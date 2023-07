Mehr Zeit für Schulsozialarbeit

In der Grundschule Moosinning wird die Stundenzahl verdoppelt – Lob für „Brücke Erding“

Von Wolfgang Krzizok schließen

Deutlich mehr in die Schulsozialarbeit an der Grundschule will die Gemeinde Moosinning investieren.

Moosinning – Das haben die Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Dienstagabend beschlossen. Zuvor hatten sie einen ausführlichen Sachstandsbericht erhalten.

Bürgermeister Georg Nagler (SPD) begrüßte Barbara Huber von der „Brücke Erding“, Schulleiter Markus Pfanzelt und Schulsozialarbeiterin Sandra Bieber im Sitzungssaal. Huber blickte zunächst zurück in die Geschichte der „Brücke Erding“, die es seit 40 Jahren gibt, und bei der sie Gründungsmitglied war. Begonnen habe man mit der Straffälligenhilfe, mittlerweile liege der Schwerpunkt des Vereins bei der Kinder- und Jugendhilfe. In den 90er-Jahren habe man die Arbeit an Schulen aufgenommen, mit einem erfolgreichen Modellversuch an der Mittelschule Taufkirchen. „Danach kamen viele Schulen auf uns zu“, erzählte Huber. Anfangs hätten oft Vorurteile dem Verein gegenüber bestanden. „Aber das hat sich verändert – jetzt hat die Sozialarbeit an der Schule einen wichtigen Platz, und die Kinder nehmen dann einen Werkzeugkasten an Fähigkeiten mit.“ Wichtig sei auch die Begleitung beim Übergang von Schule zur Ausbildung, erklärte sie: „Da wollen wir Brückenbauer sein.“ Der Verein habe derzeit 80 Mitarbeiter. „Wir haben unsere Heimat in Erding und wollen auch gar nicht groß expandieren“, betonte Huber. Man habe lediglich eine Zweigstelle in München.

Schulleiter Pfanzelt, der seit 2017 in Moosinning ist, bedankte sich „für die großartige Unterstützung durch die Gemeinde“. Bieber sei an zwei Vormittagen, jeweils für fünf Stunden, an der Schule. „Es kommen nicht nur einzelne Kinder zu mir, sondern auch mal Gruppen, wo ich einen Streit schlichten muss“, erzählte die Sozialpädagogin und ergänzte: „Ein großer Teil meiner Aufgabe ist die Prävention – und der Umgang mit den Medien.“

Bieber, die auch Streitschlichter ausbilde, sei eine „riesen Unterstützung“, stellte Pfanzelt fest und bestätigte: „Auch für die Lehrer ist Prävention das wichtigste Wort. Kinder erleben viele Krisen, das verstehen sie oft nicht, aber wir erklären es ihnen.“ In diesem Zusammenhang empfahl Bieber als Pflichtlektüre das Buch „Wir verlieren unsere Kinder“ (Gewalt, Missbrauch, Rassismus – Der verstörende Alltag im Klassen-Chat) von Silke Müller hin und betonte: „Wir verlieren die Kinder wirklich, wenn wir nichts machen.“

In der anschließenden Diskussion sagte Otto Kellermann (AfD), dass er damals als Lehrer 42 Kinder in der Klasse hatte und es keine Sozialarbeit gegeben habe. „Welche Aufgaben kann die Schule heute nicht mehr bewältigen?“, fragte er. Heutzutage seien oft beide Eltern berufstätig, entgegnete Bieber: „Die Schule ist der Lebensraum der Kinder, den muss man gestalten. Die Themen sind heute andere – vor allem die Medien.“

Früher habe es viel mehr Mehrgenerationenhaushalte gegeben, ergänzte Schulleiter Pfanzelt und meinte schmunzelnd: „Wir haben auch sehr viele vernünftige Eltern in Moosinning.“ Er wies jedoch darauf hin: „Wir werden nächstes Jahr rund 250 Kinder haben – davon 150 in der Mittagsbetreuung.“ Und Bieber ergänzte: „Wir übernehmen natürlich nicht die gesamte Erziehung.“ Sie gab aber zu bedenken: „Die Zeit reicht einfach nicht, weil ich viele Einzelberatungen führe.“ Sie habe diesbezüglich auch schon einen „Brandbrief“ an Huber geschickt.

„70 Prozent der Grundschüler haben mittlerweile ein Handy, und 25 Prozent wissen, was eine Tik-Tok-Challenge ist“, erzählte Pfanzelt. Er würde sich pro Woche allein schon eine Unterrichtsstunde mehr wünschen, wo man den Kindern beispielsweise die richtige Anwendung von Tablets erklären könne. „Auch Lernspiele wären brutal wichtig. Je früher, desto besser, denn da sind die Kinder noch formbar.“ Und unter den staunenden Blicken der Gemeinderäte fügte Pfanzelt noch an: „Heute gibt’s zur Einschulung eine Smartwatch und zur Kommunion ein Handy.“

„Wenn möglich, bräuchte man allein in Moosinning 20 Stunden in der Woche“, meinte Huber. „Es geht einfach nicht mehr zu zweit. Zusammen mit Finsing bräuchte man drei Leute.“ Leo Brenninger (BE) wollte wissen, von welchem Kostenrahmen hier auszugehen sei. Grob geschätzt liege man bei 20 000 bis 25 000 Euro, meinte Huber. Wolle man dem Bedarf gerecht werden, müsste verdoppelt werden. „Mehr Schüler – mehr Ganztag“, konstatierte Helmut Scharlach (BB) und zeigte Verständnis für die Forderung. „Da kommen wir nicht drumrum“, stellte Werner Fleischer (BE) fest, und auch Manfred Lex (CSU) meinte zustimmend: „Das sollte es uns wert sein.“

So beschloss der Gemeinderat einstimmig, die Stundenzahl für die Sozialarbeit an der Grundschule Moosinning von zehn auf 20 zu erhöhen. Da die Umstellung bereits fürs neue Schuljahr, das im September beginnt, zu kurzfristig sei, lautete der Zusatz im Beschluss: „Zum nächst möglichen Zeitpunkt – voraussichtlich ab 1. Januar 2024.“