000 Euro.