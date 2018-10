„Die Schilder interessieren kein Schwein“

Die Parksituation an der Sebastianstraße war Thema im Moosinninger Bauausschuss. Nach eingehender Diskussion stand fest: Die bestehende Situation bleibt, die Beschilderung wird geringfügig korrigiert.

Moosinning – Ende September hatte in der Sebastianstraße ein Ortstermin stattgefunden. Bürgermeisterin Pamela Kruppa (CSU) erzählte, dass sich die Anlieger dort uneins seien. „Einige wollen gar keine parkenden Autos auf der Straße, andere wollen Besucherparkplätze.“ Die Polizei habe schließlich als Alternative einen verkehrsberuhigten Bereich vorgeschlagen. Kruppas Fazit: „Es wird wohl keine Lösung geben, die allen Anliegern gerecht wird.“

Anneliese Ways (SPD) bemerkte, dass das Hauptproblem eine dort wohnende Großfamilie sei. „Die Kinder sind schon erwachsen, sie belegen die Stellplätze.“ Bauamtsleiter Christian Weigand entgegnete, dass baurechtlich hier alles in Ordnung sei, das Landratsamt habe alles geprüft: „Niemand kann verpflichtet werden, weitere Stellplätze auf seinem Grundstück zu errichten.“ Auf Josef Romirs (SPD) Frage, ob die Wohnnutzung der Baugenehmigung entspreche, antwortete Weigand: Das Landratsamt sagt: Es ist alles korrekt.“

Zur von Ways vorgebrachten Problematik, dass zwei abgemeldete Autos auf dem Grundstück stünden, erklärte der Bauamtsleiter, dass dies kein Problem sei, außer es würden umweltschädliche Stoffe austreten. Christian Nagler (BB) berichtete, er habe sich ein Bild von der Parksituation gemacht, sei dreimal um 5 Uhr früh und zweimal um 22 Uhr nachts vor Ort gewesen und habe stets die gleichen fünf Autos gesehen. „Die standen alle an der Nordseite.“ Man sei sogar mit dem Feuerwehrauto in die Straße gefahren. Ergebnis: „Der Platz reicht aus.“

Sein Fraktionsvorsitzender Georg Humplmair sprach sich ganz klar „gegen einen Schilderwald in der Sackgasse“ aus. Für ihn sei klar: „Das ist zu hundert Prozent Anliegerverkehr, außer wenn der Postbote oder der Kaminkehrer dorthin fahren, und die Anlieger kennen die Situation. Also ich bin gegen eine große Aktion.“ Und er fügte an: „Die Schilder interessieren doch letztlich kein Schwein.“ Außerdem seien die Parkmöglichkeiten aufgrund der vielen Ein- und Ausfahrten ohnehin stark eingeschränkt.

Da ein verkehrsberuhigter Bereich, also eine Spielstraße, nicht auf Zustimmung stieß, bleibt die Situation wie bisher, lediglich zwei Halteverbotsschilder werden versetzt. „Im Endeffekt haben wir keine Handhabe, die Situation zu verbessern und haben keine hundertprozentige Lösung“, meinte Vize-Bürgermeister Manfred Lex (CSU).

Die Anlieger hätten zudem gerne zwei Verkehrsspiegel auf der B 388, da der Radweg schwer einsehbar sei. „Da brauch ich doch keinen Spiegel, da sehe ich doch wunderbar links und rechts“, meinte Humplmair. Romir dagegen sah eine Gefahr von Radlern, „die schnell den Berg runterfahren“. Gegen die Stimmen von Humplmair und Nagler wurde beschlossen, die Möglichkeit des Anbringens von zwei Verkehrsspiegeln zu prüfen. Allerdings hatte Bürgermeisterin Kruppa zuvor schon darauf hingewiesen, dass ein entsprechender Antrag vom Staatlichen Bauamt Freising bereits einmal abgelehnt worden sei.

Rubriklistenbild: © dpa / A3399 Arne Dedert