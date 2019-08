Von der Schildkröte bis zum Pferd: Kirchgang auf vier Pfoten

Mit Hunden, Kleintieren und sogar Pferden kamen die Menschen zur Tiersegnung, die Kreisdekan Michael Bayer in Kooperation mit dem Tierschutzverein des Landkreises angeboten hat.

Moosinning – „Regen bringt Segen“: Mit diesen Worten begrüßte Michael Bayer, Kreisdekan und Leiter des Pfarrverbands St. Anna im Moosrain, die Menschen und ihre tierischen Gefährten bei der Tiersegnung in Moosinning. Die war, wie schon im vergangenen Jahr, erneutu von heftigen Regenschauern begleitet, aber dennoch gut besucht.

Hunde, Katzen, Kaninchen und sogar eine Schildkröte

Die kirchliche Veranstaltung in Kooperation mit dem Tierschutzverein des Landkreises wurde unter dem schützenden Vordach der Moosinninger Schule abgehalten. Dort fand die Teilnehmerschar Zuflucht. Hunde beschnupperten sich, bellten zur Begrüßung, legten sich folgsam zu Füßen von Herrchen und Frauchen nieder. Katzen, Kaninchen und Meerschweinchen waren mitgebracht worden, eine Frau trug eine Schildkröte auf dem Arm. Nur die beiden stattlichen Pferde mussten mit ihren Besitzern im Freien ausharren. Zu ihnen ging der Pfarrer in den Regen hinaus, um sie zu segnen.

Wer auf Fleisch nicht verzichten wolle, der sollte regional einkaufen

Bayer betonte, dass das Tierwohl nicht nur die geliebten Haustiere, sondern auch die Tiere im Stall betreffe. Wer auf Fleisch nicht verzichten wolle, der sollte regional einkaufen, riet der Pfarrer mit Blick auf die teilweise extrem langen Transportwege der Schlachttiere.

Dass laut Zeitungsberichten zur Urlaubszeit in Deutschland bis zu 70 000 Tiere in Tierheimen abgegeben würden, war für Bayer „unvorstellbar“. Das sei der „falsche Weg“, meinte er, dem die Tiere als Mitgeschöpfe am Herzen liegen und der selbst einen treuen Begleiter hat – seinen Labrador Beppo. Eine Frau, die zum ersten Mal mit ihrem Hund an der Segnung teilnahm, war begeistert: „Ich finde die Veranstaltung super.“

Vroni Vogel