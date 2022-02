Moosinninger Burschenverein Torpedo-Club: Seit Jubiläum nix mehr los

Ein bewährtes Team ist der Vorstand des Moosinninger Burschenvereins Torpedo-Club. Bei den Wahlen gab es wenig Veränderungen (vorne, v. l.): Patrick Ismair, Vorsitzender Alex Auerweck und Maxi Schönig sowie (hinten, v.l.) Georg Humplmair, Sebi Schmid, Anton Riedler, Basti Humplmair und Johannes Huber. © Torpedos

Der Moosinninger Burschenverein Torpedo-Club wurde von der Corona-Pandemie lahmgelegt. Seit drei Jahren herrscht quasi Funkstille. Immerhin: Die Vereinskasse ist gut gefüllt.

Moosinning – Die Pandemie geht auch am Torpedo-Club nicht spurlos vorüber. Beim Moosinninger Burschenverein, der sonst alljährlich mehrere Veranstaltungen organisiert, herrschte ziemliche Funkstille. Wenigstens konnte die Jahreshauptversammlung nach drei Jahren wieder durchgeführt werden. Im Vorstandsteam gab es nur wenige Veränderungen.

Sein 40-jähriges Bestehen hatte der Torpedo-Club im März 2019 gefeiert. Vier Wochen lang ging es auf dem Vereinsgelände in Schnabelmoos rund, im Mittelpunkt stand das Aufstellen des Maibaums. „Seitdem war praktisch nichts mehr los bei uns“, sagte Vorsitzender Alex Auerweck bei der Versammlung im Daimerwirt. Eine der wenigen Veranstaltungen war vergangenes Jahr an Karfreitag das Steckerlfischgrillen.

Höhepunkt war aber die Aktion für den „Helferkreis Anton“, als die Torpedos von einigen Geschäftsleuten gespendete Schmankerl-Pakete gegen Spende abgegeben hatten und innerhalb von einer guten halben Stunde alles vergriffen war. Und weil es den Torpedos finanziell recht gut geht, „haben wir noch 4000 Euro aus unserer Kasse gespendet“, berichtete Auerweck. Bei der Jubiläumsfeier vor drei Jahren hatte der Club recht viel eingenommen und konnte in der Folge fast nichts ausgeben, sodass der Kassenstand zum Jahresende 2021 bei knapp 40 000 Euro lag.

Wie es 2022 mit Aktionen ausschaut? „Wenn wir etwas planen, müssen wir finanziell in Vorleistung gehen, und dann wird es am Ende vielleicht doch nichts, deshalb warten wir erst einmal ab“, sagte Auerweck. Sicher ist nur, „dass wir am 25. Juni den Maibaum umlegen“. Ende des Jahres werden aber dann die Planungen für den neuen Maibaum anlaufen. „Im Dezember wird er umgeschnitten, und am 1. Mai 2023 aufgestellt“, kündigte der Torpedo-Chef an. „Da gibt es dann wieder vier Wochen volles Programm.“ Vorausgesetzt, die Pandemie ist bis dahin vorbei.

Bei den Neuwahlen gab es kaum Veränderungen: Die Vorsitzenden Alex Auerweck und Patrick Ismair sowie die Kassiere Georg Humplmair und Sebi Schmid wurden in ihren Ämtern bestätigt. Der bisherige Schriftführer Stefan Lechner trat nach zehn Jahren nicht mehr an. Sein Nachfolger ist der bisherige 2. Schriftführer Anton Riedler, dessen Position hat Basti Humplmair übernommen. Mit Johannes Huber und Maxi Schönig gibt es zwei neue Beisitzer.

Von Wolfgang Krzizok

