Moosinnings Bücherei trägt jetzt Gold

Vor zwei Jahren hat die Gemeindebücherei Moosinning das Bücherei-Siegel des Sankt Michaelsbunds in Silber erhalten. Jetzt gab es das Siegel in Gold.

Moosinning – Dankesworte und Glückwünsche seitens der Gemeinde überbrachte 2. Bürgermeister Werner Fleischer in Vertretung von Gemeindechef Georg Nagler. Fleischer dankte Büchereileiterin Annemarie Kollmannsberger und dem ganzen Team für die ehrenamtlich geleistete Arbeit und gratulierte zu dieser besonderen Auszeichnung.

Das Team der Bücherei im Schulhaus Moosinning freut sich über das Goldene Bücherei-Siegel 2020/21, das die Bücherei erstmals erhalten hat. 14 der 15 Mindestanforderungen, die der Sankt Michaelsbund im Jahr 2018 formuliert hat, wurden erfüllt. Diese Mindestanforderungen sollen helfen, das Dienstleistungsangebot und die Ausstattung von Büchereien nach außen sichtbar zu machen. Kriterien sind unter anderem Raum- und Medienangebot, Ausstattung, Auffindbarkeit, statistische Leistungsdaten, Öffnungszeiten und Veranstaltungen mit Kooperationspartnern.

Zudem tragen die intensive Zusammenarbeit mit der Gemeinde und die vorhandene Wertschätzung dazu bei, dass sowohl die Leitung als auch das gesamte Team sehr gerne ehrenamtlich ihren Beitrag leisten, um die Bücherei für alle großen und kleinen Besucher aktuell und attraktiv zu gestalten.

Fleischer betonte, dass die Gemeindebücherei ein kulturelles Aushängeschild der Kommune Moosinning sei. Er wünschte der Bücherei, dass sie ein lebendiger Ort der Begegnung und der Kommunikation für alle Bürger bleibe. „Wir als Büchereiteam bedanken uns bei unseren Leserinnen und Lesern, die die Bücherei durch ihren Besuch zu diesem Ort der Begegnung werden lassen“, schreibt das Team in einer Pressemitteilung.

Im Gemeinderat machte Fleischer erneut Werbung für die „sehr schöne Bücherei mit hervorragendem Bestand an Büchern“. Auch in Pandemie-Zeiten solle man das Angebot nutzen: „Es werden alle Schutzmaßnahmen eingehalten, es gibt ein hervorragendes Konzept, es braucht sich niemand fürchten“, versicherte pFleischer.

Die Gemeindebücherei ist im Schulhaus in Moosinning, Kirchenstraße 13, untergebracht. Öffnungszeiten sind jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr, am Dienstag von 16 bis 18 Uhr sowie am Freitag von 16 bis 17 Uhr. Nähere Informationen stehen auch inline auf www.moosinning.de/buch.

