Narrische Gaudi beim Moosinninger Weiberfasching

Stürmisches Finale: die Faschingsdamen Maria Gunderlach, Bettina Gaßner, Bärbel Humplmair, Ingrid Bies, Verena Bies, Geli Bies, Lisa Döllel, Kathi Kolar, Maria Sedlmair, Karin Neumayr, Monika Hupfer und Gabi Fux (hinten, M. mit blauem Schirm) präsentierten einen Regenschirmtanz. Außerdem wurde Fux für 25 Jahre Faschingsdamen mit einem Blumenstrauß geehrt. © Verein

Moosinning – Nach zwei Jahren Pandemie-Pause feierte der Weiberfasching der Gemeinschaft katholioscher Frauen (GkF) in Moosinning ein rauschendes Comeback.

Rund 130 fantasievoll maskierte Frauen ließen sich die Veranstaltung beim Daimerwirt nicht entgehen. Im Putzfrauen-Outfit begrüßte Vorsitzende Maria Gunderlach auf gewohnt lustige Art die Gäste und freute sich über die große Resonanz.

Die beiden neuen DJs Alex und Jakob heizten den Frauen anschließend musikalisch kräftig ein, sodass die Tanzfläche vom ersten Lied an gut frequentiert war. Das hielt bis in die Morgenstunden an.

Beste Stimmung herrschte beim Moosinninger Weiberfasching im Daimerwirt. Die Frauen kamen fantasievoll maskiert und wurden bestens unterhalten. © Verein

Nachdem 2020 einige Mitglieder der Faschingsdamen, die für die Einlagen beim GkF-Weiberfasching zuständig sind, aufgehört hatten, konnte die Truppe neue Mitglieder gewinnen, sodass die Einlagen weiter Bestand haben. Das Team unter der Leitung von Gunderlach und Bettina Gaßner hatte sich ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm einfallen lassen.

Zur legendären Playbackshow, die von einer eigens aus Österreich engagierten Moderatorin (Nina Döllel) präsentiert wurde, kamen folgende Stars: Melissa Naschenweng (Moni Hupfer), Katy Perry (Bettina Gaßner), Maite Kelly (Maria Gunderlach), Roland Kaiser (Karin Neumayr), Jürgen Drews (Geli Bis) (mit seinen Grillen), DJ Robin (Lisa Döllel) und Schürze (Verena Bies). Bei Hits wie „Wahnsinn“, „Ein Bett im Kornfeld“ oder „Warum hast du nicht Nein gesagt“ sangen alle gerne mit. Als stürmisches Finale gab es einen Regenschirmtanz zu „I’m Singing In The Rain“, „It’s Raining Men“ und „Umbrella“.

Eine besondere Ehrung gab es für Gabi Fux. Sie ist seit 25 Jahren bei den Faschingsdamen aktiv und wurde dafür mit einem Blumenstrauß geehrt. red