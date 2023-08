Moosinning: Solarstrom ja, Legehennen nein

An die 20 000 Legehennen wollte ein Bauwerber in Moosinning halten. Dazu sagt der Gemeinderat nein (Symbolbild). © IMAGO

An der Eicherloher Straße entsteht eine große PV-Anlage. Der Bauwerber wollte Unter den Paneelen an die 20 000 Legehennen halten. Doch dazu sagte der Gemeinderat nein.

Moosinning – Der Bebauungsplan Eicherloher Straße und speziell die Errichtung einer großen PV-Anlage mit entsprechender Tierhaltung war ein Thema im Moosinninger Gemeinderat. Die Einwendungen hatten sich in Grenzen gehalten, teilte Christian Weigand vom Bauamt den Gemeinderäten mit.

Das Planungsbüro Voerkelius hatte die eingegangenen Stellungnahmen zusammengefasst, entsprechende Beschlussvorschläge zur Abwägung ausgearbeitet und alles mit dem Planungsverband abgestimmt. Einwendungen gab es nur vereinzelt.

Ein Problem könne es mit Tennet geben, da das Grundstück mit der geplanten PV-Anlage im Korridor der vorgesehenen Stromtrasse liegt. Durch die Spannungsfelder könnten Einschränkungen entstehen. Eventuell könnte es auch eine Verschattung durch die Masten geben, und im Winter könnten Eisbrocken herunterfallen, erklärte Weigand. Allerdings seien die exakten Standorte der Masten noch nicht fix. Zudem habe sich der Betreiber der PV-Anlage schriftlich dazu bereit erklärt, die Anlage bei Bedarf im erforderlichen Maß oder insoweit zurückzubauen, dass die Errichtung der Trasse möglich sei.

Auf wenig Verständnis stieß allerdings der Wunsch des Betreibers, unter der PV-Anlage Legehennen zu halten. „Hier befürchten die Anwohner eine Geruchsbelästigung“, teilte Wiegand mit, und sie hätten bereits Unterschriften gesammelt. Nach ihren Erkenntnissen seien bis zu 2500 Tiere pro Hektar geplant, also insgesamt bis zu 20 000 Legehennen. „Kann man da nicht schon vorher was machen?“, fragte Werner Fleischer (BE), und Weigand entgegnete: „Das ist unsere Planungshoheit, das haben wir in der Hand.“ Er habe selbst zehn Hühner, meinte Fleischer, „und da ist der Geruch, je nach Windrichtung, schon sehr intensiv“.

Und so untersagte der Gemeinderat schließlich, bei einer Gegenstimme, die Haltung von Legehennen. Ansonsten gab es keine Diskussionen mehr zum Bebauungsplan. wk