Paula Deutscher gibt den Gartler-Vorsitz ab

Der Gartenbauverein Moosinning hat in seiner Hauptversammlung eine neue Chefin gewählt.

Moosinning –Silke Hilger, bisher Schriftführerin, stieg an die Spitze des Vereins auf, weil Paula Deutscher nach 24 Jahren Vorsitzende nicht wieder kandidierte. „Die Paula geht gewissermaßen in Ruhestand“: So kommentierte Kreisvorsitzende Brigitte Murla die Veränderungen im Vorstand

Zweite Vorsitzende Helga Humplmair wurde wiedergewählt. Schriftführer ist Alfons Kleeberger, der das Amt früher schon einmal inne hatte. Neuer Kassier wurde Reinhard Meusburger, weil Marion Scheck nicht wieder antrat und jetzt Beisitzerin ist. Auch die Zweite Kassierin Michaela Eisenmann hörte auf und wurde durch Rüdiger Weber ersetzt, der auch die Mitgliederverwaltung macht. Das Beisitzerteam wird durch Michaela Baumgartner, Sabine Mair, Christine Gandl, Marlene Lex, Angelika Richter, Ingrid Eichner komplettiert. Maria Zehetmair und Katrin Harms prüfen die Kasse.

„Ich war gerne Vorsitzende. Es war eine schöne Zeit“, bilanzierte Deutscher. Der Lehrgarten 1994, Bepflanzungen am Gemeindeweiher, eine Primiz 2005 sowie der Blumenkorso in Erding 2010 und 2015 gehören zur Bilanz ihrer Amtszeit, auf die sie zurückblickte. „Freundschaft, Vertrauen und Zuverlässigkeit“ bescheinigte sie dem Vorstand. „Bitte nehmt die neue Vorsitzende genauso bereitwillig an, wie ihr mich angenommen habt“, appellierte sie an die Mitglieder. Anhaltender Beifall quittierte ihre Worte.

Kleeberger hielt eine Lobrede auf die scheidende Vorsitzende, in der er deren Leistungen hervorhob. „Du bist bekannt, dass du bei Vorstandssitzungen die erste und die letzte warst. Nichts hat’s geben, was du nicht angepackt hast.“ Eine Zahl fiel auf: 50 000 Blumenzwiebeln haben die Gartler unter ihrer Leitung verbuddelt.

Kreisvorsitzende Brigitte Murla und Kreisgeschäftsführer August Groh brachten die Ehrennadel in Gold vom Landesverband mit. Aus Notzing kam eine Abordnung und überreichte ein Geschenk. Aber die scheidende Vorsitzende hatte auch etwas: Kleeberger erhielt Urkunde und Ehrennadel für 20 Jahre im Vorstand.

Bürgermeisterin Pamela Kruppa beschränkte sich auf einen großen Dank an den Vorstand. „Es ist schön, auf eine solche Versammlung zu kommen, denn es rührt sich was.“ Der Verein, der aktuell 244 Mitglieder zählt, sei „optisch und ästhetisch für alle sichtbar“, sagte sie und bescheinigte den Gartlern „Liebe und Herzblut“ für das Ortsbild. „Der Bauhof könnte so was niemals leisten.“ Der Aufruf der Bürgermeisterin: „Lasst nicht nach mit euren Aktivitäten!“ Das Lob nannte die scheidende Vorsitzende Deutscher eine „seelische Brotzeit“.

Im vorigen Jahr haben beim Ferienprogramm 16 Kinder Futterhäuschen für Vögel gebaut. Bei der Fahrzeugweihe der Feuerwehr waren die Gartler mit Kuchen und Tischschmuck vertreten. Auch heuer hat der Verein viel vor: Eine Fahrt nach Wasserburg ist geplant, Altarschmücken zu Fronleichnam und zu Erntedank gehört zum Programm, ebenso eine Fahrt zum Christkindlmarkt. Im Mai fährt der Verein zum Blütenfest nach St. Wolfgang. Das Adventsfenster mit Nikolaus ist am 9. Dezember geplant.

Klaus Kuhn