Moosinnings SPD-Bürgermeisterkandidat Georg Nagler: „Ich will es, und ich kann es“

Moosinning bekommt einen neuen Bürgermeister: Für die SPD geht Georg Nagler ins Rennen. Er sagt selbstbewusst: „Ich will es, und ich kann es.“

Der Parteiunabhängige Rudi Bayerl, der sich später der CSU anschloss, war von 1960 bis 1990 Bürgermeister der Gemeinde Moosinning. Abgelöst wurde er von CSU-Mann Georg Ways, der 1996 Platz für seinen Bruder Rudi machte, der für die SPD kandidierte. 2008 eroberte mit Pamela Kruppa eine CSU-Frau den Bürgermeistersessel, den jetzt mit Georg Nagler wieder ein SPD-Mann zurückerobern will. Das machte er bei seiner engagierten Rede im gut gefüllten Stangl-Saal in Eichenried deutlich.

Zwei Sätze würden sein Leben begleiten, erklärte der 41-jährige verheiratete Realschullehrer. Zum einen: „Ich bin für dich, für Sie da.“ Er sei immer schon für andere da gewesen, ob als Oberministrant, Vorsitzender der Landjugend oder Spielführer beim Fußball: „Weil ich es wollte.“ Der andere Satz sei: „Wege entstehen, wenn man sie geht.“ Nagler erzählte aus seinem beruflichen und privaten Werdegang, als er immer eigene Wege gegangen sei, und wie wertvoll ihm Begriffe wie „Wertschätzung, Toleranz und Offenheit“ seien. Er berichtete von Auslandsreisen und speziell seiner Zeit in Israel. „Ich stamme aus einem Bauernhof und war eigentlich das schwarze Schaf, weil ich mehr gelesen als geschaufelt habe“, erzählte er unter dem Gelächter der Zuschauer. Über die Berufsoberschule habe er es schließlich noch zur Allgemeinen Hochschulreife gebracht: „Es war kein einfacher Weg, aber ich habe ein Ziel gehabt.“ Sein Wahlspruch sei nicht zuletzt deshalb: „Wer in fremde Fußstapfen tritt, hinterlässt keine eigenen.“

Anschließend griff der SPD-Bürgermeisterkandidat ein paar Punkte heraus, die er anpacken möchte, wie zum Beispiel einen Kreisverkehr beim Rewe am Ortsrand von Moosinning („Da gehört dringend was geändert“), ein Mehrgenerationenhaus („Das können wir in Eichenried verwirklichen, und das geht nur, weil wir die Schule aufgegeben haben“) oder den Badesee („Eine Perle in Moosinning“).

Er will Bürgermeister werden, weil er für die Bürger da sein möchte, sagte Nagler und betonte: „In der Gemeindepolitik hat Parteipolitik keine Berechtigung.“ Er habe das richtige Alter, Lebenserfahrung und eine Familie. Und als Mathematiklehrer könne er rechnen, sagte der 41-jährige zweifache Familienvater. „Do steh dua i, weil i’s mog. Ich will es, und ich kann es“, schloss er seine Rede und fügte noch schmunzeln an: „Mein Herz ist mittig-links – wie übrigens bei jedem.“

Nachdem sich alle Kandidaten vorgestellt hatten, die fast ausnahmslos parteifrei sind (18 von 20), gab SPD-Fraktionsvositzender Josef Romir noch einen Rückblick auf die vergangenen sechs Jahre Gemeinderats-Arbeit – von der Schulhauserweiterung in Moosinning bis zum Recyclinghof. „Darüber hinaus ist aber auch eine Menge liegengelieben“, stellte Romir fest und wies unter anderem auf den Breitbandausbau und das Hochwasserkonzept für den Bleichbach hin. Letzteres liege allerdings schon in den letzten Zügen.

Warum bei Bau- und Gewerbegebieten in der Gemeinde so wenig passiere, dafür hatte der SPD-Fraktionschef eine Begründung. „Die Bürgermeisterin tätigt Grundstücksverhandlungen nur selbst“, sagte Romir und kritisierte: „Sie war viele Monate nicht da, darum sind die Verhandlungen gestockt, und es geht nichts vorwärts.“

Das gleiche Problem gebe es auch bei Grundstücksabtretungen. Was die Ortsdurchfrahrt Eichenried betrifft, so bedauere er es, dass hier nicht beziehungsweise noch nicht der gewünschte Erfolg erzielt worden sei, schloss Romir seine Ausführungen.