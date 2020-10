Nutzungsverträge für die Sportvereine

Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Moosinning hat einige Feststellungen formuliert, derer sich die Verwaltung annimmt. Unter anderem ging es um fehlende Nutzungsverträge für SVE und FCM.

Moosinning – Grundsätzlich ist der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Moosinning mit der Jahresrechnung 2019 zufrieden. Die Mitglieder haben jedoch einige Anmerkungen beziehungsweise Feststellungen formuliert, zu denen Bürgermeister Georg Nagler (SPD) in der Gemeinderatssitzung Stellung nahm.

Ein Punkt konnte noch am gleichen Abend erledigt werden: Das Gremium hat die Neukalkulation der Friedhofs- und Bestattungsgebühren abgesegnet (Bericht folgt).

Zum Thema „Mieten und Pachten“ wurde angemerkt, dass für die Sportvereine Moosinning und Eichenried Nutzungs- und Pachtverträge analog zu Harley Club, Torpedos und Co. geschlossen werden sollten. Für den SVE existiere zwar ein Vertragsentwurf, für den FCM gebe es aber nur eine in den 80er Jahren durch Gemeinderatsbeschluss veröffentlichte Hausordnung.

Hierzu erklärte Nagler, dass für die Nutzung des gemeindlichen Grundstücks durch den SVE seit langem ein anwaltlich ausgearbeiteter Vertragsentwurf vorliege, „dessen Unterzeichnung jedoch bisher von den jeweiligen Vereinsvorsitzenden verweigert wurde“. Die Verwaltung werde dennoch auf Grundlage des Entwurfs erneut mit dem Vorsitzenden in Verhandlungen treten.

Was einen Nutzungsvertrag für das Stadion durch den FC Moosinning betrifft, „ist die Verwaltung davon ausgegangen, dass dieser Vertrag vor allem vor dem Hintergrund der Errichtung des geplanten Mehrzweckgebäudes gefordert wurde und spätestens vor dessen Inbetriebnahme vorliegen sollte“. Bis dahin seien die wesentlichen Bedingungen für die Nutzung in der Hausordnung aus dem Jahr 1980 geregelt, „die gegenüber dem FCM künftig konsequent eingefordert werden müssen“, so Nagler weiter.

Der Ausschuss hatte zudem die Beförderungsverträge für Busse moniert – etwa fehlende Vergleichsangebote für den Volksfestbus. Laut Nagler gibt es mit der Firma Scharf einen Beförderungsvertrag für die Schulbusse. In nächster Zeit sei dieser Vertrag neu auszuschreiben – und zwar europaweit, weshalb der Auftrag wohl extern vergeben werde. Zu gegebener Zeit soll dieses Thema im Gemeinderat behandelt werden.

Für alle anderen notwendigen Fahrten – wie Herbstfestbus, Senioren- oder Betriebsausflüge – würden die Aufträge freihändig vergeben. „Künftig wird die Verwaltung verstärkt darauf achten, dass bei verschiedenen Busunternehmen Angebote eingeholt werden und dies auch dokumentiert wird“, versprach Nagler.

Laut Rechnungsprüfungsausschuss fehlt ein Bestandsverzeichnis über das sogenannte bewegliche Vermögen. Eine solche Übersicht ist laut Bürgermeister auch 2019 aus zeitlichen und personellen Gründen noch nicht erstellt worden. Der Ausschuss hatte vorgeschlagen, ein aktuelles Verzeichnis eventuell durch ehrenamtliche Mitarbeiter erfassen zu lassen. Die Verwaltung will dies prüfen.

Weitere Feststellungen betrafen den Gemeindewald Riexing beziehungsweise die Situation der Rechtler und den Bund Naturschutz (BN) sowie die Gfällach. Wie berichtet, hatte der Gemeinderat bereits 2019 beschlossen, alle Rechtler im Rahmen einer Infoveranstaltung über die Konsequenzen zu informieren, die mit einer Rodung des Walds für sie verbunden wären. Die Einladung sei Anfang 2020 jedoch aufgrund der Kommunalwahlen nicht mehr verschickt worden.

„Im Übrigen konnte seitens der Verwaltung geklärt werden, dass das in den von den Rechtlern vorgetragenen Grundbuchauszügen eingetragene ,ein Eintel Gemeinderecht’ kein zwingender Nachweis dafür ist, dass ein solches Recht tatsächlich besteht“, erklärte Nagler. Nach Auskunft des Grundbuchamts würden derartige Einträge im Grundbuch ungeprüft fortgeschrieben. Ob die Rechte jemals zurecht eingetragen wurden, könne nicht mehr nachvollzogen werden.

Auch der Förster, der auf den akuten Borkenkäferbefall und den damit verbundenen Handlungsbedarf hingewiesen hatte, sei nicht mehr vorstellig geworden. Angesichts des „hartnäckigen Widerstands seitens der Rechtler“ habe er „sein Engagement in dieser Angelegenheit deutlich reduziert“. Nagler will sich die Thematik dieser Tage vom Förster genauer erklären lassen.

Zur Gfällach erinnerte Nagler daran, dass auf Beschluss des Gemeinderats vom Februar 2019 ein Vertreter des BN in eine Sitzung eingeladen werden sollte. Wie mehrfach berichtet, ging es dabei um die BN-Forderung, dass 100 Prozent des zusätzlichen Wassers ins Naturschutzgebiet einzuleiten seien.

Vor rund einem Jahr sei das Gremium dann informiert worden, dass nach Auskunft des Landratsamts ein derartiges Gespräch nicht mehr stattfinden werde, „weil anzunehmen war, dass die Chancen für ien erfolgreiches Gespräch sehr gering sind“. Stattdessen habe die Gemeinde Finsing den wasserrechtlichen Antrag eingereicht. Der BN habe dabei Gelegenheit, sich am Verfahren zu beteiligen.

vam