Moosinning wächst und wird teurer

Aufmerksame Zuhörer: Bei der Moosinninger Bürgerversammlung war der Eichenrieder Bürgersaal fast bis auf den letzten Platz gefüllt. Gewerbesteuer-Ziel bereits erreicht Rathausumbau im Frühjahr beendet © Krzizok

Der Bodenrichtwert in der Gemeinde Moosinning ist auf 1200 Euro pro Quadratmeter angestiegen. Gleichzeitig wächst die Kommune.

Moosinning – Ein überdurchschnittlich großes Interesse herrschte an der Bürgerversammlung der Gemeinde Moosinning im Bürgersaal Eichenried. Neben dem Rückblick von Bürgermeister Georg Nagler und Ehrungen stand die Flüchtlingsproblematik im Mittelpunkt (wir berichteten).

Der Bürgermeister beschrieb zunächst die finanzielle Lage der Gemeinde. Der Verwaltungshaushalt sei von knapp zwölf Millionen auf über zwölf Millionen Euro gestiegen, der Vermögenshaushalt von gut 14 auf etwas mehr als zehn Millionen Euro gesunken. Die für 2022 geplanten Gewerbesteuer-Einnahmen in Höhe von rund 2,2 Millionen Euro „haben wir jetzt schon erreicht“, berichtete Nagler stolz und ergänzte: „Wir sind von der Gewerbesteuer nicht so abhängig wie beispielsweise Oberding oder Erding.“

Die Gemeinde habe auch einige Grundstücke erworben, um dort für ihre Bürger günstig Wohnraum schaffen zu können. „Wir haben uns gedacht: Diese Chance kommt nicht wieder“, betonte Nagler. Rund 1,2 Millionen Euro habe die Ortsdurchfahrt Eichenried gekostet – und viele intensive Gespräche: „Ich bin froh, dass alles so gut funktioniert hat.“

6446 Einwohner leben derzeit in der Gemeinde Moosinning, das ist im Vergleich zum November 2021 ein leichter Zuwachs um 135. „Es ist eine prosperierende Zeit, unsere Gemeinde ist sehr beliebt, was natürlich auch an der Nähe zu München und Erding liegt“, erklärte der Bürgermeister. Aber dafür seien die Bodenrichtwerte stark angestiegen: „Wir liegen derzeit bei 1200 Euro pro Quadratmeter.“

Anschließend gab Nagler einen Überblick über die Kinderbetreuungseinrichtungen in der Gemeinde, von Kindergärten, wie dem neuen Naturkindergarten „Moosinninger Baumwichtel“, bis zur Schule. So wurde etwa die bisherige Mittagsbetreuung zum Schuljahresstart in eine Offene Ganztagsschule umgewandelt. Ein Problem sei das Personal, betonte Nagler: „Das stellt jeden Träger vor unglaubliche Herausforderungen.“ Beim Naturkindergarten sei die Personalgewinnung dagegen „relativ einfach“ gewesen.

Nagler berichtete auch über das neu geschaffene Baumurnengrab auf dem Friedhof in Eichenried sowie die neuen Fahrzeuge, welche die Gemeinde für die Feuerwehr Moosinning und den Bauhof angeschafft habe.

Stolz zeigte sich der Bürgermeister über die Einweihung eines neuen Multifunktionssportplatzes in Moosinning, der rund 70 000 Euro gekostet habe, bevor er auf weitere Baumaßnahmen einging. Nagler erläuterte den Sachstand bei den Baugebieten „Gfällach Ost“, Reiherweg Nord“ und „Am Bleibach“ sowie den Hochwasserschutz dort.

Auch der Umbau des Rathauses war Thema. Der Bürgermeister bedankte sich bei der Sparkasse für den Verkauf des Gebäudeteils an die Gemeinde. „Nächstes Jahr im Frühjahr sind wir fertig“, prognostizierte er und sagte: „Es ist etwas umgemodelt worden.“ Freilich werde es gleich nach der Fertigstellung einen Tag der offenen Tür geben.

Die Gemeinde habe auch weitere Grundstücke erwerben können, die in den nächsten Jahren zu Bauland entwickelt werden sollen, stellte der Bürgermeister fest. Zum einen in Eichenried, zwischen Amselweg und Vierergraben, zum anderen in Moosinning an der Neuchinger Straße. Dort soll bekanntlich auch das neue Moosinninger Feuerwehrhaus gebaut werden.

Schließlich ging Nagler noch auf den Glasfaserausbau ein. Lange habe sich nichts getan, dann sei die Deutsche Glasfaser gestartet. Wenig später habe die Telekom angerufen und gesagt: „Wir machen das auch.“ Seit 21. November würden beide bauen, erklärte der Bürgermeister und sprach von einem „Schildbürgerstreich“, denn „erst gräbt einer auf und legt die Leitungen rein, ein paar Wochen später kommt dann der andere und gräbt wieder auf“. Die Gemeinde habe darauf keinen Einfluss.

Zum Abschluss nahm der Bürgermeister noch Ehrungen vor (Bericht folgt), ehe Kulturreferent Josef Romir den erstmals ausgelobten Kulturpreis der Gemeinde verlieh (wir berichteten).