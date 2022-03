Bei der Baumpflege „übers Ziel hinausgeschossen“

Von: Wolfgang Krzizok

Stark zurückgeschnitten wurden Bäume und Sträucher in Stammham – hier ein Teil des betroffenen Bereichs entlang eines Feldwegs. © Wolfgang Krzizok

Zu radikal ausgefallen sind Baumpflegemaßnahmen in Stammham. Die Naturschutzbehörde sagt, es sei übers Ziel hinausgeschossen worden.

Moosinning/Stammham – „Dieser Kahlschlag ist zu heftig“, schimpft Anton Eschbaumer aus Stammham. Auf seiner täglichen Runde mit seinen Hunden traute er seinen Augen nicht. Am Gemeindefeldweg Richtung Isarkanal waren Sträucher und Bäume radikal zurückgeschnitten.

„Das war ein richtiges Biotop entlang des Feldwegs“, erzählt der Stammhamer. „Hier war Nahrung für Bienen, hier fanden Fasane, sogar Rebhühner und Hasen Schutz, und Vögel haben gebrütet.“ Laut seinen Informationen soll bis auf drei oder vier Bäume alles abgeholzt werden. Ihm sei auf Nachfrage bei der Gemeinde Moosinning außerdem erzählt worden, dass Landwirte den Rückschnitt verlangt hätten. Beim Befahren des Weges mit Erntemaschinen würden die Rückspiegel der Fahrzeuge durch hereinhängende Äste beschädigt, berichtet Eschbaumer.

Er habe sich daraufhin mit zwei in Frage kommenden Landwirten unterhalten: „Der eine, dem der daneben liegende Acker gehört, ein Landwirt aus Walpertskirchen, wusste von der Aktion nichts und hat auch nichts beantragt“, erzählt Eschbaumer. Der andere, ein Landwirt aus Stammham, habe bei der Gemeinde lediglich darum gebeten, „dass die in den Weg hängenden Äste beseitigt werden, damit er ohne Probleme den Weg befahren kann“. Einen solchen Kahlschlag habe dieser laut Eschbaumer nicht verlangt. Er sei auch nicht in seinem Sinne.

Mit der Aussage der Gemeinde, dass es sich lediglich um Pflegemaßnahmen handle, wollte sich Eschbaumer nicht zufriedengeben und fragte im Landratsamt nach. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass man im Moosinninger Bauamt telefonisch angefragt habe. „Laut Aussage von Herrn Weigand fand hier lediglich eine Pflege der Gehölze statt, wobei einige Sträucher auf Stock gesetzt wurden“, heißt es in der Nachricht des Landratsamts.

Und weiter: „Entnommen werden keine Gehölze. Es findet lediglich noch ein Rückschnitt der auf den angrenzenden Acker überhängenden Äste statt. Das auf Stock Setzen der Gehölze sieht immer drastisch aus, die Wurzelstöcke der Sträucher treiben jedoch wieder aus.“

Bürgermeister Georg Nagler erklärte auf Nachfrage unserer Zeitung, er habe sich ebenfalls bei Christian Weigand im Bauamt erkundigt: „Er hat mir gesagt, dass es sich um Pflegemaßnahmen gehandelt hat.“

Dennoch wollte sich die das Landratsamt als Untere Naturschutzbehörde selbst ein Bild machen. Es fand eine Ortseinsicht mit Eschbaumer statt. „Dieser führte uns freundlicherweise zum Maßnahmenort und schilderte seine Beobachtungen und sein Wissen über den Hergang der Maßnahme“, berichtet Katharina Leisten, Abteilungsleiterin Bauen, Umwelt und Natur im Landratsamt auf Nachfrage unserer Zeitung.

„Obwohl es als Pflegeschnitt durchaus üblich und zulässig ist, einen Teil der Sträucher durch auf Stock Setzen zu verjüngen, ist die Einschätzung der Unteren Naturschutzbehörde, dass grundsätzlich bei dieser Pflegemaßnahme über das Ziel hinausgeschossen wurde. Fast alle Sträucher eines natürlichen Feldgehölzes zugleich stark zurückzuschneiden, ist nicht fachgerecht.“



Dennoch sei das Feldgehölz weiterhin als solches zu erkennen, es seien viele Bäume und einige Sträucher vorhanden. „Wertgebende Altbäume wurden zudem nicht entfernt, und bezüglich des Gehölzes ist davon auszugehen, dass sich der ursprüngliche Zustand in den nächsten zwei bis drei Jahren wieder einstellt“, schreibt Leisten. Daher werde diese Maßnahme nicht als erheblicher Eingriff gewertet und sei somit nicht rechtswidrig erfolgt.

Nach dem Außentermin habe die Naturschutzbehörde der Gemeinde mitgeteilt, „dass der Rückschnitt zu radikal ausfiel und in Zukunft schonendere Schnitte durchzuführen sind“, so Leisten. Die Gemeinde habe zugesagt, künftig darauf zu achten. Eschbaumer sieht sich in seiner Kritik bestätigt. „Es wäre schön, wenn man im Bereich der kahlen Stellen etwas anpflanzen würde, wo die Insekten jetzt schon Nahrung finden und nicht erst in einigen Jahren, wenn die Büsche wieder nachgewachsen sind“, wünscht er sich.