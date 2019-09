Parkplätze am Moosinninger Freizeitgelände: Weder Luxus- noch Minimallösung

Weder eine Luxus-, noch eine Minimallösung sollen die Parkplätze am Moosinninger Freizeitgelände werden. Die Gemeinde nimmt dafür rund 34 000 Euro in die Hand.

Moosinning – Einen zweiten Anlauf unternimmt die Gemeinde Moosinning, um die Parkplätze am Freizeitgelände herzurichten – für rund 34 000 Euro. Das hat der Gemeinderat beschlossen und will damit eine deutlich abgespeckte Version der ursprünglichen Planung realisieren.

245 000-Euro-Lösung hat keine Mehrheit gefunden

Der erste Vorschlag der Verwaltung von 2017 hatte im Gemeinderat keine Mehrheit gefunden. Da war angedacht gewesen, für rund 245 000 Euro eine asphaltierte Zufahrt mit 100 befestigten Stellplätzen zu errichten. Jetzt hat die Verwaltung zwei neue – deutlich günstigere – Varianten vorgestellt, die erste für rund 11 000, die zweite für rund 34 000 Euro. Ein Betrag von 11 000 Euro war 2019 ursprünglich für die Parkplatz-Ertüchtigung in den Haushalt eingestellt worden. Hier würde nur die Zu- beziehungsweise Ausfahrt mit Kies, Betonbruch und jeweils einem Asphaltkeil ertüchtigt. „Diese Variante stellt jedoch nur eine absolute Minimallösung dar, bei der das Grundproblem, dass weiterhin bei schlechter Witterung die Parkwiese von Fahrzeugen kaum befahren werden kann, bestehen bleibt“, erklärte Bürgermeisterin Pamela Kruppa (CSU).

Überplanmäßige Ausgabe oder Ausführung erst im Haushalt 2020

Die Verwaltung habe nun eine zweite, jedoch teurere Variante ausgearbeitet. Hier wird die Zu- und Umfahrt des Parkplatzes ertüchtigt, um die Befahrbarkeit der Stellplätze zu gewährleisten. Beide Zufahrten werden komplett asphaltiert, die Umfahrt soll als Kiesfahrt ausgebaut werden. Dazu werden diese Kiesfahrten verbreitert, der Unterbau abgetragen, ein neuer, verdichteter Unterbau hergestellt. Darauf kommt eine neue Tragschicht aus Schotter. Hiermit wird durch den entsprechenden Ausbau mit geeignetem Material und entsprechender Neigung auch die Versickerung gewährleistet. Hier werden 28 000 Euro fällig plus 6000 Euro Ausführungskosten (Honorar und Vermessung).

„Da keine Mittel bereitstehen, müsste entweder eine überplanmäßige Ausgabe erfolgen, oder die Ausführung in den nächsten Haushalt 2020 verschoben werden“, gab Kruppa zu bedenken.

„Wenn man schon Geld in die Hand nimmt, dann soll man es g‘scheid machen“

„Die 245 000 Euro waren einfach nicht machbar“, sagte Vize-Bürgermeister Manfred Lex (CSU). „Die zweite Variante ist zwar etwas teurer als die erste, aber die beste Lösung.“ Georg Humplmair stimmte zu. „Wenn man schon Geld in die Hand nimmt, dann soll man es g’scheid machen“, stellte der BB-Fraktionsvorsitzende fest.

3. Bürgermeister Werner Fleischer (BE) warnte dagegen, da das Geld im Moment nicht da sei. „Ich sehe langsam den Breitbandausbau in weiter Ferne. Irgendwann ist der Topf leer“, befürchtete er. Kruppa beschwichtigte: „Das wird eh erst im nächsten Jahr was.“ Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die teurere Variante in Angriff zu nehmen. Kruppa versprach: „Der Gemeinderat wird über die genaue Höhe der Ausgaben informiert.“