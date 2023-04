Obleutewahl der Waldbesitzer: Wieder kein Stellvertreter für den Ortsverband Moosinning/Neuching

Teilen

Die gewählten Ortsobleute (hinten, v. l.): Peter Hartinger (Stellvertretender Ortsobmann Finsing/Ottenhofen), Fritz Gruber (Stellvertretender Ortsobmann Wörth) und Rainer Mehringer (Vorsitzender Waldbesitzervereinigung Erding) sowie (vorne, v. l.) Marita Fuß (Ortsobfrau Finsing/Ottenhofen), Simon Schäfer (Ortsobmann Moosinning/Neuching) und Anna-Maria März (Ortsobfrau Wörth). © verein

Seine neuen Obleute hat der Ortsverband Waldbesitzer West gewählt. Im Gasthof Daimerwirt in Moosinning versammelten sich die Mitglieder der Vereinigung, um die personellen Spitzen für die Ortsverbände Finsing/Ottenhofen, Moosinning/Neuching und Wörth zu bestimmen.

Moosinning – Die Veranstaltung fand unter der Leitung von Rainer Mehringer, Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung Erding, und Moosinnings Zweitem Bürgermeister Werner Fleischer statt.

Wie schon in der vorherigen Amtszeit fand sich in Moosinning/Neuching abermals kein Kandidat für die Position des stellvertretenden Ortsobmanns. Simon Schäfer bleibt dort weiterhin ohne Stellvertreter. Gleich zwei neue Gesichter gibt es hingegen in Finsing/Ottenhofen: Marita Fuß wurde zur Ortsobfrau und Peter Hartinger zu ihrem Stellvertreter gewählt. Anna-Maria März ist die Ortsobfrau in Wörth, ihr Stellvertreter heißt Fritz Gruber.

Peter Kellner, Förster der Waldbesitzervereinigung Erding, vertrat den wegen Krankheit verhinderten Revierleiter Ralph Kreitz vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Er hielt im Rahmen der Veranstaltung zwei Vorträge, in denen er die interessierten Versammelten über die neue Bundeswaldprämie „Klimaangepasstes Waldmanagement“ informierte sowie über das Thema Arbeitssicherheit referierte.